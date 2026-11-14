Tấn Bo trước khi bị bắt cùng Hoàng Mèo và 2 ca sĩ

TPO - Từng cùng anh trai Tấn Beo biểu diễn tại nhiều sân khấu phía Nam, Tấn Bo những năm gần đây ít xuất hiện hơn. Nam diễn viên vừa bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan việc tham gia phim ca nhạc "Huy Bến xe", có “Hiệp đen” đóng vai ông trùm.

Ngày 13/11, Công an TPHCM thông tin việc khởi tố 11 bị can, bắt tạm giam 10 người, trong đó có diễn viên Tấn Bo, Hoàng Mèo, ca sĩ Dương Chấn Huy và Kim Ny Ngọc, để điều tra về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Theo cơ quan điều tra, Tấn Bo thuộc nhóm tham gia diễn xuất trong phim ca nhạc Huy Bến xe. Phim có Nguyễn Tuấn Hiệp - tức “Hiệp đen” - đóng vai ông trùm, với nhiều cảnh các nhóm sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn, tranh giành địa bàn bảo kê bến xe.

Sau thông tin bị bắt, tên Tấn Bo trở thành một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều. Trước đó, nam diễn viên từng lên tiếng về công việc giảm sút, chuyện nợ nần và những ồn ào liên quan gia đình.

Thông tin Tấn Bo bị bắt tạo nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

Con đường khiến Tấn Bo sa lầy

Chiều 14/11, thông tin Tấn Bo, Hoàng Mèo bị bắt tiếp tục lan truyền trên mạng. Theo dữ liệu từ Google Trends, nhóm từ khóa “Hoàng Mèo Tấn Bo bị bắt” đạt hơn 50.000 lượt tìm kiếm, tăng 1.000%.

Sau gần 24 giờ xảy ra vụ việc, từ khóa vẫn đứng thứ hai trong danh sách Đang thịnh hành của Google, xếp trên một số chủ đề bóng đá và sự kiện thời sự.



Sau khi xảy ra vụ việc liên quan đến Hiệp đen, nhiều khán giả nói "tiếc cho một nghệ sĩ" khi Tấn Bo sa lầy vào con đường làm nhạc "giang hồ mạng".

Theo cơ quan điều tra, phim ca nhạc hành động Huy Bến xe do Trịnh Minh Tâm, nghệ danh Dương Chấn Huy, tổ chức sản xuất để quảng bá hình ảnh và hai ca khúc tự sáng tác. Tâm thuê Nguyễn Thanh Liêm làm đạo diễn, cùng quyết định ý tưởng, kịch bản, bối cảnh và tổ chức quay dựng.

Biết Nguyễn Tuấn Hiệp có hình ảnh “đại ca” trên mạng, Tâm mời Hiệp đóng vai ông trùm, mượn nhà riêng và khách sạn của người này làm bối cảnh. Hiệp đồng ý để quảng bá hình ảnh, khuếch trương thanh thế và rủ thêm đàn em tham gia. Tâm cũng mời các ca sĩ, diễn viên có sức hút, trong đó có Tấn Bo và Hoàng Mèo.

Tấn Bo vẫn hoạt động nghệ thuật nhưng không giữ được sức hút như thời còn đóng hài cùng anh trai Tấn Beo.

Phim quy tụ khoảng 40-50 người, có nhiều cảnh các nhóm dùng gậy, dao, súng giải quyết mâu thuẫn, tranh giành địa bàn bến xe và thu tiền bảo kê. Sau khi đăng lên YouTube, sản phẩm thu hút hơn 42.000 lượt xem.

Công an TPHCM xác định Tâm giữ vai trò chủ mưu trong việc sản xuất, đăng tải phim, Tấn Bo thuộc nhóm tham gia diễn xuất.

Ngày 13/11, nam diễn viên cùng những người liên quan bị khởi tố về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”. Anh là một trong 10 bị can bị bắt tạm giam.

Tại cơ quan công an, Tấn Bo nói bộ phim có những cảnh bạo lực để Hiệp đánh bóng tên tuổi. “Tôi cảm thấy rất hối hận khi tham gia clip này”, anh nói. Nam diễn viên nhận trách nhiệm trước pháp luật, đồng thời khuyên người làm nghệ thuật giữ gìn bản thân để tránh gặp hệ lụy tương tự.

Trước Huy Bến xe, việc những người được gọi là “giang hồ mạng” xuất hiện trong phim, video ca nhạc cùng nghệ sĩ gây ức chế khán giả.

Một số dự án như Chạm mặt giang hồ, Xích lang có sự góp mặt của Phú Lê và các diễn viên chuyên nghiệp. Riêng vụ Huy Bến xe, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hành vi, trách nhiệm của từng người.

Trước khi bị bắt, Tấn Bo không còn xuất hiện thường xuyên như thời diễn chung với anh trai. Anh vẫn nhận lời biểu diễn, đóng phim, tham gia chương trình truyền hình nhưng cuộc sống kín tiếng, nhiều lúc diễn ở sân khấu nhỏ, vắng khán giả.

Sự thay đổi trong công việc được Tấn Bo nhắc đến từ năm 2019. Anh nói thị trường hài kịch thu hẹp, thu nhập đi diễn giảm trong khi phải lo cho gia đình. Trong Giải mã tri kỷ năm 2020, nam nghệ sĩ nói anh ngày càng sống khép kín vì có những nỗi niềm riêng.

Dù ít xuất hiện hơn, Tấn Bo từng cho biết không quá lo tên tuổi mai một trước sự xuất hiện của lớp diễn viên trẻ. “Khán giả có thể không thấy mình thường xuyên nhưng nhắc tới tên Tấn Bo người ta còn nhớ là được rồi”, anh chia sẻ.

Cú trượt dài của em trai Tấn Beo

Tấn Bo tên thật Phạm Tấn Phúc, sinh năm 1973, là con trai nghệ sĩ cải lương, "hoàng đế" đĩa nhựa Tấn Tài và nghệ sĩ Như Ngọc. Anh cùng anh trai Tấn Beo sớm tiếp xúc với đời sống đoàn hát, theo các chuyến lưu diễn ở miền Tây.

Cuối thập niên 1990, hai anh em kết hợp thành nhóm hài. Từ những chuyến đi tỉnh đến các tụ điểm sân khấu phía Nam, tên Tấn Beo - Tấn Bo gắn với Năm Nổ về làng, Lên chùa bán nhang, Mơ làm ca sĩ. Bộ đôi xuất hiện trên băng đĩa và các chương trình truyền hình, trong đó có Gala cười năm 2003.

Sau nhiều năm diễn chung, hai anh em tách nhóm. Năm 2017, Tấn Beo cho rằng quyết định này giúp em trai có cơ hội tự lập trên con đường nghệ thuật. Anh công khai góp ý về tác phong và việc học hỏi nghề của em.

Tấn Bo tiếp tục đóng phim, đi diễn và tham gia các chương trình giải trí. Tuy nhiên, cái bóng quá lớn của Tấn Beo khiến nhiều người khi nhắc đến anh phải đi kèm từ "em trai Tấn Beo".

Để duy trì độ nhận diện, Tấn Bo tích cực chơi game show. Xuất hiện ở Người nghệ sĩ đa tài (2017), Tấn Bo nói muốn thể hiện khả năng ca cải lương bên cạnh diễn hài.

Bẵng đi khoảng hai năm, Tấn Bo vướng ồn ào nợ nần, liên tục bị gọi tên trên mặt báo, mạng xã hội. Một người thân bên vợ tố vợ chồng anh chưa thanh toán khoản tiền tổng cộng 220 triệu đồng. Người này cho biết đã cho vay 100 triệu đồng và bảo lãnh khoản 120 triệu đồng từ người quen.

Tấn Bo (phải) nhiều năm nay vướng tin đồn bất đồng với gia đình, kể cả với anh trai Tấn Beo.

Vợ nam nghệ sĩ khi đó xác nhận có nợ nhưng cho biết tiền vay để kinh doanh quán mì cay, do thua lỗ nên không thu xếp được. Tấn Bo ban đầu không biết chuyện, sau đó ký giấy nhận nợ thay để vợ trở về nhà. Cô nói khoản 100 triệu đồng đã được hoàn trả, phía người cho vay có ý kiến khác về các khoản thanh toán.

Trần tình về sự việc, Tấn Bo nói: “Tôi thật sự không biết về số nợ mà vợ mình đã vay của người thân”. Đến khi vợ anh không còn khả năng đóng lãi, mọi chuyện vỡ lở, buộc nam nghệ sĩ ký giấy nhận nợ.

Ồn ào khiến cuộc sống gia đình và công việc của nam diễn viên bị ảnh hưởng. Tấn Bo kể có thời gian gia đình phải rời nhà ở Quận 8 (cũ) đến ở nhờ người dì tại Bình Chánh vì bị đòi nợ. Tấn Bo kể hình ảnh con trai bị đưa lên mạng, khiến con phải nghỉ học, anh cũng có lần bị người đến điểm diễn nhục mạ.

Trước thông tin "trốn nợ", Tấn Bo phải lên tiếng phủ nhận việc bỏ trốn, vẫn đi diễn để kiếm tiền trả nợ. Anh kể vợ chồng từng làm việc tại nhà hàng của người thân để trang trải nhưng sau đó nhà hàng đóng cửa. Anh dự tính dùng phần được hưởng từ tiền đền bù căn nhà của cha để thanh toán.

“Tôi không trốn tránh trách nhiệm”, anh nói. Tấn Bo bày tỏ mong muốn tiếp tục biểu diễn để có tiền trả nợ và lo cho gia đình. Anh nói việc này khiến người thân, trong đó có Tấn Beo, buồn và giận. Tấn Bo cũng nói anh ít chia sẻ chuyện riêng trước công chúng.

Những năm gần đây, mối quan hệ giữa hai anh em tiếp tục được bàn luận khi Tấn Bo vắng mặt trong đám cưới của cháu ruột diễn ra cuối năm 2025.

Giữa lúc bị gọi tên "quay lưng với anh trai", Tấn Bo giải thích anh là người kết nối nơi điều trị cho anh trai, bác thông tin bỏ mặc người thân.

Về việc không dự đám cưới cháu, anh giải thích "không nhận được lời mời". Phía gia đình Tấn Beo xác nhận không mời và mong câu chuyện lắng xuống. Tấn Bo cũng ít xuất hiện hơn, trước khi khiến khán giả cả nước ngỡ ngàng vì thông tin bị khởi tố, bắt tạm giam tối 13/11.