Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Khám phá phòng tổng thống tại sân golf Ninh Bình

Hồng Vĩnh - Dương Triều - Đỗ Quyên

TPO - Đồng hành Tiền Phong Golf Championship 2026, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang, hai á hậu và các người đẹp tham quan phòng tổng thống, khám phá các không gian bên trong tại Legend Valley, Ninh Bình.

﻿﻿img-7945.jpg
﻿﻿img-7938.jpg
Tiền Phong Golf Championship 2026 - Vì tài năng trẻ Việt Nam là sự kiện cộng đồng đầu tiên mà Top 3 cùng đồng hành sau chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Trong dịp này, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng hai á hậu và các người đẹp tham quan phòng tổng thống tại Legend Valley, Ninh Bình.
﻿img-7947.jpg
img-7942.jpg
Hai á hậu Trần Xuân Khánh Linh và Lê Phương Nghi tham quan các khu vực tiếp khách, nghỉ ngơi và thư giãn bên trong phòng tổng thống.
img-7941.jpg﻿
img-7939.jpg
img-7946.jpg
img-7948.jpg
Ngoài Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026, chuyến đi có các người đẹp Đinh Diệu Anh, Tạ Thị Hoa, Bùi Mai Linh và Đinh Hoàng Gia Linh, Vũ Thị Khánh Vi. Khu vực phòng khánh tiết được bố trí riêng, có thể ngồi trò chuyện, đọc sách và ngắm cảnh qua hệ cửa kính lớn.
img-7998.jpg
Từ cửa sổ, các người đẹp hướng tầm mắt ra đường golf, hồ nước và những dãy núi đá. “Tôi tò mò về cách bố trí phòng tổng thống. Khi tham quan, tôi bất ngờ vì ngoài phòng ngủ còn có những không gian riêng để tiếp khách, trò chuyện và thư giãn", Á hậu Lê Phương Nghi nói.
img-7997.jpg
“Tôi thích góc ban công nhìn ra núi đá và sân golf. Đứng ở đây có thể quan sát cảnh quan xung quanh, khác với trải nghiệm khi đi phía dưới sân", người đẹp Đinh Diệu Anh chia sẻ.
img-8008.jpg﻿
img-7993.jpg﻿
img-8007.jpg
Một góc không gian tại khu vực khánh tiết trong phòng tổng thống. “Điều tôi muốn tìm hiểu thêm là cách bảo đảm sự riêng tư cho khách. Việc chia thành nhiều khu vực khiến tôi tò mò về cách vận hành và phục vụ tại một căn phòng như thế này", người đẹp Tạ Thị Hoa cho hay.
img-8034.jpg
Phòng tổng thống tại Legend Valley được tổ chức thành nhiều không gian chức năng, gồm phòng khánh tiết, phòng ăn, bếp, phòng thay đồ, bể bơi, phòng ngủ master, phòng ngủ hai giường đơn...
img-8003.jpg
Các người đẹp tham quan phòng ngủ master - một trong hai loại phòng ngủ của căn suite. Ngoài phòng ngủ chính, nơi đây còn có phòng ngủ hai giường đơn, cùng các không gian sinh hoạt chung.
img-8011.jpg
img-8001.jpg
“Tôi từng nghĩ phòng tổng thống chỉ là một phòng nghỉ rộng, nhưng khi tham quan mới thấy có rất nhiều khu vực, thậm chí cả bể bơi trong nhà", Người đẹp Biển Hoa hậu Việt Nam 2026 Bùi Mai Linh nói.
img-8010.jpg
Ban công lớn tại phòng ngủ master, mở ra cảnh quan núi đá và sân golf.
img-8038.jpg
Phòng thay đồ là khu vực chức năng riêng trong phòng tổng thống, bên cạnh hệ thống phòng ngủ và phòng tắm. Cách bố trí này cho phép khách chuẩn bị trang phục, đồ dùng cá nhân ngoài không gian tiếp khách.
img-7996.jpg
img-8004.jpg
Bể bơi trong nhà thuộc khu vực thư giãn trong phòng tổng thống.
img-8012.jpg
“Chuyến tham quan là dịp để chúng tôi khám phá thêm một không gian mới, cùng trò chuyện và lưu lại những bức ảnh sau thời gian ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026", người đẹp Vũ Thị Khánh Vi chia sẻ.

Xem thêm

#Hoa hậu Nguyễn Yến Trang #Á hậu Trần Xuân Khánh Linh #Á hậu Lê Phương Nghi #Hoa hậu Việt Nam 2026 #phòng tổng thống #Legend Valley #sân golf Ninh Bình #Tiền Phong Golf Championship 2026

Cùng chuyên mục

Hoa hậu Hà Trúc Linh ngồi hàng ghế 50 triệu đồng/vé ở concert

Hoa hậu Hà Trúc Linh ngồi hàng ghế 50 triệu đồng/vé ở concert

TPO - Xuất hiện tại concert Tinh hà say hi ở Hà Nội tối 14/11, Hoa hậu Hà Trúc Linh gây chú ý với diện mạo cá tính, khác biệt. Người đẹp diện bộ trang phục họa tiết da báo phối lông tím, khoe eo thon và đôi chân dài. Phong cách thời trang táo bạo của nàng hậu trở thành điểm nhấn giữa dàn khán giả đến thưởng thức đêm nhạc.

Á hậu Khánh Linh: 'Mong được nhìn nhận ở học tập và tài năng nghệ thuật'

Á hậu Khánh Linh: 'Mong được nhìn nhận ở học tập và tài năng nghệ thuật'

TPO - Trong cuộc trò chuyện với PV Tiền Phong sau đêm đăng quang, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026 Trần Xuân Khánh Linh bày tỏ chút tiếc nuối khi chưa đạt danh hiệu cao nhất, song cô tin tưởng vào quyết định của Ban tổ chức, Ban giám khảo. Á hậu Khánh Linh khẳng định nỗ lực hết mình để xứng đáng với danh hiệu Á hậu 1.

Phó Trưởng Ban tổ chức: 'Mong Hoa hậu Yến Trang và hai á hậu trân trọng giá trị cốt lõi cuộc thi'

Phó Trưởng Ban tổ chức: 'Mong Hoa hậu Yến Trang và hai á hậu trân trọng giá trị cốt lõi cuộc thi'

TPO - Phát biểu chào mừng Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 trong sự kiện chào đón Hoa hậu, Á hậu và dàn người đẹp sáng 13/11, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - bày tỏ mong muốn các người đẹp luôn giữ sự giản dị, chân thành, đồng thời trân trọng giá trị cốt lõi của cuộc thi.

Hoa hậu Yến Trang, Á hậu Khánh Linh, Phương Nghi và 4 đại sứ 'trở về nhà'

Hoa hậu Yến Trang, Á hậu Khánh Linh, Phương Nghi và 4 đại sứ 'trở về nhà'

TPO - Sáng 13/11, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh, Á hậu 2 Lê Phương Nghi cùng các đại sứ và Người đẹp Biển Hoa hậu Việt Nam 2026 hội ngộ trong sự kiện Welcome Home tại Hoàng Thành Media. Các người đẹp rạng rỡ sau đăng quang, chia sẻ niềm tự hào và những dự định trong nhiệm kỳ mới.

Tiểu Vy đã khác

Tiểu Vy đã khác

TPO - Từng nhận nhiều hoài nghi về khả năng diễn xuất, Hoa hậu Tiểu Vy đang có màn thể hiện tích cực trong phim điện ảnh “Bò sữa bay”. Dù chỉ đảm nhận vai phụ, người đẹp sinh năm 2000 gây thiện cảm nhờ lối diễn tự nhiên, đặc biệt ở những phân đoạn ghen tuông, hờn dỗi và đau khổ vì tình yêu đơn phương.

'Cánh cửa thần kỳ' của Á hậu Trần Xuân Khánh Linh

'Cánh cửa thần kỳ' của Á hậu Trần Xuân Khánh Linh

TPO - Trở lại Báo Tiền Phong sau đăng quang, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026 Trần Xuân Khánh Linh chia sẻ về hành trình trưởng thành và dự án "Cánh cửa thần kỳ" với mục tiêu xây dựng 20 thư viện thông minh trong 3 năm.

Hoa hậu Hà Trúc Linh khóc trong ngày nhận bằng cử nhân

Hoa hậu Hà Trúc Linh khóc trong ngày nhận bằng cử nhân

TPO - Sáng 12/11, Hà Trúc Linh đại diện các tân cử nhân Trường Đại học Tài chính - Marketing phát biểu tại lễ tốt nghiệp. Hoa hậu Việt Nam 2024 xúc động gửi lời tri ân tới thầy cô, gia đình và chia sẻ những kỷ niệm trong bốn năm học đại học.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe