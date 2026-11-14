Ngược dòng sinh tử

TP - Đời người đôi khi phải đi qua những mùa giông bão tột cùng, nơi hi vọng bao lần hóa tro tàn, để rồi ta mới thấu hiểu hết sức nặng của hai chữ “sinh - tử”. Giữa ranh giới mỏng manh ấy, phép màu chưa bao giờ là đặc ân của sự ngẫu nhiên, mà là kết tinh của tình mẫu tử thiêng liêng và tài năng, sự đức độ của những “thiên thần” khoác áo blouse trắng.

Năm lần mang thai là năm lần hi vọng vụt tắt. Ở cái tuổi mà lẽ ra người phụ nữ phải được trọn vẹn niềm vui nâng niu đứa con thơ, chị Lê Thị Thùy Linh chỉ mang theo những vết thương lòng rỉ máu. Những sinh linh bé bỏng đã thành hình, rồi lặng lẽ rời đi khi thai kì mới chỉ bước qua tuần thứ 18 đến 27. Đằng sau người mẹ trẻ không chỉ có tiếng gọi ngây thơ của cô con gái lớn lên 6 tuổi đang khắc khoải đợi ngày làm chị, mà còn là ánh mắt mỏi mòn của ông bà nội - ngoại, của cụ nội đã bước sang tuổi bách niên và cụ ngoại 85 tuổi. Nhiều thế hệ cùng chung một niềm chờ đợi, nhưng cũng chung một nỗi thấp thỏm khôn nguôi, sợ rằng những đau đớn ngày cũ sẽ lại hiện về.

Thế rồi, một mầm sống lại nảy nở trong lòng người mẹ từng chịu nhiều giông bão. Ngay từ tuần thai thứ 12, TS.BS Nguyễn Thị Sim, Phó Tổng Giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec), Giám đốc Trung tâm Y học Bào thai đã thực hiện thủ thuật khâu vòng cổ tử cung, mở đầu cho chuỗi ngày theo dõi sát sao từng li từng tí. Nhưng số phận dường như vẫn muốn thử thách thêm trái tim người phụ nữ ấy. Ngày 17/5/2026, khi thai kì mới chạm mốc 21 tuần 1 ngày, cơn ác mộng ập đến. Chị Linh nhập viện trong nguy cơ sinh non cận kề và em bé trong bụng khi ấy mới chỉ nặng chừng 400 gram.

Chào đời ở thời điểm này ư? Đó là một cơ hội mong manh tựa ngọn đèn trước gió. Với vợ chồng sản phụ, kí ức về năm lần mất con bỗng ùa về bóp nghẹt lồng ngực. Còn với đội ngũ y bác sĩ tại PhenikaaMec, đó là tiếng còi báo động để bước vào một cuộc chiến bền bỉ: giành giật từng giờ để em bé được lớn thêm chút nữa trong bụng mẹ, đồng thời giữ vững ranh giới an toàn tuyệt đối cho người mẹ.

32 ngày đêm nghẹt thở

Với người ngoài, đó chỉ là hơn một tháng trôi qua lặng lẽ. Nhưng với những bác sĩ túc trực bên giường bệnh của Linh, đó là 32 ngày đêm nghẹt thở của những ca trực không tiền lệ. Không ai biết trước biến cố sẽ gõ cửa lúc nào.

Bác sĩ Sim nhìn qua khung cửa sổ phòng làm việc một sáng mùa đông, trong ánh mắt chị tôi như nhìn thấy thước phim quay chậm lại những ca trực khi ấy. Đó thực sự là một cuộc chiến với sự tập trung cao độ để theo dõi sát sao từng nhịp thở của người mẹ, từng dấu hiệu ra máu, từng cơn co tử cung chớm xuất hiện, cùng nguy cơ nhiễm trùng chực chờ. Những dữ liệu lâm sàng được phân tích không ngừng, các chuyên khoa hội chẩn liên tục để cân nhắc xem liệu có còn phút giây nào để giữ thai, hay đã đến lúc phải dừng lại.

Có những ca trực khép lại trong tiếng thở phào nhẹ nhõm khi người mẹ bình an, con vẫn lớn lên từng ngày trong bụng. Nhưng nối tiếp lại là một ca trực mới với đầy rẫy những bất định. Chẳng ai dám hứa hẹn về một ngày mai êm ả. Họ chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng tâm thế và phản ứng nhanh nhạy trước mọi đổi thay. Thêm một đêm sản phụ chưa chuyển dạ, thêm một buổi sáng người mẹ vẫn ổn định, thêm một ngày thai nhi được dưỡng nuôi trong hơi ấm của mẹ - đó là những phần thưởng vô giá mà đội ngũ y bác sĩ nâng niu như báu vật.

Rồi thử thách lớn nhất dồn cả vào 8 ngày cuối cùng. Tình thế căng như dây đàn khi những đợt chảy máu âm đạo liên tiếp xuất hiện. Đội ngũ bác sĩ phải căng mình áp dụng các biện pháp kiểm soát để giữ sự sống. Trong giai đoạn cam go ấy, cơ thể người mẹ đã tiếp nhận 16 đơn vị chế phẩm máu với 11 đơn vị khối hồng cầu và 5 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh, tương đương khoảng 5,1 lít thể tích. Đó không chỉ là những con số y khoa khô khan, mà là dòng máu nóng được chắt chiu để duy trì hi vọng. Nguyên tắc vàng được khắc ghi suốt dọc hành trình là tuyệt đối không giữ thai bằng mọi giá, mọi quyết định đều phải dựa trên cơ sở khoa học vững chắc và đặt sự an toàn của người mẹ lên trên hết.

Ngày 18/6, khi thai kì bước sang tuần thứ 25 và 5 ngày những cơn co tử cung dồn dập kéo tới, đầu thai nhi đã xuống rất thấp. Hiểu rằng việc cố chấp kéo dài thêm có thể đẩy người mẹ vào hiểm nguy tột cùng, ê-kíp quyết định cắt chỉ khâu vòng. Bé Gấu ra đời, một thiên thần nhỏ nặng vỏn vẹn 750 gram, kết quả của 32 ngày đêm kiên cường bám trụ trong bụng mẹ.

Bác sĩ Nguyễn Thị Sim bên bé Gấu trong ngày xuất viện

Nhưng tiếng khóc chào đời của con mới chỉ là mở đầu cho một trận chiến song song khác. Tại phòng sinh, một cuộc cấp cứu nghẹt thở diễn ra khi đội ngũ Sơ sinh lập tức ủ bé trong túi giữ nhiệt, đặt nội khí quản… đưa phòng hồi sức chuyên sâu. Lúc này người mẹ đối diện với cơn băng huyết hậu sản do đờ tử cung. Bằng sự quyết đoán và tài năng, các bác sĩ Sản khoa, Gây mê hồi sức cùng các bộ phận hỗ trợ đã phối hợp nhịp nhàng để giữ lại trọn vẹn sự sống và nụ cười làm mẹ cho Linh.

Hành trình ấy không thuộc về một cá nhân nào, mà là bản hòa ca của sức mạnh tập thể. Đó là sự chung tay của Sản khoa, Y học bào thai, Siêu âm, Vi sinh, Di truyền, Dược lâm sàng, Gây mê hồi sức, Xét nghiệm, Truyền máu, Sơ sinh và đội ngũ điều dưỡng tận tụy. Từ những xét nghiệm chuyên sâu đến việc phối hợp cùng Dược lâm sàng để tìm ra phác đồ kháng sinh tinh chuẩn nhất - tất cả đều hướng về hai mẹ con với một tình thương và trách nhiệm vô hạn.

Ngày trở về…

Ngày 24/6, người mẹ rời khoa Sản với bước chân nhẹ nhõm hơn, nhưng trái tim vẫn gửi lại khoa Sơ sinh nơi con gái nhỏ đang kiên cường chiến đấu. Mười hai ngày sau, chị quay lại, không phải với tư cách là bệnh nhân cần điều trị, mà là người mẹ được ôm con vào lòng, da kề da, sưởi ấm cho sinh linh bé bỏng.

Rồi niềm vui vỡ òa sau 80 ngày đêm điều trị căng thẳng. Mùng 6/9, bé Gấu, khi ấy đã đạt cân nặng 2,6 kg, chính thức được mẹ bế trên tay trở về ngôi nhà thân thương. Cô con gái lớn 6 tuổi nay đã được thỏa ước nguyện làm chị. Ông bà nội ngoại hai bên rưng rưng nhìn cháu nhỏ cười vang. Và hạnh phúc lấp lánh trong đôi mắt đã mờ của 2 cụ nội - ngoại khi được chứng kiến khoảnh khắc viên mãn nhất mà cả dòng tộc mỏi mòn chờ đợi sau ngần ấy năm tháng đẫm nước mắt.

Trong lần trở lại thăm mái nhà chung PhenikaaMec mới đây, bé Gấu bụ bẫm với cột mốc 5,2 kg chính là quà tặng kì diệu từ khối óc và đôi bàn tay tài hoa của các thầy thuốc.

Bé Gấu – niềm hạnh phúc của cả dòng tộc

Từ một sinh linh chỉ nặng 400 gram trong bụng mẹ ở tuần thai thứ 21, đến em bé 750 gram chào đời rồi lớn lên từng ngày, hành trình của Gấu đã viết nên một kí ức không thể quên với gia đình.

Và có lẽ, điều đẹp đẽ nhất sau tất cả không nằm ở những con số hay dấu mốc điều trị, mà là khoảnh khắc một gia đình được đoàn tụ trọn vẹn, khi tiếng cười trẻ thơ cuối cùng cũng lấp đầy ngôi nhà đã từng nhiều lần chìm trong nước mắt.

Ngày bé Gấu trở về vòng tay yêu thương của người thân không chỉ là một cột mốc y khoa khép lại, mà còn là minh chứng cho chân lí ngàn đời của nhân sinh: hạnh phúc đích thực chưa bao giờ là con đường bằng phẳng, mà là đóa hoa sen kiêu hãnh vươn lên từ bùn sâu thăm thẳm của khổ đau. Những giọt nước mắt của 5 lần mất mát trước kia giờ đây đã hóa thành thứ ánh sáng trầm mặc mà rực rỡ, chiếu rọi vào mái ấm có đủ bốn thế hệ quây quần.

Phép màu không ở đâu xa, phép màu chính là không bao giờ từ bỏ hi vọng ngay cả trong những đêm đen tưởng chừng vĩnh viễn bao trùm cuộc đời.

Cuộc đời suy cho cùng là một chuỗi những bất định và mong manh, nhưng chính tình mẫu tử thiêng liêng, sự kiên định của lòng người và ánh sáng từ tấm lòng lương thiện của y bác sĩ đã thắp lên một ngọn lửa sưởi ấm cả một dòng tộc. Con người ta chỉ thực sự hiểu được giá trị của sự sống khi từng đi qua bờ vực của mất mát, để rồi nhận ra, rằng, phép màu không ở đâu xa, phép màu chính là không bao giờ từ bỏ hi vọng ngay cả trong những đêm đen tưởng chừng vĩnh viễn bao trùm cuộc đời.

Và trong dòng chảy bất tận của thời gian, có những hành trình không đo bằng dặm đường mà đo bằng nhịp đập của sự sống, bằng những giọt nước mắt chực rơi và cả những hi vọng thắp lên từ tro tàn. Câu chuyện của chị Linh là một bản trường ca đầy cảm xúc như thế - nơi tình mẫu tử thiêng liêng đối đầu với nghịch cảnh, và nơi tấm lòng nhân ái, tài năng của những người thầy thuốc đã viết nên một phép màu có thật giữa đời thường…