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Thể thao

Golfer Đinh Quang Nghị vô địch Tiền Phong Golf Championship mùa thứ 10 - năm 2026

Nhóm phóng viên

TPO - Với 74 gậy sau 18 hố đấu, golfer Đinh Quang Nghị đã vô địch Tiền Phong Golf Championship năm 2026, khép lại mùa giải thứ 10 của Tiền Phong Golf Championship, sự kiện do báo Tiền Phong khởi xướng từ năm 2017.

Tiền Phong Golf Championship là hoạt động thường niên được báo Tiền Phong tổ chức nhằm quảng bá và góp phần thu hút tài chính ổn định cho các hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Mùa thứ 10 Tiền Phong Golf Championship diễn ra tại Legend Valley Country Club (Ninh Bình), quy tụ 240 golfer.

Tiền Phong Golf Championship tổ chức trên tổ hợp sân 36 hố Legend Valley Country Club, gồm hai sân 18 hố Rose Course và Canyon Course. Canyon Course vừa đưa vào vận hành ngày 10/10 vừa qua, hoàn thiện quần thể sân 36 hố Legend Valley và cũng là sân 18 hố thứ 10 của Tập đoàn BRG.

Chi tiết
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Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức; Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG, và bà Trần Thị Thanh Thuỷ - Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, trao cúp vô địch Tiền Phong Golf Championship và các phần thưởng cho golfer Đinh Quang Nghị.
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Golfer Đinh Quang Nghị vô địch Tiền Phong Golf Championship mùa thứ 10 - năm 2026.
report Giải Best Gross

Best Gross: Đinh Quang Nghị, 74 gậy

report Bảng Tài năng trẻ

Nhất bảng Tài năng trẻ: Nguyễn Khánh Linh, 77 gậy, HDC ngày 5, Net 72

report Kết quả các bảng

Bảng A (Nam, HDC 00 - 15)

Giải Nhất: Nguyễn Văn Mạnh, Gross 76, HDC ngày 8, Net 68 (-5)

Giải Nhì: Tạ Hoàng Trung, Gross 84, HDC ngày 15, Net 69 (-3)

Giải Ba: Mai Ka Mon, Gross 81, HDC ngày 11, Net 70 (-2); 40 gậy ở 9 hố cuối

Bảng B (Nam, HDC 16 - 28)

Giải Nhất: Phùng Văn Vinh, Gross 86, HDC ngày 16, Net 70 (-3)

Giải Nhì: Lee Dong Choon, Gross 89, HDC ngày 19, Net 70 (-2)

Giải Ba: Phạm Tuấn Anh, Gross 89, HDC ngày 17, Net 72 (-1); 43 gậy ở 9 hố cuối

Bảng C (Nam, HDC 29 - 36)

Giải Nhất: Phạm Trung Hiếu, Gross 100, HDC ngày 29, Net 71 (-1)

Giải Nhì: Ngô Xuân Phú, Gross 101, HDC ngày 29, Net 72 (par); 49 gậy ở 9 hố cuối

Giải Ba: Mai Văn Đạt, Gross 101, HDC ngày 29, Net 72 (par); 54 gậy ở 9 hố cuối

Bảng D (Nữ, HDC 00 - 36)

Giải Nhất: Trịnh Thị Bích Nga, Gross 90, HDC ngày 20, Net 70 (-2)

Giải Nhì: Đỗ Thị Thu Hà, Gross 88, HDC ngày 15, Net 73 (par)

Giải Ba: Nguyễn Thị Minh Khoa, Gross 94, HDC ngày 21, Net 73 (par)

report Kết quả các giải kỹ thuật

Giải Nearest to the Pin (gần cờ nhất)

Hố số 6 - Rose: Lê Bằng An (0,5 m)

Hố số 11 - Rose: Hồ Minh Chiến (0,1 m)

Hố số 7 - Canyon: Nguyễn Minh Đức (1,05 m)

Hố số 12 - Canyon: Trần Thanh Tùng (0,7 m)

Giải Nearest to the Line (gần đường kẻ giữa fairway)

Hố số 1 - Rose: Nguyễn Hoàng Long (0,15 m)

Hố số 8 - Canyon: Phạm Đăng Khôi (0,01 m)

Giải Longest Drive (phát bóng xa nhất)

Hố số 13 - Rose: Trần Tuấn Linh (268 yards)

Hố số 15 - Canyon: Seok Jin Wook (300 yards)

photo Top 3 Hoa hậu Việt Nam rực sáng trên sân golf Thiên Đường Legend Valley Ninh Bình
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Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 trải nghiệm với môn thể thao golf tại sân golf Thiên Đường Legend Valley Ninh Bình.
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Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cho biết đây là lần đầu cô trực tiếp ra sân golf, được hướng dẫn cách cầm gậy, phát bóng.
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Từng làm quen với golf trước đó, Á hậu Trần Xuân Khánh Linh hào hứng trải nghiệm cảm giác bóng tại sân golf Thiên Đường Legend Valley Ninh Bình.
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Sau một ngày đồng hành cùng giải Golf vì Tài năng trẻ Việt Nam, Á hậu Lê Phương Nghi bày tỏ mong muốn học chơi golf. Cô cho rằng môn thể thao này giúp người chơi hòa mình với thiên nhiên, thư giãn sau những ngày làm việc, học tập căng thẳng.
photo Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026 Trần Xuân Khánh Linh thử sức ở Tiền Phong Golf Championship
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photo Hoàng hôn buông xuống sân golf Thiên Đường Legend Valley Ninh Bình
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photo Buổi chiều tuyệt đẹp ở sân golf Thiên Đường Legend Valley Ninh Bình
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Được thiết kế bởi Nicklaus Design, sân golf Thiên Đường Legend Valley Ninh Bình nằm giữa cảnh quan núi đá vôi đặc trưng của Ninh Bình. Địa hình tự nhiên được khai thác xuyên suốt, tạo nên những đường golf vừa giàu tính thẩm mỹ, vừa đòi hỏi người chơi tính toán chiến thuật.
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Để thực hiện cú gạt bóng hoàn hảo cần sự kết hợp của ba yếu tố: tốc độ, độ chính xác và kỹ thuật đánh.
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Tốc độ đánh bóng rất quan trọng vì ảnh hưởng đến khoảng cách bóng bay và mức độ ảnh hưởng của độ dốc và điều kiện mặt sân.
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Độ chính xác đề cập đến khả năng dự đoán và nhắm mục tiêu chính xác hướng đi của bóng, có tính đến các yếu tố như gió, độ dốc và điều kiện mặt sân.
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Kỹ thuật đánh bao gồm chuyển động của gậy gạt bóng, bao gồm cả cách cầm gậy, động tác vung gậy và kết thúc cú đánh.

Mùa giải thứ 10 Tiền Phong Golf Championship có nhiều phần thưởng Hole-in-One hấp dẫn, trong đó có xe Volvo tại hố 6 sân Rose và giải thưởng 400 triệu đồng tại hố 11 sân Rose. Các hố par 3 còn lại trên hai sân cũng có phần thưởng Hole-in-One bằng tiền mặt.

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240 golfer chia thành 5 bảng đấu

Bảng A dành cho golfer nam có handicap từ 0 đến 15

Bảng B từ 16 đến 28

Bảng C từ 29 trở lên

Bảng D dành cho golfer nữ

Bảng Tài năng trẻ

Giải đấu áp dụng thể thức đấu gậy, tính điểm NET theo Handicap ngày (System 36)

Người chiến thắng từng bảng là người có điểm NET thấp nhất sau khi giải kết thúc

Cách tính điểm được áp dụng trên cả sân Rose và sân Canyon

Các giải kỹ thuật trên sân Rose gồm Nearest to the Pin tại hố 6 và hố 11, Nearest to the Line tại hố 1, Longest Drive tại hố 13

Trên sân Canyon, các giải tương ứng được tổ chức tại hố 7, hố 12, hố 8 và hố 15

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photo Legend Valley Country Club nhìn từ flycam: Bức tranh thủy mặc giữa miền đá vôi di sản
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Trước khi trở thành điểm đến của các golfer, khu vực Legend Valley từng là vùng đầm lầy, giá trị kinh tế còn hạn chế, người dân quanh vùng mưu sinh bằng nghề khai thác đá vôi.
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Hành trình hình thành sân golf bắt đầu từ việc khảo sát kỹ lưỡng, tính toán địa hình và tìm cách đưa những đường golf vào cảnh quan núi đá sẵn có. Thay vì làm phẳng toàn bộ thung lũng, thiết kế khai thác các triền núi, hồ nước và những khoảng đất tự nhiên để tạo nên các hố đấu có địa hình riêng.
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Tháng 5/2023, Legend Valley Country Club chính thức khai trương tại Hà Nam, nay thuộc tỉnh Ninh Bình. Rose Course là sân đầu tiên đi vào hoạt động, đặt nền móng cho tổ hợp golf ở vùng Bát Cảnh Sơn.
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Ba năm sau, ngày 10/10/2026, Canyon Course được đưa vào vận hành, hoàn thiện quần thể 36 hố và ghi dấu sân golf 18 hố thứ 10 do BRG Golf xây dựng, quản lý.
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Nếu Rose tạo cảm giác khoáng đạt, Canyon lại gây ấn tượng bởi độ cao và những đoạn địa hình gấp khúc. Hai sân cùng hiện diện trong một khung hình, nhưng mỗi sân mang một nhịp điệu riêng.
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Từ vùng đất từng gắn với đầm lầy và khai thác đá vôi đến tổ hợp golf 36 hố giữa miền di sản, Legend Valley đã trải qua một hành trình nhiều đổi thay.
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Kỹ thuật gạt bóng golf hay còn gọi là putting Golf là một trong những kỹ thuật quan trọng bậc nhất trong golf, đây chính là công đoạn cuối cùng để đưa bóng vào lỗ.
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photo Vượt bẫy cát
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Trong số kỹ thuật đánh golf, đánh cát là kỹ thuật khó, luôn thách thức trình độ golfer. Tuy nhiên, golfer nào sở hữu cú đánh cát điêu luyện luôn nắm lợi thế trên sân và tạo ra sự chuyên nghiệp trong mắt đối thủ.
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Những golfer chuyên nghiệp có thể đánh những cú lốp bóng rất dễ dàng vì họ hiểu và biết cách dùng cát như một lợi thế để đưa bóng bay lên chính xác.
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Máy đo khoảng cách golf là thiết bị công nghệ đã và đang được ứng dụng vô cùng rộng rãi trong môn thể thao golf.
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Máy đo khoảng cách đánh golf được thiết kế bằng công nghệ quang học điện tử, có tác dụng phóng to hình ảnh lên nhiều lần bằng việc sử dụng tia laser để đo khoảng cách.
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Hiện nay, tại một số giải đấu golf, luật chơi đã tiến hành đưa máy bắn khoảng cách vào để đảm bảo tính công bằng, cũng như giúp giải đấu trở nên chuyên nghiệp hơn.
report Một số thuật ngữ trong cách tính điểm golf được sử dụng khi golfer đánh nhiều hoặc ít hơn gậy tiêu chuẩn

Par: điểm gậy tiêu chuẩn (even)

Ostrich: - 5 gậy so với điểm chuẩn Par

Condor: - 4 gậy so với điểm Par

Albatross: - 3 gậy so với điểm Par

Eagle: - 2 gậy so với điểm Par

Birdie: - 1 gậy so với điểm Par

Bogey: + 1 gậy so với điểm Par

Double bogey: + 2 gậy so với điểm Par

Triple bogey: + 3 gậy so với điểm Par

Quadruple bogey: + 4 gậy so với điểm Par

Over 5: + 5 gậy so với điểm Par

Over 6: + 6 gậy so với điểm Par

photo Khởi tranh Tiền Phong Golf Championship 2026
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Các Hoa hậu, Á hậu, Người đẹp cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026 đồng hành cùng mùa giải thứ 10 của Tiền Phong Golf Championship.
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Lễ Khai mạc Tiền Phong Golf Championship mùa thứ 10 - năm 2026
video Hoa hậu Nguyễn Yến Trang ấn tượng hành trình 10 năm Tiền Phong Golf Championship
report Hai con số 10 gặp nhau trong một dấu mốc đáng nhớ
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Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Tiền Phong Golf Championship.

Phát biểu khai mạc, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức, cho biết mùa giải thứ 10 của Tiền Phong Golf Championship - Vì tài năng trẻ Việt Nam là dấu mốc đặc biệt, đánh dấu một thập kỷ giải đấu đồng hành cùng Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, kết nối niềm đam mê golf với trách nhiệm cộng đồng.

“Có một sự trùng hợp thú vị, mùa giải thứ 10 của chúng ta diễn ra tại Legend Valley Country Club cũng chính là sân golf thứ 10 của Tập đoàn BRG. Hai con số 10 gặp nhau trong một dấu mốc đáng nhớ.

Đặc biệt, Canyon Course vừa đi vào vận hành ngày 10/10/2026. Với sự đồng hành của Tập đoàn BRG, lần đầu tiên Ban Tổ chức Tiền Phong Golf Championship triển khai thi đấu trên cả hai sân Rose Course và Canyon Course”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói, đồng thời nhấn mạnh, đây là bước phát triển đáng kể về quy mô, mang đến những trải nghiệm mới cho các golfer, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng chuyên môn và công tác tổ chức.

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Nhà báo Phùng Công Sưởng: "Thi đấu trên hai sân Rose Course và Canyon Course mang đến những trải nghiệm mới cho các golfer, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng chuyên môn và công tác tổ chức".
video Ba giá trị làm nên dấu ấn 10 năm Tiền Phong Golf Championship
photo Tiền Phong Golf Championship 2026 trước giờ khai mạc
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qoute Phó Tổng Giám đốc BRG: 'Legend Valley mang đến trải nghiệm đáng nhớ'
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Hai sân Rose Course và Canyon Course thuộc Legend Valley đều xuất sắc và có những nét đặc trưng riêng. Canyon Course nổi bật với các hố golf mang tính biểu tượng. Tiêu biểu là hố số 10, nơi người chơi thi đấu giữa địa hình hẻm núi. Đây cũng là nguồn gốc tên gọi Canyon Course. Sân Rose Course cũng có những đặc điểm tương tự, nhưng địa hình có phần thoáng hơn Canyon Course và chiều dài sân tính từ tee đến green cũng nhỉnh hơn. Rose Course sở hữu những hố golf giàu kịch tính. Thông thường, tháng 10 cũng là thời điểm đẹp nhất trong năm để chơi golf tại khu vực miền Bắc. Vì vậy, cả hai sân sẽ bước vào giai đoạn có điều kiện thi đấu lý tưởng nhất, hứa hẹn mang đến trải nghiệm chơi golf thực sự thú vị cho các golfer.

Mr Mark Reeves - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BRG

report Nuôi dưỡng khát vọng vươn xa

Trong số những gương mặt ấy, Nguyễn Anh Minh là một ví dụ tiêu biểu cho hành trình từ giải trẻ trong nước đến đấu trường quốc tế. Sau hai lần vô địch Tiền Phong Golf Championship vào các năm 2021 và 2022, Anh Minh khẳng định mình ở sân chơi quốc tế với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ như đăng quang Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022; giành 2 HCĐ và 2 HCB ở hai kỳ SEA Games liên tiếp năm 2023 và 2025; vô địch Faldo Series Asia Grand Final 2023; Á quân US Junior Amateur 2025; cùng đội châu Á - Thái Bình Dương đăng quang Bonallack Trophy các năm 2023 và 2025; cùng đội Quốc tế vô địch Arnold Palmer Cup 2026…Hiện tại, Anh Minh đang khoác áo đội tuyển golf Đại học Bang Arizona (Arizona State University - ASU) và thi đấu ở hệ thống golf sinh viên Mỹ (NCAA).

Những nhà vô địch khác cũng tạo dấu ấn ở các cấp độ thi đấu khác nhau. Nguyễn Nhất Long, người đăng quang năm 2020, sau đó vô địch Giải Vô địch Golf Quốc gia 2023 và bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp. Nguyễn Đức Sơn, nhà vô địch năm 2023, tiếp nối bằng chức vô địch Faldo Series Asia Grand Final 2024 và Giải Vô địch Golf Quốc gia 2024, rồi sau đó cũng gia nhập đường đua chuyên nghiệp.

Danh hiệu năm 2024 của Nguyễn Bảo Châu (sinh năm 2012) hay Nguyễn Trọng Hoàng (sinh năm 2010) năm 2025 tiếp tục cho thấy sân chơi này đang là “nơi ươm mầm” cho những tài năng golf trẻ cho tương lai.

Từ những kết quả trong nước đến các cột mốc khu vực và quốc tế, bước tiến của các nhà vô địch cho thấy giá trị của giải golf Vì tài năng trẻ Việt Nam tiếp tục được nối dài sau một thập kỷ hình thành và phát triển. Tiền Phong Golf Championship không chỉ là nơi tranh tài, mà còn là môi trường để golfer trẻ cọ xát, hoàn thiện kỹ năng và nuôi dưỡng khát vọng vươn xa.

report Các nhà vô địch trẻ tiêu biểu từ 2018 đến 2025

2018: Nguyễn Bảo Long (2005) - 75 gậy (+3)
2019: Nguyễn Vũ Quốc Anh (2003) - 75 gậy (+3)
2020: Nguyễn Nhất Long (2003) - 72 gậy (even par)
2021: Nguyễn Anh Minh (2007) - 74 gậy (+2)
2022: Nguyễn Anh Minh (2007) - 64 gậy (-8)
2023: Nguyễn Đức Sơn (2007) - 69 gậy (-3)
2024: Nguyễn Bảo Châu (2012) - 71 gậy (-1)
2025: Nguyễn Trọng Hoàng (2010) - 71 gậy (-1)

Tiền Phong Golf Championship là hoạt động thường niên được báo Tiền Phong tổ chức nhằm quảng bá và góp phần thu hút tài chính ổn định cho các hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Nguồn kinh phí trên góp phần giúp Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam có đủ nguồn lực trao tặng hàng chục tỷ đồng tiền học bổng, tiền thưởng khuyến khích, tiền hỗ trợ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ở các lĩnh vực: Học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, lao động sản xuất, an ninh- quốc phòng, văn hoá, thể thao, hoạt động xã hội thiện nguyện trong các năm qua.

Giải Tiền Phong Golf Championship - Vì tài năng trẻ Việt Nam hướng tới mục tiêu quảng bá và gây quỹ cho các hoạt động của Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam được thành lập từ năm 1993, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là Chủ tịch Hội đồng điều hành, báo Tiền Phong là cơ quan thường trực điều hành.

Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam ra đời với mục đích đồng hành cùng các tài năng trẻ tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát hiện, cổ vũ và hỗ trợ những thanh - thiếu niên có năng khiếu để tạo nguồn đào tạo nhân tài trên các lĩnh vực của đời sống.

Một trong những hoạt động nổi bật thường niên của Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam là giúp Trung ương Đoàn trong các khâu tổ chức Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, giải thưởng cao quý nhất của Đoàn Thanh niên được trao thưởng vào dịp thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3) hằng năm.

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#Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam #Tiền Phong Golf #Golf Championship 2026 #Quỹ Tài năng trẻ #Legend Valley #golfer Việt Nam #Golf phong trào

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Theo chân Hoa hậu Yến Trang thực hiện cú swing đầu tiên

Theo chân Hoa hậu Yến Trang thực hiện cú swing đầu tiên

TPO - Tại Tiền Phong Golf Championship 2026 - Vì tài năng trẻ Việt Nam, Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang làm quen với môn thể thao golf trên sân Legend Valley Country Club, Ninh Bình. Lần đầu thử sức với golf, tân Hoa hậu được làm quen với cách cầm gậy, căn chỉnh tư thế và thực hiện những cú swing đầu tiên.

Tiền Phong Golf Championship 2026 qua những khung hình ấn tượng

TPO - Ngày 14/11, Tiền Phong Golf Championship 2026 chính thức khởi tranh tại sân golf Legend Valley Country Club (Ninh Bình), đánh dấu mùa giải thứ 10. Những cú swing đẹp mắt, khoảnh khắc tranh tài đầy tập trung cùng khung cảnh sân golf ấn tượng tạo nên bức tranh nhiều màu sắc của giải đấu.

Khám phá phòng tổng thống tại sân golf Ninh Bình

Khám phá phòng tổng thống tại sân golf Ninh Bình

TPO - Đồng hành Tiền Phong Golf Championship 2026, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang, hai á hậu và các người đẹp tham quan phòng tổng thống, khám phá các không gian bên trong tại Legend Valley, Ninh Bình.

U23 Thái Lan giành chiến thắng an ủi ở Gia Lai VTV Cup

U23 Thái Lan giành chiến thắng an ủi ở Gia Lai VTV Cup

TPO - Trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Singapore ở Gia Lai VTV Cup đã diễn ra sôi nổi và kịch tính với chiến thắng chung cuộc 3-1 nghiêng về đại diện xứ sở chùa vàng. Như vậy, U23 Thái Lan kết thúc giải với vị trí thứ 3 còn U23 Singapore đứng cuối cùng.

Nestlé Milo khánh thành và bàn giao sân chơi thể thao cộng đồng, mở rộng cơ hội vận động cho trẻ em

Nestlé Milo khánh thành và bàn giao sân chơi thể thao cộng đồng, mở rộng cơ hội vận động cho trẻ em

Tiếp nối hành trình của chương trình Năng Động Việt Nam, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, thông qua nhãn hàng Nestlé MILO, đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao sân chơi thể thao cộng đồng tại Nhà văn hóa cộng đồng KDC Quan Nam 5, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Mùa giải đặc biệt của Tiền Phong Golf Championship

TPO - Sáng 14/11, tại Legend Valley Country Club (Ninh Bình), Tiền Phong Golf Championship 2026 - Vì Tài năng trẻ Việt Nam chính thức khai mạc, đánh dấu mùa giải thứ 10 với sự tham gia tranh tài của 240 golfer.

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