Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Chinh phục HIO ở Tiền Phong Golf Championship 2026

Nhóm phóng viên

TPO - Mùa giải 2026 kỷ niệm mùa thứ 10 của Tiền Phong Golf Championship, sự kiện do báo Tiền Phong khởi xướng từ năm 2017. Giải theo đuổi hai mục tiêu song hành: tạo sân chơi cho cộng đồng, thúc đẩy golf phong trào và phát triển lực lượng trẻ; đồng thời kết nối nguồn lực cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Tiền Phong Golf Championship là hoạt động thường niên được báo Tiền Phong tổ chức nhằm quảng bá và góp phần thu hút tài chính ổn định cho các hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Mùa thứ 10 Tiền Phong Golf Championship diễn ra tại Legend Valley Country Club (Ninh Bình), quy tụ 240 golfer.

Tiền Phong Golf Championship tổ chức trên tổ hợp sân 36 hố Legend Valley Country Club, gồm hai sân 18 hố Rose Course và Canyon Course. Canyon Course vừa đưa vào vận hành ngày 10/10 vừa qua, hoàn thiện quần thể sân 36 hố Legend Valley và cũng là sân 18 hố thứ 10 của Tập đoàn BRG.

Chi tiết
2aoborcxqb2bv198l1szu59z68fqh86ni43o21os.jpg
2aoborcxwst4andavzkoenauqdpfhzbgk6x4i6cm.jpg
2aoborcxwsdjr7swhnzhaas0i3av7gdurmcp4vd2.jpg
2aoborcxvmd3puohofw5hk1grfp5ewtassqg1xl6.jpg
2aoborcyjs73q4dmdkaiku4l92zwjlda5lo9d984.jpg
2aoborcy1hls1jxwfnxhagvntw6zhi2hk6qhie1w.jpg
2aoborcxvlq6lfyvvmcks8ouisv37oghgzndys6y.jpg
2aoborcxzjazhtia3bzqbekut6oyyxzbvffiuqgm.jpg
2aoborcxzj88sxl4qjo0gl5gzdnvxyhvqfgfrwea.jpg
2aoborcxwuanhesdvjh8l3bpezwx6vpdd7pqlrly.jpg
2aoborcy3cnyanfgjloskzvfjdmtbmuq7d5ceki0.jpg
2aoborcy3cyq0ougkhvnam3y05rtmsa3cg7vfukk.jpg
2aoborcy3cqvnsehbczivyrd0h06mt6goldfen3a.jpg
2aoborcy3cvarehovl02o5snno6owwfljtaiykx6-1.jpg
2aoborcxqbdbrp4bzpgivvkukhnv5cxi538c44pm.jpg
Để thực hiện cú gạt bóng hoàn hảo cần sự kết hợp của ba yếu tố: tốc độ, độ chính xác và kỹ thuật đánh.
2aoborcxqbx1bmsvqwqd7itqgvynjlbnqtcj05b6.jpg
Tốc độ đánh bóng rất quan trọng vì ảnh hưởng đến khoảng cách bóng bay và mức độ ảnh hưởng của độ dốc và điều kiện mặt sân.
2aoborcxqbbb2sh6mxusb28jef6g0teiuumnipt2.jpg
Độ chính xác đề cập đến khả năng dự đoán và nhắm mục tiêu chính xác hướng đi của bóng, có tính đến các yếu tố như gió, độ dốc và điều kiện mặt sân.
2aoborcxqbnwux1bchkopjhu35uc6fq6tvmneupq.jpg
Kỹ thuật đánh bao gồm chuyển động của gậy gạt bóng, bao gồm cả cách cầm gậy, động tác vung gậy và kết thúc cú đánh.

Mùa giải thứ 10 Tiền Phong Golf Championship có nhiều phần thưởng Hole-in-One hấp dẫn, trong đó có xe Volvo tại hố 6 sân Rose và giải thưởng 400 triệu đồng tại hố 11 sân Rose. Các hố par 3 còn lại trên hai sân cũng có phần thưởng Hole-in-One bằng tiền mặt.

2aoborcxsrj1cyaql3digzytqwetdb43fungkjcg.jpg
2aoborcxsrucv8wtdejjr3a2nmpg5ye2b59jpnnc.jpg
2aoborcxsramq8mpepxjnykhmf7d9ijejc0dtxjm.jpg
2aoborcxsrbz0rgp7b8zsx8jlcduv1uam58z1wyy.jpg
2aoborcux3lzbrc6trfcnhr4zx0nwlfkwrxl52hc.jpg

240 golfer chia thành 5 bảng đấu

Bảng A dành cho golfer nam có handicap từ 0 đến 15

Bảng B từ 16 đến 28

Bảng C từ 29 trở lên

Bảng D dành cho golfer nữ

Bảng Tài năng trẻ

Giải đấu áp dụng thể thức đấu gậy, tính điểm NET theo Handicap ngày (System 36)

Người chiến thắng từng bảng là người có điểm NET thấp nhất sau khi giải kết thúc

Cách tính điểm được áp dụng trên cả sân Rose và sân Canyon

Các giải kỹ thuật trên sân Rose gồm Nearest to the Pin tại hố 6 và hố 11, Nearest to the Line tại hố 1, Longest Drive tại hố 13

Trên sân Canyon, các giải tương ứng được tổ chức tại hố 7, hố 12, hố 8 và hố 15

2aoborcwtvsyooyel24zel1dls09e1fdkfyjfar2.jpg
2aoborcx5uq9fychkq9zghqv5z4tahedks9gdels.jpg
2aoborcwzblojpjbikflyznlnua8kfyuaeouvulq.jpg
2aoborcxti8ew6ebzcuydndewl7em8vafqmjnua8.jpg
photo Legend Valley Country Club nhìn từ flycam: Bức tranh thủy mặc giữa miền đá vôi di sản
2aoborcxnmrjisczfa4ocm1w0lfwciefrmf8x1ok.jpg
Trước khi trở thành điểm đến của các golfer, khu vực Legend Valley từng là vùng đầm lầy, giá trị kinh tế còn hạn chế, người dân quanh vùng mưu sinh bằng nghề khai thác đá vôi.
2aoborcxnnc9tcomqtzsuzratolkrgbzgjd4dwfo.jpg
Hành trình hình thành sân golf bắt đầu từ việc khảo sát kỹ lưỡng, tính toán địa hình và tìm cách đưa những đường golf vào cảnh quan núi đá sẵn có. Thay vì làm phẳng toàn bộ thung lũng, thiết kế khai thác các triền núi, hồ nước và những khoảng đất tự nhiên để tạo nên các hố đấu có địa hình riêng.
2aoborcxnnm0tr9wc0xpnb3uhglkjvbglkczwlwg.jpg
Tháng 5/2023, Legend Valley Country Club chính thức khai trương tại Hà Nam, nay thuộc tỉnh Ninh Bình. Rose Course là sân đầu tiên đi vào hoạt động, đặt nền móng cho tổ hợp golf ở vùng Bát Cảnh Sơn.
2aoborcxnqxpgyhi4xubz4jjy4cg2dumzwy8otxi.jpg
Ba năm sau, ngày 10/10/2026, Canyon Course được đưa vào vận hành, hoàn thiện quần thể 36 hố và ghi dấu sân golf 18 hố thứ 10 do BRG Golf xây dựng, quản lý.
2aoborcxnmqlj5mqo3iglpc44hsthnmqchn4aye4.jpg
Nếu Rose tạo cảm giác khoáng đạt, Canyon lại gây ấn tượng bởi độ cao và những đoạn địa hình gấp khúc. Hai sân cùng hiện diện trong một khung hình, nhưng mỗi sân mang một nhịp điệu riêng.
2aoborcxnneqvzvbrynz4mqyreclpnczzrnko69w.jpg
Từ vùng đất từng gắn với đầm lầy và khai thác đá vôi đến tổ hợp golf 36 hố giữa miền di sản, Legend Valley đã trải qua một hành trình nhiều đổi thay.
2aoborcxlrxjfax3xphs2wxe45xltf1xsyhdpu52.jpg
2aoborcxlrtaz7v396fiqvasfdpmydmbsye0k5bo.jpg
2aoborcxlrd4rd5seghisbdcowkmavwgh2hjrzaa.jpg
2aoborcxlrxm5ztrt2a3srgvkp4wpsa3l9nv1osg.jpg
Kỹ thuật gạt bóng golf hay còn gọi là putting Golf là một trong những kỹ thuật quan trọng bậc nhất trong golf, đây chính là công đoạn cuối cùng để đưa bóng vào lỗ.
2aoborcxelld0bpzli4oshatpxezvip7lkuwrzb6.jpg
2aoborcxemqlcqubzzzgczriewnilwsidymqwtk4.jpg
2aoborcxftcqz0m4eidgys4bdqgjiebvpqn1wvok.jpg
2aoborcwrfjbriktfyzmnt4jjcds71hx8adwb1lo.jpg
photo Vượt bẫy cát
2aoborcxem2oycampcmczgp4cvucrkqdabsiyah2.jpg
Trong số kỹ thuật đánh golf, đánh cát là kỹ thuật khó, luôn thách thức trình độ golfer. Tuy nhiên, golfer nào sở hữu cú đánh cát điêu luyện luôn nắm lợi thế trên sân và tạo ra sự chuyên nghiệp trong mắt đối thủ.
2aoborcxemj1yzpvpfncubezyvxvbdqdnszojv2g.jpg
Những golfer chuyên nghiệp có thể đánh những cú lốp bóng rất dễ dàng vì họ hiểu và biết cách dùng cát như một lợi thế để đưa bóng bay lên chính xác.
2aoborcwtvfmhieh5ymhjn86hmio07up7j0j3wqe.jpg
2aoborcwtvgqntevganr6tjj0bbddtxmuh0rckq8.jpg
2aoborcwtvymq0klflrgadyndramzqlv1pqhjjaw.jpg
2aoborcwtvmuzniosw623yrnkak4gwm7kovahja4.jpg
2aoborcwnylazcdaseemy6musrau3ss2ylzytdao.jpg
2aoborcwghb5oa2xekp8vnpc7mmzhkpml1aapyhw-1.jpg
2aoborcwgh3pmzqpxkhnl18a9skjsyelx9nwu75u-1.jpg
2aoborcwlza0qjqoyp3yyelfk9c6mgnigtffooi4.jpg
2aoborcwlbi93gsf75mjopbpintxup7riuzhwykk.jpg
2aoborcwly3zz30lzbea7knv2pvwvg30vhymyrjk.jpg
2aoborcwlwwjc6nvrr2kwwgaftfcrvtabkk0wdnm.jpg
2aoborcwccoql5mbigdzlbgajr6lxodrkdpyoqng.jpg
Máy đo khoảng cách golf là thiết bị công nghệ đã và đang được ứng dụng vô cùng rộng rãi trong môn thể thao golf.
2aoborcwmbuyzkoz25wd66tbo8vyq3mattqaf3l6.jpg
Máy đo khoảng cách đánh golf được thiết kế bằng công nghệ quang học điện tử, có tác dụng phóng to hình ảnh lên nhiều lần bằng việc sử dụng tia laser để đo khoảng cách.
2aoborcwcjsgcvlkjtepgmiggfoyojl3gdeaf1mk.jpg
Hiện nay, tại một số giải đấu golf, luật chơi đã tiến hành đưa máy bắn khoảng cách vào để đảm bảo tính công bằng, cũng như giúp giải đấu trở nên chuyên nghiệp hơn.
report Một số thuật ngữ trong cách tính điểm golf được sử dụng khi golfer đánh nhiều hoặc ít hơn gậy tiêu chuẩn

Par: điểm gậy tiêu chuẩn (even)

Ostrich: - 5 gậy so với điểm chuẩn Par

Condor: - 4 gậy so với điểm Par

Albatross: - 3 gậy so với điểm Par

Eagle: - 2 gậy so với điểm Par

Birdie: - 1 gậy so với điểm Par

Bogey: + 1 gậy so với điểm Par

Double bogey: + 2 gậy so với điểm Par

Triple bogey: + 3 gậy so với điểm Par

Quadruple bogey: + 4 gậy so với điểm Par

Over 5: + 5 gậy so với điểm Par

Over 6: + 6 gậy so với điểm Par

photo Khởi tranh Tiền Phong Golf Championship 2026
2aoborcwmbbzbefvpatkwynxwaxrwt51ffiqfm4w-1642.jpg
2aoborcwm2npirccna8y13qxae3etmkorw9pgk2k.jpg
2aoborcwm05zqdkebwrxqzciq0urxwdkbgibnh7q.jpg
2aoborcwm0835z46tbvzbnvi6dfrzptf34bz8ejm.jpg
2aoborcwb5edjtbza62oup4naq2yj8yjtrcft7ca.jpg
2aoborcwa3xldlxbbxghcspeexhuxpzadtbx8xes.jpg
Các Hoa hậu, Á hậu, Người đẹp cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026 đồng hành cùng mùa giải thứ 10 của Tiền Phong Golf Championship.
2aoborcvvvj437icc2rbdwfkn516r9lk7z5ke2c4.jpg
2aoborcvsx94ifqgzusfyh67emvvzabyjjddzfpw.jpg
2aoborcvsyxvkjlosmpwdffioqqhdemmfggwmkt6.jpg
2aoborcvrvyo3ckzhwyjx5hjhtmwics5biv7mjqw.jpg
2aoborcvrhnklqy0ztg2klulzszrsyht2qvymhtg.jpg
2aoborcvrc8un53yln0t3oiihdkjtkbytzwpoj16.jpg
2aoborcvrnpmo6nqqnzazzxeesxwbxnbubvrsnfq.jpg
Lễ Khai mạc Tiền Phong Golf Championship mùa thứ 10 - năm 2026
video Hoa hậu Nguyễn Yến Trang ấn tượng hành trình 10 năm Tiền Phong Golf Championship
report Hai con số 10 gặp nhau trong một dấu mốc đáng nhớ
2aoborcvvx5uafj7zdcrlilffjmuqlpt8hk8nmci.jpg
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Tiền Phong Golf Championship.

Phát biểu khai mạc, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức, cho biết mùa giải thứ 10 của Tiền Phong Golf Championship - Vì tài năng trẻ Việt Nam là dấu mốc đặc biệt, đánh dấu một thập kỷ giải đấu đồng hành cùng Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, kết nối niềm đam mê golf với trách nhiệm cộng đồng.

“Có một sự trùng hợp thú vị, mùa giải thứ 10 của chúng ta diễn ra tại Legend Valley Country Club cũng chính là sân golf thứ 10 của Tập đoàn BRG. Hai con số 10 gặp nhau trong một dấu mốc đáng nhớ.

Đặc biệt, Canyon Course vừa đi vào vận hành ngày 10/10/2026. Với sự đồng hành của Tập đoàn BRG, lần đầu tiên Ban Tổ chức Tiền Phong Golf Championship triển khai thi đấu trên cả hai sân Rose Course và Canyon Course”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói, đồng thời nhấn mạnh, đây là bước phát triển đáng kể về quy mô, mang đến những trải nghiệm mới cho các golfer, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng chuyên môn và công tác tổ chức.

2aoborcvvz4f27d714uvogoshjgaj7xh8ex4tghu.jpg
Nhà báo Phùng Công Sưởng: "Thi đấu trên hai sân Rose Course và Canyon Course mang đến những trải nghiệm mới cho các golfer, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng chuyên môn và công tác tổ chức".
video Ba giá trị làm nên dấu ấn 10 năm Tiền Phong Golf Championship
photo Tiền Phong Golf Championship 2026 trước giờ khai mạc
2aoborcv8lei2r1eqa3ohzidh1o0qbbxij4sxpmo.jpg
2aoborcv8awmhpa5t2tmjghfcsmmbuw1ygeo3zo8.jpg
2aoborcv8cbqgzema98evnjra6gnkbeohndoxq9y.jpg
2aoborcv8cbdlqaiwp9azzidpm7rzb4vv7xepgga.jpg
2aoborcv8lx65akzfidyiuexyfox2u5wktsqubdm.jpg
2aoborcv8lllukvt1xnmeexctk69hrglfdulpkcq.jpg
2aoborcv8lxdnd9hkuq7pvrsbrhlvuvccd9h4ptw.jpg
2aoborcv8bhwhrnkuduyypfzg5qekk6hclkba6ls.jpg
qoute Phó Tổng Giám đốc BRG: 'Legend Valley mang đến trải nghiệm đáng nhớ'
2-2464.jpg

Hai sân Rose Course và Canyon Course thuộc Legend Valley đều xuất sắc và có những nét đặc trưng riêng. Canyon Course nổi bật với các hố golf mang tính biểu tượng. Tiêu biểu là hố số 10, nơi người chơi thi đấu giữa địa hình hẻm núi. Đây cũng là nguồn gốc tên gọi Canyon Course. Sân Rose Course cũng có những đặc điểm tương tự, nhưng địa hình có phần thoáng hơn Canyon Course và chiều dài sân tính từ tee đến green cũng nhỉnh hơn. Rose Course sở hữu những hố golf giàu kịch tính. Thông thường, tháng 10 cũng là thời điểm đẹp nhất trong năm để chơi golf tại khu vực miền Bắc. Vì vậy, cả hai sân sẽ bước vào giai đoạn có điều kiện thi đấu lý tưởng nhất, hứa hẹn mang đến trải nghiệm chơi golf thực sự thú vị cho các golfer.

Mr Mark Reeves - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BRG

report Nuôi dưỡng khát vọng vươn xa

Trong số những gương mặt ấy, Nguyễn Anh Minh là một ví dụ tiêu biểu cho hành trình từ giải trẻ trong nước đến đấu trường quốc tế. Sau hai lần vô địch Tiền Phong Golf Championship vào các năm 2021 và 2022, Anh Minh khẳng định mình ở sân chơi quốc tế với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ như đăng quang Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022; giành 2 HCĐ và 2 HCB ở hai kỳ SEA Games liên tiếp năm 2023 và 2025; vô địch Faldo Series Asia Grand Final 2023; Á quân US Junior Amateur 2025; cùng đội châu Á - Thái Bình Dương đăng quang Bonallack Trophy các năm 2023 và 2025; cùng đội Quốc tế vô địch Arnold Palmer Cup 2026…Hiện tại, Anh Minh đang khoác áo đội tuyển golf Đại học Bang Arizona (Arizona State University - ASU) và thi đấu ở hệ thống golf sinh viên Mỹ (NCAA).

Những nhà vô địch khác cũng tạo dấu ấn ở các cấp độ thi đấu khác nhau. Nguyễn Nhất Long, người đăng quang năm 2020, sau đó vô địch Giải Vô địch Golf Quốc gia 2023 và bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp. Nguyễn Đức Sơn, nhà vô địch năm 2023, tiếp nối bằng chức vô địch Faldo Series Asia Grand Final 2024 và Giải Vô địch Golf Quốc gia 2024, rồi sau đó cũng gia nhập đường đua chuyên nghiệp.

Danh hiệu năm 2024 của Nguyễn Bảo Châu (sinh năm 2012) hay Nguyễn Trọng Hoàng (sinh năm 2010) năm 2025 tiếp tục cho thấy sân chơi này đang là “nơi ươm mầm” cho những tài năng golf trẻ cho tương lai.

Từ những kết quả trong nước đến các cột mốc khu vực và quốc tế, bước tiến của các nhà vô địch cho thấy giá trị của giải golf Vì tài năng trẻ Việt Nam tiếp tục được nối dài sau một thập kỷ hình thành và phát triển. Tiền Phong Golf Championship không chỉ là nơi tranh tài, mà còn là môi trường để golfer trẻ cọ xát, hoàn thiện kỹ năng và nuôi dưỡng khát vọng vươn xa.

report Các nhà vô địch trẻ tiêu biểu từ 2018 đến 2025

2018: Nguyễn Bảo Long (2005) - 75 gậy (+3)
2019: Nguyễn Vũ Quốc Anh (2003) - 75 gậy (+3)
2020: Nguyễn Nhất Long (2003) - 72 gậy (even par)
2021: Nguyễn Anh Minh (2007) - 74 gậy (+2)
2022: Nguyễn Anh Minh (2007) - 64 gậy (-8)
2023: Nguyễn Đức Sơn (2007) - 69 gậy (-3)
2024: Nguyễn Bảo Châu (2012) - 71 gậy (-1)
2025: Nguyễn Trọng Hoàng (2010) - 71 gậy (-1)

Tiền Phong Golf Championship là hoạt động thường niên được báo Tiền Phong tổ chức nhằm quảng bá và góp phần thu hút tài chính ổn định cho các hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Nguồn kinh phí trên góp phần giúp Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam có đủ nguồn lực trao tặng hàng chục tỷ đồng tiền học bổng, tiền thưởng khuyến khích, tiền hỗ trợ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ở các lĩnh vực: Học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, lao động sản xuất, an ninh- quốc phòng, văn hoá, thể thao, hoạt động xã hội thiện nguyện trong các năm qua.

Giải Tiền Phong Golf Championship - Vì tài năng trẻ Việt Nam hướng tới mục tiêu quảng bá và gây quỹ cho các hoạt động của Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam được thành lập từ năm 1993, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là Chủ tịch Hội đồng điều hành, báo Tiền Phong là cơ quan thường trực điều hành.

Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam ra đời với mục đích đồng hành cùng các tài năng trẻ tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát hiện, cổ vũ và hỗ trợ những thanh - thiếu niên có năng khiếu để tạo nguồn đào tạo nhân tài trên các lĩnh vực của đời sống.

Một trong những hoạt động nổi bật thường niên của Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam là giúp Trung ương Đoàn trong các khâu tổ chức Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, giải thưởng cao quý nhất của Đoàn Thanh niên được trao thưởng vào dịp thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3) hằng năm.

Xem thêm

#Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam #Tiền Phong Golf #Golf Championship 2026 #Quỹ Tài năng trẻ #Legend Valley #golfer Việt Nam #Golf phong trào

Cùng chuyên mục

Nestlé Milo khánh thành và bàn giao sân chơi thể thao cộng đồng, mở rộng cơ hội vận động cho trẻ em

Nestlé Milo khánh thành và bàn giao sân chơi thể thao cộng đồng, mở rộng cơ hội vận động cho trẻ em

Tiếp nối hành trình của chương trình Năng Động Việt Nam, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, thông qua nhãn hàng Nestlé MILO, đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao sân chơi thể thao cộng đồng tại Nhà văn hóa cộng đồng KDC Quan Nam 5, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Mùa giải đặc biệt của Tiền Phong Golf Championship

TPO - Sáng 14/11, tại Legend Valley Country Club (Ninh Bình), Tiền Phong Golf Championship 2026 - Vì Tài năng trẻ Việt Nam chính thức khai mạc, đánh dấu mùa giải thứ 10 với sự tham gia tranh tài của 240 golfer.

Bất ngờ với quốc gia vô địch U17 thế giới nhiều nhất

Bất ngờ với quốc gia vô địch U17 thế giới nhiều nhất

TPO - Trải qua 20 lần tổ chức tính đến trước kỳ 2026, lịch sử giải vô địch bóng đá U17 thế giới đã vinh danh 11 đội tuyển quốc gia. Đáng chú ý, đội vô địch sân chơi này nhiều nhất lại không đến từ vùng đất tinh hoa của làng túc cầu.

Legend Valley Country Club nhìn từ flycam: Bức tranh thủy mặc giữa miền đá vôi di sản

Legend Valley Country Club nhìn từ flycam: Bức tranh thủy mặc giữa miền đá vôi di sản

TPO - Nhìn từ flycam, những dải fairway xanh mềm mại len giữa núi đá vôi, hồ nước và thung lũng tạo nên một khung cảnh vừa khoáng đạt vừa yên bình. Trước thềm Tiền Phong Golf Championship 2026, Legend Valley Country Club mang một diện mạo mới với 36 hố hoàn chỉnh, sẵn sàng đón 240 golfer tranh tài ở mùa giải thứ 10.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Qatar, 19h00 ngày 14/11: Giữ cúp vô địch ở lại Gia Lai

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Qatar, 19h00 ngày 14/11: Giữ cúp vô địch ở lại Gia Lai

TPO - Nhận định bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Qatar, lượt trận cuối giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Nắm trong tay quyền tự quyết cùng điểm tựa chảo lửa Pleiku, U23 Việt Nam không chỉ hướng tới mục tiêu giữ cúp ở lại sân nhà mà còn quyết tâm giành trọn 3 điểm để khẳng định sự trưởng thành về bản lĩnh lẫn lối chơi.

Sân Legend Valley Country Club sẵn sàng đón 220 golfer hàng đầu tham gia tranh tài

Hôm nay, khởi tranh Tiền Phong Golf Championship 2026

TP - Hôm nay (14/11), Tiền Phong Golf Championship 2026 - Vì Tài năng trẻ bước vào mùa giải thứ 10 tại Legend Valley Country Club, Ninh Bình, với 220 golfer tranh tài trên hai sân Rose Course và Canyon Course. Trong mùa giải đặc biệt này, nhà cựu vô địch Nguyễn Đức Sơn trở lại với tư cách chuyên nghiệp, danh hiệu vô địch sẽ thuộc về một gương mặt mới.

Tuyển Argentina thua ngay trận đầu tiên thời hậu Messi

Tuyển Argentina thua ngay trận đầu tiên thời hậu Messi

TPO - Dù áp đảo và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm, song Argentina vẫn phải nhận thất bại 1-2 trước Uruguay ngay trên sân nhà. Trận thua ngay giai đoạn khởi đầu triều đại hậu Messi có thể sẽ khiến NHM xứ Tango cảm thấy lo lắng.

Phạm Hồng Quang: Golfer 12 tuổi có giấc mơ lớn

Phạm Hồng Quang: Golfer 12 tuổi có giấc mơ lớn

TPO - Năm 2020, Phạm Hồng Quang đến với golf như một môn thể thao giúp em vận động và kết bạn. Năm năm sau, niềm yêu thích của golfer sinh năm 2014 đã trở thành hành trình nghiêm túc với những giải đấu, bài học và ước mơ lớn.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe