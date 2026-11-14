Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng dàn Á hậu, đại sứ rạng rỡ trên sân golf Ninh Bình

TPO - Hoa hậu Nguyễn Yến Trang xúc động chia sẻ điều cô muốn làm đầu tiên sau khi đăng quang đó là trở về nhà, được ăn cơm mẹ nấu. Cô cũng khẳng định người phụ nữ đẹp nhất khi tự tin là chính mình, không xuất phát từ việc chỉnh sửa vẻ bề ngoài.