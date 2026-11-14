Nắng chiều vẽ bóng golfer trên sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club

TPO - Ánh nắng cuối ngày phủ vàng thảm cỏ tại Legend Valley Country Club, kéo dài bóng người chơi giữa những fairway mướt xanh. Khung cảnh ấy tạo nên dấu ấn đặc biệt trong ngày tranh tài của 240 golfer tại Tiền Phong Golf Championship mùa thứ 10.
TPO - Ngày 14/11, Expo Day của YIC Phủ Lý Green Race 2026 đã diễn ra tại Sân vận động Phủ Lý, Ninh Bình, thu hút đông đảo vận động viên và người tham gia ngay từ những giờ đầu tiên.
TPO - Nguyễn Anh Tú xuất sắc đánh bại tay vợt Nicholas Tan của Singapore qua đó giành HCV đơn nam bóng bàn Vô địch Đông Nam Á 2026 trong ngày thi đấu 14/11.
TPO - Trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Singapore ở Gia Lai VTV Cup đã diễn ra sôi nổi và kịch tính với chiến thắng chung cuộc 3-1 nghiêng về đại diện xứ sở chùa vàng. Như vậy, U23 Thái Lan kết thúc giải với vị trí thứ 3 còn U23 Singapore đứng cuối cùng.
TPO - Trong trận thứ 2 tại Panda Cup, đội tuyển U19 Việt Nam đã không thể làm nên bất ngờ. Đội thua U19 Hàn Quốc và tạm xếp cuối cùng trên BXH.
TPO - Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng hai Á hậu và dàn người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2026 khoe phong cách khỏe khoắn, thanh lịch tại Tiền Phong Golf Championship 2026, diễn ra ngày 14/11 tại Legend Valley Country Club, Ninh Bình.
TPO - Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng hai á hậu Trần Xuân Khánh Linh, Lê Phương Nghi xuất hiện rạng rỡ tại Legend Valley Country Club, Ninh Bình. Top 3 Hoa hậu Việt Nam và dàn người đẹp đồng hành Tiền Phong Golf Championship 2026 - Vì tài năng trẻ Việt Nam.
Tiếp nối hành trình của chương trình Năng Động Việt Nam, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, thông qua nhãn hàng Nestlé MILO, đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao sân chơi thể thao cộng đồng tại Nhà văn hóa cộng đồng KDC Quan Nam 5, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
S-Race Đà Nẵng ghi nhận sự tham gia của hơn 12.000 học sinh, thầy cô giáo và phụ huynh tại sự kiện thi đấu trực tiếp và 15 điểm chạy hưởng ứng trên toàn thành phố.
TPO - Bóng đá Việt Nam đang xuất hiện một nghịch lý đáng suy ngẫm: HLV Kim Sang-sik liên tiếp mang về những danh hiệu cho các đội tuyển quốc gia, nhưng tương lai của ông vẫn chưa được bảo đảm.
TPO - Nhận định bóng đá Bồ Đào Nha vs Đan Mạch, UEFA Nations League - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đêm nay, đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ bắt đầu trang sử mới, đi trên một hành trình lạ lẫm mà ở đó, họ chính thức không còn đầu tàu Cristiano Ronaldo.
TPO - Trận đại chiến giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar ở giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026 được trực tiếp trên FPT Play, kênh VTV6. Bên cạnh đó, khán giả có thể theo dõi qua ứng dụng VTVgo.
TPO - Trải qua 20 lần tổ chức tính đến trước kỳ 2026, lịch sử giải vô địch bóng đá U17 thế giới đã vinh danh 11 đội tuyển quốc gia. Đáng chú ý, đội vô địch sân chơi này nhiều nhất lại không đến từ vùng đất tinh hoa của làng túc cầu.
TPO - Mùa giải 2026 kỷ niệm mùa thứ 10 của Tiền Phong Golf Championship, sự kiện do báo Tiền Phong khởi xướng từ năm 2017. Giải theo đuổi hai mục tiêu song hành: tạo sân chơi cho cộng đồng, thúc đẩy golf phong trào và phát triển lực lượng trẻ; đồng thời kết nối nguồn lực cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.
TPO - Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng hai Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2026 Trần Xuân Khánh Linh, Lê Phương Nghi đảm nhận vai trò đại sứ Tiền Phong Golf Championship mùa thứ 10. Các Hoa hậu và hai Á hậu mong muốn lan tỏa tinh thần thể thao và những giá trị nhân văn của giải đến cộng đồng.
TPO - Nhìn từ flycam, những dải fairway xanh mềm mại len giữa núi đá vôi, hồ nước và thung lũng tạo nên một khung cảnh vừa khoáng đạt vừa yên bình. Trước thềm Tiền Phong Golf Championship 2026, Legend Valley Country Club mang một diện mạo mới với 36 hố hoàn chỉnh, sẵn sàng đón 240 golfer tranh tài ở mùa giải thứ 10.
TPO - Nhận định bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Qatar, lượt trận cuối giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Nắm trong tay quyền tự quyết cùng điểm tựa chảo lửa Pleiku, U23 Việt Nam không chỉ hướng tới mục tiêu giữ cúp ở lại sân nhà mà còn quyết tâm giành trọn 3 điểm để khẳng định sự trưởng thành về bản lĩnh lẫn lối chơi.