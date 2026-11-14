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Nhận định Bồ Đào Nha vs Đan Mạch, 02h45 ngày 15/11: Bắt đầu hành trình mới

Đặng Lai

TPO - Nhận định bóng đá Bồ Đào Nha vs Đan Mạch, UEFA Nations League - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đêm nay, đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ bắt đầu trang sử mới, đi trên một hành trình lạ lẫm mà ở đó, họ chính thức không còn đầu tàu Cristiano Ronaldo.

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Nhận định trước trận đấu Bồ Đào Nha vs Đan Mạch

Như đã biết, sau hàng loạt tranh cãi với HLV Jorge Jesus, Ronaldo đã chính thức chia tay đội tuyển, chấm dứt 23 năm cống hiến. Hôm nay đánh dấu trận đầu tiên của Seleccao mà Ronaldo không còn nằm trong kế hoạch.

Bồ Đào Nha vẫn cho thấy vị thế của một ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Dù giã từ Ronaldo, HLV Jorge Jesus vẫn sở hữu trong tay dàn hảo thủ đang ở độ chín sự nghiệp và chinh chiến tại những CLB hàng đầu châu lục.

Tuyến giữa chính là điểm tựa vững chắc nhất của Bồ Đào Nha với sự kết hợp ăn ý giữa bộ đôi đang khoác áo PSG là Vitinha và Joao Neves, những người đảm nhận vai trò điều tiết nhịp độ và thu hồi bóng, qua đó giải phóng hoàn toàn không gian sáng tạo cho nhạc trưởng Bruno Fernandes phía trên.

Ở tuyến đầu, Bồ Đào Nha hứa hẹn sẽ linh hoạt hơn vì khi không còn phải dồn bóng cho một điểm đến duy nhất như trước đây, những Joao Felix, Goncalo Ramos hay Pedro Neto hứa hẹn sẽ trở nên biến ảo và khó lường hơn rất nhiều.

Bên kia chiến tuyến, Đan Mạch bước vào trận đấu này với tâm thế của đội cửa dưới, vận hành dựa trên sở hữu lối chơi tập thể kỷ luật và giàu thể lực. Sau cú vấp ngã đáng tiếc khi không thể vượt qua vòng play-off World Cup 2026, bóng đá Đan Mạch đang nỗ lực tìm lại niềm tin nơi người hâm mộ thông qua đấu trường Nations League.

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Dàn sao Bồ Đào Nha sẽ linh hoạt hơn khi không còn phải tập trung bóng cho Ronaldo?

Dù không sở hữu nhiều ngôi sao tấn công hào nhoáng như đối thủ, "Những chú lính chì" vẫn tự tin nhờ duy trì được sự lì lợm nhờ trục dọc giàu kinh nghiệm. Ở khu trung tuyến, cặp tiền vệ trung tâm Pierre-Emile Hojbjerg và Morten Hjulmand mang lại khả năng tranh chấp tay đôi mạnh mẽ, sẵn sàng phá vỡ nhịp điệu phối hợp của các tiền vệ kỹ thuật bên phía chủ nhà. Trong khi đó, niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của Đan Mạch đặt trọn lên vai trung phong Rasmus Hojlund, cầu thủ đã chứng minh được cái duyên ghi bàn trong màu áo đội tuyển với 16 pha lập công sau 39 lần ra sân.

Phong độ, lịch sử đối đầu Bồ Đào Nha vs Đan Mạch

Nhìn vào màn trình diễn thời gian qua, Bồ Đào Nha đang thể hiện sự ổn định đáng nể tại sân chơi mà họ từng lên ngôi vô địch vào năm 2025. Trong 5 lần ra sân gần nhất trên mọi đấu trường, đoàn quân HLV Jorge Jesus giành tới 4 chiến thắng và chỉ phải nhận duy nhất 1 thất bại, ghi được 9 bàn thắng và để lọt lưới 5 lần.

Riêng tại chiến dịch 2026/27, Bồ Đào Nha toàn thắng cả 4 lượt trận đã đấu, cho thấy sự thống trị tuyệt đối ở bảng đấu của mình. Ngay trong trận lượt đi diễn ra vào đầu tháng 10/2026 trên đất Đan Mạch, Bồ Đào Nha đã thể hiện bản lĩnh vượt trội khi đánh bại đội chủ nhà với tỷ số thuyết phục 4-2 trong một thế trận rượt đuổi hấp dẫn.

Trái ngược với sự thăng hoa của đối thủ, phong độ của Đan Mạch lại mang đến nhiều nỗi lo âu. Cùng quãng thời gian, đội bóng Bắc Âu thắng 3 và thua 2, ghi 8 bàn nhưng cũng để thủng lưới tới 8 lần. Sự thiếu chắc chắn của hàng phòng ngự khiến họ đánh mất lợi thế trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng, đặc biệt là sau trận thua 2-4 trước chính Bồ Đào Nha ở lượt đi.

Chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Xứ Wales ở lượt trận gần nhất giúp Đan Mạch tạm thời nắm giữ quyền tự quyết, nhưng họ vẫn cần ít nhất 4 điểm trong hai lượt trận cuối gặp Bồ Đào Nha và Na Uy để chắc chắn góp mặt ở vòng tứ kết. Áp lực tâm lý càng đè nặng lên thầy trò đội khách khi thống kê chỉ ra rằng họ đã để thua 100% trong 4 chuyến làm khách gần nhất mà họ gặp đối thủ đứng cao hơn trên BXH FIFA, tương tự như trận đấu này.

Lịch sử đối đầu cũng hoàn toàn nghiêng về phía đội bóng bán đảo Iberia. Trong tổng cộng 19 lần chạm trán nhau trên mọi đấu trường, Bồ Đào Nha áp đảo Đan Mạch với 13 trận thắng, 2 hòa và chỉ thua 4. Nếu chỉ tính trong 9 cuộc đụng độ gần nhất, Bồ Đào Nha giành tới 6 chiến thắng và chỉ để thua 2.

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Ký ức buồn gần nhất của người Đan Mạch chính là tại vòng tứ kết Nations League vào tháng 3/2025. Dù bất ngờ thắng 1-0 ở lượt đi trên sân nhà Parken, song họ đã sụp đổ hoàn toàn ở trận lượt về trên đất Bồ Đào Nha với thất bại nặng nề 2-5, qua đó nhìn đối thủ thẳng tiến đến ngôi vô địch. Những thống kê từ quá khứ đến hiện tại đều cho thấy sân nhà của Bồ Đào Nha luôn là điểm đến đầy bất trắc đối với đại diện Bắc Âu.

Thông tin lực lượng Bồ Đào Nha vs Đan Mạch

HLV Jorge Jesus sẽ không thể sử dụng bộ đôi Joao Cancelo và Francisco Conceicao do án treo giò. Ngoài ra, danh sách "bệnh binh" của Bồ Đào Nha cũng kéo dài với những cái tên chất lượng như Nuno Mendes, Rafael Leao, Nuno Tavares và Tomas Araujo. Việc thiếu hụt hàng loạt hậu vệ biên trụ cột buộc họ phải trao cơ hội cho những nhân tố mới, điển hình là hậu vệ trái trẻ tuổi Flavio Nazinho của Monaco.

Về phía đội khách, tình hình lực lượng có phần khả quan hơn khi họ không có bất kỳ cầu thủ nào bị treo giò ở lượt trận này. Tuy nhiên, đại diện Bắc Âu vẫn chịu tổn thất đáng kể nơi hàng thủ khi trung vệ kỳ cựu Andreas Christensen vắng mặt vì chấn thương, còn tài năng trẻ chạy cánh Patrick Dorgu bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Sự thiếu vắng của Christensen buộc HLV đội khách phải đặt niềm tin vào bộ đôi trung vệ Joachim Andersen và Oliver Provstgaard. Một điểm đáng lưu ý khác với Đan Mạch là có tới 6 tuyển thủ của họ đang đứng trước nguy cơ bị treo giò ở lượt trận quyết định gặp Na Uy nếu phải nhận thêm thẻ vàng tại Lisbon. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần chiến đấu của họ.

Đội hình dự kiến Bồ Đào Nha vs Đan Mạch

Bồ Đào Nha (4-3-3): Costa; Dalot, Dias, Veiga, Nazinho; Vitinha, Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Ramos, Felix.

Đan Mạch (4-2-3-1): Hermansen; Kristensen, Andersen, Provstgaard, Maehle; Hjulmand, Hojbjerg; Isaksen, Damsgaard, Daramy; Hojlund.

Dự đoán tỷ số: Bồ Đào Nha 3-1 Đan Mạch

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