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Nguyễn Anh Tú hạ tay vợt Singapore, bóng bàn Việt Nam thêm 1 HCV Đông Nam Á

Vĩnh Xuân

TPO - Nguyễn Anh Tú xuất sắc đánh bại tay vợt Nicholas Tan của Singapore qua đó giành HCV đơn nam bóng bàn Vô địch Đông Nam Á 2026 trong ngày thi đấu 14/11.

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Nguyễn Anh Tú giành HCV bóng bàn Đông Nam Á 2026 (ảnh D.P)

Kết quả trận đấu diễn ra sau màn rượt đuổi gay cấn giữa đôi bên. Ở séc đầu tiên, Nicholas Tan giành chiến thắng với tỷ số 12/10.

Bước sang set đấu thứ 2, Nguyễn Anh Tú đánh bại đối thủ với tỷ số 11/6, còn tay vợt của Singapore thắng 11/6 ở set thứ 3. Tại set 4, Anh Tú có chiến thắng 11/8, nhưng Nicholas Tan cũng thắng lại 11/8 ở set 5.

Hai set cuối ghi nhận phong độ xuất sắc của Nguyễn Anh Tú khi anh đánh bại đối thủ với tỷ số lần lượt 11/6 và 11/7, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 4-3. Kết quả đưa tay vợt Việt Nam đoạt HCV nội dung đơn nam giải Vô địch bóng bàn Đông Nam Á 2026.

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Nguyễn Anh Tú giành HCV thứ 2 cho đội tuyển bóng bàn Việt Nam ở giải Vô địch Đông Nam Á (ảnh LĐBBVN)

Đây cũng là tấm HCV thứ 2 của đội tuyển bóng bàn Việt Nam. Trước đó ở nội dung đồng đội, 4 VĐV Đinh Anh Hoàng, Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Anh Tú, Lê Đình Đức và Bùi Thế Nghĩa đã xuất sắc đánh bại đối thủ Malaysia để giành HCV.

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam tham dự giải đấu năm nay với 10 tay vợt: Đinh Anh Hoàng, Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Anh Tú, Lê Đình Đức, Bùi Thế Nghĩa, Trần Mai Ngọc, Lâm Thu Cúc, Nguyễn Thị Nga, Mai Hoàng Mỹ Trang, Hoàng Trà My.

Kết thúc giải đấu, đội giành thêm 1 HCB nội dung đôi nam của Nguyễn Anh Tú và Đoàn Bá Tuấn Anh; HCĐ nội dung đơn nữ của Mai Hoàng Mỹ Trang và HCĐ nội dung đôi Nữ của Trần Mai Ngọc và Hoàng Trà My.

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Đội tuyển bóng bàn Việt Nam giành thành tích tốt ở giải Đông Nam Á (ảnh LĐBBVN)

Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn Việt Nam Nguyễn Xuân Vũ đã treo thưởng 50 triệu đồng, 30 triệu đồng và 20 triệu đồng, lần lượt cho VĐV đoạt huy chương vàng, bạc và đồng. Phó chủ tịch phụ trách tài chính Tống Đức Thuận treo thưởng 30 triệu đồng, 20 triệu đồng và 10 triệu đồng cho các huy chương tương ứng.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Xuân Vũ cho biết thành tích tại giải Vô địch Đông Nam Á là tiền đề quan trọng để đội tuyển bóng bàn Việt Nam hướng đến SEA Games 2027 (Malaysia). Theo ông Nguyễn Xuân Vũ, bên cạnh các tay vợt chủ chốt như Đinh Anh Hoàng, Trần Mai Ngọc, Nguyễn Anh Tú...đội tuyển bóng bàn sẽ tập trung tạo điều kiện cho các VĐV trẻ tập huấn, thi đấu tích luỹ kinh nghiệm.

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#Đội tuyển bóng bàn Việt Nam #Nguyễn Xuân Vũ #Vô địch bóng bàn Đông Nam Á 2026 #Nguyễn Anh Tú #Trần Mai Ngọc

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