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Thể thao

Nắng chiều vẽ bóng golfer trên sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club

Trọng Đạt - Trọng Tài - Như Ý - Xuân Tùng

TPO - Ánh nắng cuối ngày phủ vàng thảm cỏ tại Legend Valley Country Club, kéo dài bóng người chơi giữa những fairway mướt xanh. Khung cảnh ấy tạo nên dấu ấn đặc biệt trong ngày tranh tài của 240 golfer tại Tiền Phong Golf Championship mùa thứ 10.

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Ngày 14/11, Tiền Phong Golf Championship 2026 diễn ra tại sân golf Thiên Đường – Legend Valley Country Club. Mùa giải kỷ niệm 10 năm có sự tham gia của 240 golfer, trong ngày thi đấu được điểm tô bởi ánh nắng chiều rực rỡ.
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Khi mặt trời dần nghiêng xuống sau những dãy núi đá, nắng phủ vàng các triền cỏ và kéo dài bóng người chơi trên sân. Giữa không gian xanh rộng mở, các golfer vẫn tập trung cho từng cú đánh.
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Người ngắm hướng bóng, người bước chậm trên fairway, người chuẩn bị cho cú putt trên green. Ánh chiều khiến những chuyển động quen thuộc trên sân trở nên nổi bật, tạo nên vẻ đẹp bình yên giữa cuộc tranh tài sôi nổi.
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Năm nay, giải lần đầu tiên được tổ chức trên cả hai sân 18 hố Rose Course và Canyon Course. Hai sân mang đến những thử thách khác nhau, giữa địa hình núi đá vôi, thung lũng và vách đá.
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Canyon Course vừa được đưa vào vận hành vào ngày 10/10, mở thêm một trải nghiệm mới cho các golfer trong mùa giải đặc biệt này.
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Tiền Phong Golf Championship do Báo Tiền Phong tổ chức từ năm 2017, gắn với mục tiêu quảng bá golf và gây quỹ cho các hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam. BRG đồng hành cùng giải trong suốt 10 năm.
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Giữa nhịp tranh tài của mùa giải thứ 10 của Tiền Phong Golf Championship, hình ảnh các golfer tập trung dưới ánh vàng trên sân golf Thiên Đường đã ghi lại một khoảnh khắc riêng của ngày hội golf tại Ninh Bình.
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Hình ảnh đẹp đến nao lòng tại sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club.

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#Tiền Phong Golf Championship #Legend Valley Country Club #sân golf Thiên Đường #golfer Ninh Bình #giải golf 2026 #Báo Tiền Phong

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