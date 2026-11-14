Nắng chiều vẽ bóng golfer trên sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club

TPO - Trải qua 20 lần tổ chức tính đến trước kỳ 2026, lịch sử giải vô địch bóng đá U17 thế giới đã vinh danh 11 đội tuyển quốc gia. Đáng chú ý, đội vô địch sân chơi này nhiều nhất lại không đến từ vùng đất tinh hoa của làng túc cầu.