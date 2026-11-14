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U23 Thái Lan giành chiến thắng an ủi ở Gia Lai VTV Cup

Đặng Lai

TPO - Trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Singapore ở Gia Lai VTV Cup đã diễn ra sôi nổi và kịch tính với chiến thắng chung cuộc 3-1 nghiêng về đại diện xứ sở chùa vàng. Như vậy, U23 Thái Lan kết thúc giải với vị trí thứ 3 còn U23 Singapore đứng cuối cùng.

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Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Thái Lan đã chủ động đẩy cao đội hình và sớm tạo ra tình huống sóng gió đầu tiên. Phút 15, nhận đường chuyền từ đồng đội ở mé ngoài góc phải vòng cấm địa, Eakaphat quyết đoán vung chân tung cú dứt điểm ngay hướng vào góc cao khung thành. Tuy nhiên, thủ môn Yazid bên phía đội bóng đảo quốc Sư tử đã phản xạ xuất sắc để đẩy bóng cứu thua.

Những phút tiếp theo, U23 Thái Lan tiếp tục duy trì sức ép đáng kể. Phút 30, Noisri có pha xử lý đầy nỗ lực khi giữ bóng khéo léo bên hành lang cánh trái và vượt qua một hậu vệ U23 Singapore, nhưng đường chuyền trả ngược lại của anh lại bị Buakai kết thúc bằng một cú dứt điểm đưa bóng bay vọt lên trời đầy đáng tiếc.

Dù vậy, các cổ động viên Thái Lan không phải chờ đợi quá lâu. 9 phút sau, từ một đường chuyền dài vượt tuyến, Noisri băng xuống xâm nhập vòng cấm rồi đưa bóng chạm chân một hậu vệ áo đỏ bật ra. Ngay lập tức, Mamah có mặt kịp thời. Anh mớm bóng cho Popoon tung cú sút chìm đưa bóng qua 2 tay thủ thành Yazid.

U23 Thái Lan mở tỷ số

Niềm vui của U23 Thái Lan vừa nhen nhóm thì U23 Singapore đã có câu trả lời đanh thép ở phút 41. Các tiền vệ U23 Thái Lan mất bóng từ giữa sân. Bóng đến chân Rashid và cầu thủ này dễ dàng thực hiện cú đá nối cận thành chuẩn xác để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Bước sang hiệp hai, U23 Thái Lan dồn toàn lực tấn công và ép sân triệt để. Phút 52, từ một pha phối hợp đánh thẳng vào trung lộ, Phosri tung cú sút xa uy lực nhưng bóng đi vọt xà ngang. Chỉ ít phút sau, đội bóng xứ chùa vàng tổ chức lên bóng bên cánh phải; Wongsa nhận thấy khoảng trống mênh mông ở khu vực giữa sân đã mạnh dạn đột phá bó vào trung lộ rồi dứt điểm từ xa, đáng tiếc bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Khoảng thời gian này chứng kiến thủ môn Yazid của U23 Singapore phải làm việc vô cùng vất vả khi anh mất tới hai nhịp mới ôm gọn cú sút xa của Wongsa, và ngay sau đó tiếp tục trổ tài đẩy bóng cứu thua sau pha dứt điểm cận thành của Noisri.

Rashid gỡ hòa 1-1 cho U23 Singapore

Sức ép nghẹt thở của U23 Thái Lan cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 64. Cầu thủ vào sân thay người Phongsakon thoát xuống cực nhanh ở góc phải vòng cấm để đón đường phất bóng dài chuẩn xác của đồng đội. Sau nhịp đỡ ngực gọn gàng, anh tung cú dứt điểm tinh tế xỏ háng thủ môn Yazid, nâng tỷ số lên 2-1. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 79, Wongsa đã khép lại ngày thi đấu bùng nổ bằng một siêu phẩm thực sự.

Wongsa khéo léo tâng bóng qua đầu một cầu thủ U23 Singapore trước khi thực hiện cú úp mu đầy uy lực. Bóng đi căng, đập đất ngay khu vực 5m50 rồi bay vọt qua tầm với của Yazid dù thủ thành này đã nỗ lực đổ người hết cỡ.

Bàn thắng đẹp mắt của Wongsa đã ấn định thắng lợi thuyết phục 3-1 cho U23 Thái Lan. Với kết quả này, đội bóng xứ sở chùa vàng chính thức khép lại hành trình tại Gia Lai VTV Cup với vị trí thứ 3 an ủi.

Xem màn trình diễn của Đội tuyển U23 Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn.

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#U23 Thái Lan #U23 Singapore #Gia Lai VTV Cup #kết quả bóng đá #Wongsa #Phongsakon

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