Khám phá phòng tổng thống tại sân golf Ninh Bình

TPO - Đồng hành Tiền Phong Golf Championship 2026, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang, hai á hậu và các người đẹp tham quan phòng tổng thống, khám phá các không gian bên trong tại Legend Valley, Ninh Bình.
TPO - Xuất hiện tại concert Tinh hà say hi ở Hà Nội tối 14/11, Hoa hậu Hà Trúc Linh gây chú ý với diện mạo cá tính, khác biệt. Người đẹp diện bộ trang phục họa tiết da báo phối lông tím, khoe eo thon và đôi chân dài. Phong cách thời trang táo bạo của nàng hậu trở thành điểm nhấn giữa dàn khán giả đến thưởng thức đêm nhạc.
TPO - Đồng hành Tiền Phong Golf Championship 2026 tại Ninh Bình, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang lần đầu cầm gậy golf, bỡ ngỡ nhưng thích thú khi được hướng dẫn làm quen với thể thao golf.
TPO - Xuất hiện tại concert Tinh Hà Say Hi ở Hà Nội tối 14/11, Hoa hậu, Á hậu và dàn người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 gây chú ý với nhan sắc rạng rỡ.
TPO - Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng hai Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2026 Trần Xuân Khánh Linh, Lê Phương Nghi đảm nhận vai trò đại sứ Tiền Phong Golf Championship mùa thứ 10. Các Hoa hậu và hai Á hậu mong muốn lan tỏa tinh thần thể thao và những giá trị nhân văn của giải đến cộng đồng.
TPO - Trong cuộc trò chuyện với PV Tiền Phong sau đêm đăng quang, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026 Trần Xuân Khánh Linh bày tỏ chút tiếc nuối khi chưa đạt danh hiệu cao nhất, song cô tin tưởng vào quyết định của Ban tổ chức, Ban giám khảo. Á hậu Khánh Linh khẳng định nỗ lực hết mình để xứng đáng với danh hiệu Á hậu 1.
TPO - Hoa hậu Yến Trang, Á hậu Trần Xuân Khánh Linh, Lê Phương Nghi chia sẻ thức dậy từ 2h sáng để chuẩn bị cho buổi giao lưu tại chương trình Café Sáng trên kênh VTV3.
TPO - Phát biểu chào mừng Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 trong sự kiện chào đón Hoa hậu, Á hậu và dàn người đẹp sáng 13/11, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - bày tỏ mong muốn các người đẹp luôn giữ sự giản dị, chân thành, đồng thời trân trọng giá trị cốt lõi của cuộc thi.
TPO - Sáng 13/11, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh, Á hậu 2 Lê Phương Nghi cùng các đại sứ và Người đẹp Biển Hoa hậu Việt Nam 2026 hội ngộ trong sự kiện Welcome Home tại Hoàng Thành Media. Các người đẹp rạng rỡ sau đăng quang, chia sẻ niềm tự hào và những dự định trong nhiệm kỳ mới.
TPO - Hoa hậu Yến Trang, Á hậu Trần Xuân Khánh Linh và Lê Phương Nghi gây chú ý khi xuất hiện với trang phục áo dài dạo bước quanh Hồ Gươm. Tranh thủ khoảng thời gian nghỉ hiếm hoi giữa lịch trình media tour, ba người đẹp khám phá ẩm thực phố cổ.
TPO - Hoa hậu Nguyễn Yến Trang xúc động chia sẻ điều cô muốn làm đầu tiên sau khi đăng quang đó là trở về nhà, được ăn cơm mẹ nấu. Cô cũng khẳng định người phụ nữ đẹp nhất khi tự tin là chính mình, không xuất phát từ việc chỉnh sửa vẻ bề ngoài.
TPO - Từng nhận nhiều hoài nghi về khả năng diễn xuất, Hoa hậu Tiểu Vy đang có màn thể hiện tích cực trong phim điện ảnh “Bò sữa bay”. Dù chỉ đảm nhận vai phụ, người đẹp sinh năm 2000 gây thiện cảm nhờ lối diễn tự nhiên, đặc biệt ở những phân đoạn ghen tuông, hờn dỗi và đau khổ vì tình yêu đơn phương.
TPO - Trở lại Báo Tiền Phong sau đăng quang, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026 Trần Xuân Khánh Linh chia sẻ về hành trình trưởng thành và dự án "Cánh cửa thần kỳ" với mục tiêu xây dựng 20 thư viện thông minh trong 3 năm.
TPO - Yến Trang kể chuyện đi dạy thêm, Khánh Linh tiết lộ từng ăn mặc nam tính, còn Phương Nghi thừa nhận không biết nấu ăn.
TPO - "Hào quang rực rỡ" vang lên như nốt thăng cảm xúc, khép lại hành trình của Hà Trúc Linh bằng màn final walk trọn vẹn, đồng thời điểm tô cho khoảnh khắc đăng quang của Nguyễn Yến Trang.
TPO - Có buổi sáng nghỉ ngơi hiếm hoi sau đăng quang, Hoa hậu Yến Trang cùng hai Á hậu Khánh Linh và Phương Nghi diện áo dài, dạo quanh Hồ Gươm và thưởng thức món kem quen thuộc của người Hà Nội.
TPO - Sáng 12/11, Hà Trúc Linh đại diện các tân cử nhân Trường Đại học Tài chính - Marketing phát biểu tại lễ tốt nghiệp. Hoa hậu Việt Nam 2024 xúc động gửi lời tri ân tới thầy cô, gia đình và chia sẻ những kỷ niệm trong bốn năm học đại học.