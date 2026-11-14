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Hoa hậu

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang bỡ ngỡ lần đầu chơi golf

Hồng Vĩnh - Đỗ Quyên

TPO - Đồng hành Tiền Phong Golf Championship 2026 tại Ninh Bình, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang lần đầu cầm gậy golf, bỡ ngỡ nhưng thích thú khi được hướng dẫn làm quen với thể thao golf.

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Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cho biết cô ấn tượng ngay khi tới sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club, Ninh Bình.
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Những thảm cỏ trải dài, hồ nước và núi đá khiến cô muốn dành thêm thời gian khám phá cảnh quan.
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Hòa vào không khí sôi động của giải đấu, tân Hoa hậu Việt Nam cũng muốn thử sức với môn thể thao này.
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Trong lần đầu tập golf, Yến Trang được hướng dẫn cách cầm gậy, tư thế đứng, biên độ vung gậy và cách để mặt gậy tiếp xúc với bóng. Cô cho biết mọi thứ đều mới lạ, từ việc làm quen với gậy đến phối hợp các động tác để thực hiện cú đánh.
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Theo Yến Trang, đưa gậy chạm bóng đã là thử thách với người mới bắt đầu. Cô phải chú ý đồng thời tư thế đứng, cách vung gậy và thời điểm tiếp xúc với bóng. Những yêu cầu tưởng đơn giản khi quan sát lại không dễ thực hiện khi trực tiếp cầm gậy.
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Dù còn bỡ ngỡ, Yến Trang hào hứng với trải nghiệm mới. Cô cho biết việc được hướng dẫn tại sân giúp mình hiểu và yêu thích golf hơn, đồng thời mong có cơ hội học bài bản để có thể ra sân chơi. Bên cạnh việc tìm hiểu kỹ thuật, Yến Trang thích khoảng thời gian được hòa mình vào thiên nhiên. Không gian sân golf mang đến cho cô cảm giác thư giãn khi vừa vận động, vừa ngắm cảnh.
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"Golf kết hợp vận động ngoài trời với cơ hội giao tiếp, kết nối người chơi. Môn thể thao này có thể hỗ trợ sức mạnh cơ bắp, khả năng giữ thăng bằng và sức khỏe tinh thần, việc đi bộ trên sân cũng góp phần tăng mức vận động thể chất. Tôi vui khi lần đầu tập golf cũng là dịp đồng hành một giải đấu vì tài năng trẻ. Tôi mong góp sức giới thiệu ý nghĩa của giải tới nhiều người hơn", Hoa hậu Yến Trang nói.
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Yến Trang tham gia Tiền Phong Golf Championship 2026 với vai trò đại sứ. Hoa hậu bày tỏ niềm vinh dự khi đồng hành một giải đấu vừa tạo sân chơi thể thao, vừa hướng tới hỗ trợ và động viên tài năng trẻ Việt Nam.
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Được Báo Tiền Phong khởi xướng từ năm 2017, giải đấu theo đuổi mục tiêu phát triển phong trào golf, tạo cơ hội thi đấu cho lực lượng trẻ và kết nối nguồn lực cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam. Những đóng góp từ giải góp phần phục vụ hoạt động tôn vinh, động viên và hỗ trợ người trẻ có thành tích trong học tập, nghiên cứu, văn hóa, thể thao cùng nhiều lĩnh vực khác.
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Hoa hậu Nguyễn Yến Trang mong cùng Top 3 giới thiệu hình ảnh giải đấu và tinh thần thể thao tích cực đến công chúng, đặc biệt là người trẻ. Sau lần đầu tập chơi, cô muốn dành thêm thời gian học golf, bắt đầu từ những kỹ thuật cơ bản.

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#Nguyễn Yến Trang #Hoa hậu Yến Trang #Yến Trang tập golf #Tiền Phong Golf Championship 2026 #Legend Valley #sân golf Ninh Bình #Hoa hậu Nguyễn Yến Trang

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