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Hoa hậu

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng dàn Á hậu, đại sứ rạng rỡ trên sân golf Ninh Bình

Hồng Vĩnh - Dương Triều - Đỗ Quyên

TPO - Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng hai á hậu Trần Xuân Khánh Linh, Lê Phương Nghi xuất hiện rạng rỡ tại Legend Valley Country Club, Ninh Bình. Top 3 Hoa hậu Việt Nam và dàn người đẹp đồng hành Tiền Phong Golf Championship 2026 - Vì tài năng trẻ Việt Nam.

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Sáng 14/11, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 có mặt tại Legend Valley Country Club, Ninh Bình - nơi tổ chức Tiền Phong Golf Championship 2026.
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Giải đấu đánh dấu hành trình 10 năm tổ chức, quy tụ 240 golfer. Đây cũng là lần đầu giải mở rộng thi đấu trên cả hai sân Rose Course và Canyon Course thuộc tổ hợp Legend Valley.
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Top 3 chọn phong cách thể thao, cùng lưu lại những khoảnh khắc tại sân golf Ninh Bình. Đồng hành với vai trò đại sứ, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang bày tỏ niềm vinh dự, tự hào. Cô ấn tượng với dấu mốc 10 năm và quy mô của mùa giải năm nay.
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Điều Hoa hậu Yến Trang quan tâm là ý nghĩa hỗ trợ, động viên tài năng trẻ của giải đấu. Với cô, sự kiện vừa tạo sân chơi thể thao, vừa mang đến cơ hội tiếp sức cho những người trẻ phát triển năng lực.
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Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cho rằng thể thao giúp rèn sức khỏe, sự kiên trì, khả năng tập trung và tinh thần vượt qua thử thách. Cô mong cùng hai á hậu giới thiệu giải đấu, lan tỏa tinh thần thể thao tích cực tới công chúng, đặc biệt là người trẻ.
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Ngoài Top 3, các người đẹp, đại sứ cũng có mặt như Người đẹp Biển Bùi Mai Linh, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật Đinh Hoàng Gia Linh, Đại sứ Thời trang và Thể thao Đinh Diệu Anh, Đại sứ Du lịch và Môi trường Tạ Thị Hoa và người đẹp Vũ Thị Khánh Vi.
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Á hậu Lê Phương Nghi cho biết háo hức trong lần đầu đồng hành Tiền Phong Golf Championship. Cô đặc biệt mong chờ giải đấu tổ chức trên cả hai sân Rose Course và Canyon Course tại Ninh Bình.
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"Tôi cảm thấy vô cùng háo hức khi lần đầu đồng hành Tiền Phong Golf Championship 2026. Tôi đặc biệt ấn tượng khi các golfer được tranh tài trên hai sân golf rất đẹp là Rose Course và Canyon Course tại Ninh Bình", cô nói.
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Á hậu Phương Nghi cho rằng các sự kiện thể thao quy mô lớn là dịp giới thiệu cảnh quan, con người và văn hóa địa phương. Cô mong được tham gia những hoạt động bên lề, tìm hiểu các danh lam thắng cảnh Ninh Bình trong chuyến đi này.
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“Đồng hành Tiền Phong Golf Championship là dịp để tôi khám phá cảnh quan Ninh Bình và chia sẻ những trải nghiệm ấy với mọi người. Tôi cũng mong giải đấu mang đến sự hỗ trợ thiết thực cho các tài năng trẻ, giúp các bạn có thêm điều kiện và động lực theo đuổi đam mê”, Á hậu Trần Xuân Khánh Linh.
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“Từng tham gia Hoa hậu Việt Nam, tôi hiểu người trẻ cần cơ hội để thể hiện và phát triển khả năng. Vì vậy, tôi rất vui khi được đồng hành với một giải đấu hướng tới hỗ trợ tài năng trẻ", người đẹp Vũ Thị Khánh Vi chia sẻ.

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