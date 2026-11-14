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YIC PHỦ LÝ GREEN RACE 2026: Hơn 5.000 VĐV sẵn sàng cho cuộc đua

Tiểu Phùng

TPO - Ngày 14/11, Expo Day của YIC Phủ Lý Green Race 2026 đã diễn ra tại Sân vận động Phủ Lý, Ninh Bình, thu hút đông đảo vận động viên và người tham gia ngay từ những giờ đầu tiên.

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Giải lan toả ý nghĩa tích cực đến cộng đồng về lối sống xanh

Không chỉ là dịp để các runner hoàn tất thủ tục nhận BIB và Racekit trước ngày thi đấu, sự kiện còn mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm ý nghĩa, góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh “Raise Green Up” của giải chạy.

Ngay từ 8h sáng, khu vực check-in đã trở nên nhộn nhịp khi các vận động viên lần lượt có mặt để nhận BIB và Racekit, sẵn sàng cho hành trình chinh phục các cự ly vào ngày hôm sau. Bộ Racekit của YIC Phủ Lý Green Race 2026 với áo chạy và túi mang màu sắc, dấu ấn riêng của giải, không chỉ là những vật phẩm đồng hành cùng runner trên đường chạy mà còn truyền tải tinh thần và thông điệp về lối sống xanh mà Ban tổ chức hướng tới.

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Bên cạnh hoạt động nhận Racekit, Expo Day còn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị dành cho vận động viên và gia đình như tô tượng, tham gia các hoạt động tương tác và đặc biệt là chương trình “Đổi nhựa lấy quà” tại gian hàng ESG. Đây cũng là một trong những điểm nhấn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cộng đồng runner trong ngày Expo.

Nhiều vận động viên đã chủ động mang chai nhựa đã qua sử dụng đến gian hàng để tham gia đổi quà. Đáng chú ý, có vận động viên mang tới hơn 1.000 chai nhựa để cùng chung tay với chương trình, nhận về những món quà thiết thực được sản xuất từ vật liệu tái chế.

Sau một ngày Expo sôi nổi với nhiều hoạt động ý nghĩa, hơn 5.000 vận động viên đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng bước vào ngày hội chạy bộ tại Phủ Lý vào sáng 15/11 với các cự ly 10km, 5km và Family Run.

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#chạy bộ #Phủ Lý Green Race 2026 #Ninh Bình #runner #cộng đồng runner

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