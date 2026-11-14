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Thể thao

Nestlé Milo khánh thành và bàn giao sân chơi thể thao cộng đồng, mở rộng cơ hội vận động cho trẻ em

P.V

Tiếp nối hành trình của chương trình Năng Động Việt Nam, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, thông qua nhãn hàng Nestlé MILO, đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao sân chơi thể thao cộng đồng tại Nhà văn hóa cộng đồng KDC Quan Nam 5, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Hoạt động này được triển khai trên cơ sở kế hoạch hợp tác giữa Hội Thể thao học sinh Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công ty TNHH Nestlé Việt Nam về giáo dục thể chất, tổ chức hoạt động thể thao trường học và tăng cường truyền thông về dinh dưỡng, sức khỏe học đường cũng như góp phần hưởng ứng chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao quần chúng, nâng cao sức khỏe, thể lực của người dân, trong đó có thế hệ trẻ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành sân chơi thể thao cộng đồng tại KDC Quan Nam 5, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành sân chơi thể thao cộng đồng tại KDC Quan Nam 5, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Trong năm 2026, Nestlé MILO tài trợ xây dựng 05 sân chơi thể thao cộng đồng tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Nghệ An. Các sân chơi được trang bị cơ sở vật chất và dụng cụ phục vụ nhiều môn thể thao phổ biến như bóng đá, bóng rổ, cầu lông và bóng chuyền, góp phần đưa thể thao đến gần hơn với trẻ em và người dân tại cộng đồng, đặc biệt tại các địa bàn còn hạn chế về điều kiện rèn luyện thể thao.

Thông qua hoạt động này, Nestlé MILO mong muốn cùng địa phương tạo thêm những không gian vận động an toàn, thuận tiện và dễ tiếp cận, nơi người dân, đặc biệt là trẻ em có thể thường xuyên luyện tập thể thao, nâng cao thể chất, phát triển kỹ năng và hình thành lối sống năng động. Đây cũng là một phần trong cam kết dài hạn của nhãn hàng nhằm đồng hành cùng nhà trường, địa phương và cộng đồng để nuôi dưỡng thế hệ Việt Nam năng động.

Tại buổi lễ, đại diện chính quyền địa phương, Nestlé Việt Nam cùng các đơn vị liên quan đã thực hiện nghi thức khánh thành và bàn giao sân chơi tại Nhà văn hóa cộng đồng KDC Quan Nam 5, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Chương trình không chỉ có nghi thức khánh thành, mà còn có các hoạt động trải nghiệm sân chơi trực tiếp dành cho các em học sinh.

Học sinh hào hứng trải nghiệm các hoạt động thể thao tại sân chơi mới.
Học sinh hào hứng trải nghiệm các hoạt động thể thao tại sân chơi mới.

Bà Lê Bùi Mai Uyên, Giám đốc ngành hàng MILO và sữa, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam cho biết: “Với Nestlé MILO, mỗi trẻ em đều xứng đáng có cơ hội tiếp cận và tham gia thể thao, bất kể điều kiện địa lý hay hoàn cảnh sống. Thông qua việc xây dựng các sân chơi thể thao cộng đồng cùng sự phối hợp của chính quyền địa phương và các đối tác, chúng tôi mong muốn mang đến cho trẻ em những không gian vận động an toàn, thiết thực và gần gũi, từ đó khuyến khích các em hình thành thói quen luyện tập thể thao và phát triển toàn diện hơn.”

Việc đưa các sân chơi thể thao đến cộng đồng không chỉ khuyến khích lối sống năng động, lành mạnh, mà còn tạo thêm không gian để mọi người gặp gỡ, kết nối và cùng nhau xây dựng những giá trị tích cực. Sau lễ bàn giao, sân chơi sẽ được địa phương tiếp nhận, quản lý, khai thác hiệu quả và đưa vào phục vụ nhu cầu tập luyện, vui chơi của trẻ em và người dân trên địa bàn.

Với việc triển khai 05 sân chơi tại Đà Nẵng và Nghệ An trong năm 2026, và dự kiến tiếp tục mở rộng mô hình vào năm 2027, Nestlé MILO mong muốn tiếp tục cụ thể hóa sứ mệnh Năng Động Việt Nam, chung tay cùng các cơ quan, tổ chức và địa phương mở rộng cơ hội tiếp cận thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực của thế hệ trẻ, hướng tới một thế hệ Việt Nam năng động và khỏe mạnh hơn.

#Nestlé MILO #sân chơi thể thao

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