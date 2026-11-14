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Đã có 3 người tử vong trong vụ nổ cửa hàng gas ở TPHCM

Ngọc Lâm- Điệp Như

TPO - Theo thông tin mà phóng viên Báo Tiền Phong vừa xác nhận, đến 14h30 ngày 14/11, vụ nổ tại cửa hàng gas trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TPHCM đã làm 3 người tử vong, 9 người bị thương được đưa đến bệnh viện. Công an đang làm rõ nguyên nhân.

Video Toàn cảnh vụ nổ gas ở TPHCM

Vụ nổ xảy ra khoảng 10h ngày 13/11 tại cửa hàng Gas 6 Nồm, số 81 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận. Sức ép từ vụ nổ làm hai căn nhà số 81 và 79A đổ sập hoàn toàn. Trong khi căn nhà số 83 sập một phần và nhà số 79 bị hư hỏng một phần. Một số nhà lân cận bị tốc mái, nứt tường, vỡ kính; nhiều xe máy cũng bị hư hỏng. Thiệt hại về tài sản vẫn đang được thống kê, theo Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thuận.

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Lực lượng cứu hộ đưa các nạn nhân từ đống đổ nát đi cấp cứu

Ngay sau khi nhận tin báo, công an địa phương và lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phong tỏa khu vực, tìm kiếm những người mắc kẹt. Đến hơn 13h cùng ngày 13/11, lực lượng cứu hộ đã đưa bốn người ra khỏi đống đổ nát.

Theo báo cáo của Mặt trận phường Tân Thuận, hai nạn nhân tử vong tại hiện trường. Một nạn nhân khác tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu. Trong số những người bị thương có người dân sống tại các căn nhà liền kề cửa hàng.

Chiều 13/11, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến hiện trường và thăm hỏi các nạn nhân tại bệnh viện. Lãnh đạo thành phố yêu cầu lực lượng chức năng tập trung tìm kiếm người còn mắc kẹt, đồng thời khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

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Lãnh đạo UBND TPHCM đến thăm hỏi các nạn nhân tại bệnh viện chiều 13/11

Công an phường Tân Thuận đã lập hồ sơ ban đầu, ghi lời khai của những người biết việc. Các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 khám nghiệm hiện trường, xác minh vụ việc. Theo báo cáo, Công an phường sẽ hoàn tất hồ sơ để chuyển Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM thụ lý theo thẩm quyền.

Đến thời điểm chiều 14/11, cơ quan chức năng chưa công bố kết luận về nguyên nhân vụ nổ.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thuận cho biết, đang phối hợp với khu phố và các đơn vị liên quan hỗ trợ gia đình lo hậu sự, tiếp tục thăm hỏi những người đang điều trị. Phường cũng đề nghị Mặt trận thành phố xem xét hỗ trợ thêm chi phí điều trị, hậu sự và giúp các gia đình bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống.

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