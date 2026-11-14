Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng dàn Á hậu, đại sứ rạng rỡ trên sân golf Ninh Bình

TPO - Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng hai á hậu Trần Xuân Khánh Linh, Lê Phương Nghi xuất hiện rạng rỡ tại Legend Valley Country Club, Ninh Bình. Top 3 Hoa hậu Việt Nam và dàn người đẹp đồng hành Tiền Phong Golf Championship 2026 - Vì tài năng trẻ Việt Nam.
TPO - Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng hai Á hậu và dàn người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2026 khoe phong cách khỏe khoắn, thanh lịch tại Tiền Phong Golf Championship 2026, diễn ra ngày 14/11 tại Legend Valley Country Club, Ninh Bình.
TPO - Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng hai Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2026 Trần Xuân Khánh Linh, Lê Phương Nghi đảm nhận vai trò đại sứ Tiền Phong Golf Championship mùa thứ 10. Các Hoa hậu và hai Á hậu mong muốn lan tỏa tinh thần thể thao và những giá trị nhân văn của giải đến cộng đồng.
TPO - Trong cuộc trò chuyện với PV Tiền Phong sau đêm đăng quang, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026 Trần Xuân Khánh Linh bày tỏ chút tiếc nuối khi chưa đạt danh hiệu cao nhất, song cô tin tưởng vào quyết định của Ban tổ chức, Ban giám khảo. Á hậu Khánh Linh khẳng định nỗ lực hết mình để xứng đáng với danh hiệu Á hậu 1.
TPO - Hoa hậu Yến Trang, Á hậu Trần Xuân Khánh Linh, Lê Phương Nghi chia sẻ thức dậy từ 2h sáng để chuẩn bị cho buổi giao lưu tại chương trình Café Sáng trên kênh VTV3.
TPO - Phát biểu chào mừng Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 trong sự kiện chào đón Hoa hậu, Á hậu và dàn người đẹp sáng 13/11, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - bày tỏ mong muốn các người đẹp luôn giữ sự giản dị, chân thành, đồng thời trân trọng giá trị cốt lõi của cuộc thi.
TPO - Sáng 13/11, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh, Á hậu 2 Lê Phương Nghi cùng các đại sứ và Người đẹp Biển Hoa hậu Việt Nam 2026 hội ngộ trong sự kiện Welcome Home tại Hoàng Thành Media. Các người đẹp rạng rỡ sau đăng quang, chia sẻ niềm tự hào và những dự định trong nhiệm kỳ mới.
TPO - Hoa hậu Yến Trang, Á hậu Trần Xuân Khánh Linh và Lê Phương Nghi gây chú ý khi xuất hiện với trang phục áo dài dạo bước quanh Hồ Gươm. Tranh thủ khoảng thời gian nghỉ hiếm hoi giữa lịch trình media tour, ba người đẹp khám phá ẩm thực phố cổ.
TPO - Hoa hậu Nguyễn Yến Trang xúc động chia sẻ điều cô muốn làm đầu tiên sau khi đăng quang đó là trở về nhà, được ăn cơm mẹ nấu. Cô cũng khẳng định người phụ nữ đẹp nhất khi tự tin là chính mình, không xuất phát từ việc chỉnh sửa vẻ bề ngoài.
TPO - Gương mặt, tỷ lệ hình thể và thần sắc của Hoa hậu Yến Trang, Á hậu Khánh Linh, Á hậu Phương Nghi qua hai đêm chung khảo, chung kết góp phần lý giải ba cô gái vượt 53 thí sinh để giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Từng nhận nhiều hoài nghi về khả năng diễn xuất, Hoa hậu Tiểu Vy đang có màn thể hiện tích cực trong phim điện ảnh “Bò sữa bay”. Dù chỉ đảm nhận vai phụ, người đẹp sinh năm 2000 gây thiện cảm nhờ lối diễn tự nhiên, đặc biệt ở những phân đoạn ghen tuông, hờn dỗi và đau khổ vì tình yêu đơn phương.
TPO - Trở lại Báo Tiền Phong sau đăng quang, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026 Trần Xuân Khánh Linh chia sẻ về hành trình trưởng thành và dự án "Cánh cửa thần kỳ" với mục tiêu xây dựng 20 thư viện thông minh trong 3 năm.
TPO - "Hào quang rực rỡ" vang lên như nốt thăng cảm xúc, khép lại hành trình của Hà Trúc Linh bằng màn final walk trọn vẹn, đồng thời điểm tô cho khoảnh khắc đăng quang của Nguyễn Yến Trang.
TPO - Có buổi sáng nghỉ ngơi hiếm hoi sau đăng quang, Hoa hậu Yến Trang cùng hai Á hậu Khánh Linh và Phương Nghi diện áo dài, dạo quanh Hồ Gươm và thưởng thức món kem quen thuộc của người Hà Nội.
TPO - Sáng 12/11, Hà Trúc Linh đại diện các tân cử nhân Trường Đại học Tài chính - Marketing phát biểu tại lễ tốt nghiệp. Hoa hậu Việt Nam 2024 xúc động gửi lời tri ân tới thầy cô, gia đình và chia sẻ những kỷ niệm trong bốn năm học đại học.
TPO - Hoa hậu Yến Trang cho biết cô trân trọng công việc gia sư trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026. Tân hoa hậu bày tỏ nếu có thời gian cô vẫn muốn theo đuổi công việc này vì cô là người yêu trẻ con.
TPO - Được lựa chọn thay mặt toàn thể sinh viên phát biểu tại lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2026, Hoa hậu Việt Nam 2024 cho biết cô vô cùng vinh dự và xúc động.