U23 Việt Nam vô địch giải giao hữu U23 quốc tế

TPO - Bàn thắng của Minh Tâm giúp U23 Việt Nam cầm hòa U23 Qatar 1-1, qua đó lên ngôi vô địch giải giao hữu Gia Lai VTV Cup 2026.

foul HẾT GIỜ!!! U23 VIỆT NAM 1-1 U23 QATAR U23 Việt Nam vô địch giải giao hữu Gia Lai VTV Cup 2026 với thành tích 7 điểm sau 3 trận. Chúng ta lần lượt đánh bại U23 Thái Lan, U23 Singapore và hòa U23 Qatar. time HIỆP HAI CÓ 6 PHÚT BÙ GIỜ substitution U23 Việt Nam thay thêm 2 người Phút 86: Anh Tiệp và Xuân Trường vào sân. Đức Phú và Minh Tâm rời sân. report U23 Việt Nam phòng ngự chủ động Phút 83: Kết quả hòa là đủ giúp U23 Việt Nam vô địch giải giao hữu, do đó các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh chủ động chơi chậm để tập trung phòng ngự. Ngược lại, U23 Qatar rất quyết tâm ghi bàn thứ 2. report Cao Văn Bình cứu thua Phút 77: Cầu thủ U23 Qatar sút nguy hiểm từ ngoài vòng cấm nhưng Cao Văn Bình phản xạ chính xác để cản bóng. report Quốc Toản thế chỗ Williams Minh Hoàng Phút 76: Williams Minh Hoàng vào sân từ đầu hiệp 2 và phải rời sân. injury Williams Minh Hoàng rời sân Phút 74: Williams Minh Hoàng ra dấu thay người sau những phút cố nén đau thi đấu. Đội khiêng cáng phải vào sân để hỗ trợ tiền đạo mang áo số 10. report KHÔNG VÀO!!! Thủ môn U23 Qatar giải quyết tình huống Phút 68: Bóng trôi qua một loạt cầu thủ nhưng Williams Minh Hoàng và Minh Tâm không kịp dứt điểm. substitution U23 Việt Nam thay thêm người Phút 67: Gia Bảo vàn thay Khoa Ngô. report Không có phạt đền cho U23 Việt Nam Phút 63: Đức Phú ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài dứt khoát nói không. Trước đó, Williams Minh Hoàng xoay xở khéo và triển khai pha tấn công nhanh từ giữa sân. report Nguyên Hoàng sút phạt Phút 57: Nguyên Hoàng được giao trọng trách sút phạt từ khoảng cách hơn 20 m. Cú sút của trung vệ U23 Việt Nam đưa bóng dội hàng rào đi ra ngoài. report U23 Qatar dồn ép ngược U23 Việt Nam Phút 54: Thế trận xoay chiều sau khi U23 Việt Nam ghi bàn gỡ 1-1. Các cầu thủ U23 Qatar không còn chơi co cụm, mà đẩy đội hình lên cao để dồn ép ngược U23 Việt Nam. goal VÀO!!! U23 Việt Nam gỡ hòa 1-1 Phút 48: Minh Tâm dứt điểm cháy lưới U23 Qatar, mang về bàn thắng khiến khán giả vỡ òa tại Pleiku. start HIỆP 2 BẮT ĐẦU substitution Williams Minh Hoàng vào sân HLV Đinh Hồng Vinh tung Williams Minh Hoàng và Quang Duyệt vào sân. Hoàng Minh và Văn Thuận rời sân. foul HẾT HIỆP MỘT!!! U23 VIỆT NAM 0-1 U23 QATAR time HIỆP MỘT CÓ 3 PHÚT BÙ GIỜ report Minh Tâm bỏ lỡ cơ hội Phút 44: Bảo Long thực hiện quả tạt ấn tượng đưa bóng đến vị trí thuận lợi của Minh Tâm. Tuy nhiên, pha khống chế hỏng của Minh Tâm đã phung phí cơ hội cho U23 Việt Nam. report Hoàng Minh dứt điểm Phút 39: Hoàng Minh dứt điểm nhanh sau khi nhìn thấy khoảng trống ở tuyến giữa. Dù vậy, bóng dội vào cầu thủ U23 Qatar bật ngược lại. report U23 Việt Nam bắt đầu cầm bóng nhiều hơn Phút 32: 5 phút gần đây, các cầu thủ áo đỏ cải thiện tỷ lệ cầm bóng và đã tổ chức các pha tấn công thường xuyên về 1/3 cuối sân của U23 Qatar. report U23 Việt Nam vẫn chơi trong thế bị động Phút 25: Các cầu thủ áo đỏ chưa thể đòi lại thế trận từ tay U23 Qatar. Hàng tiền vệ của đội khách chơi vượt trội U23 Việt Nam cả về kỹ thuật, khả năng di chuyển và luân chuyển trái bóng. goal VÀO!!! U23 Qatar mở tỷ số 1-0 Phút 20: Cầu thủ U23 Qatar dứt điểm đưa bóng dội cột. Sau đó bóng nẩy ra, dội vào cầu thủ áo trắng và đi vào trong. report Không có phạt đền cho U23 Việt Nam Phút 19: Ngô Đăng Khoa ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài từ chối thổi phạt đền. report NGUY HIỂM!!! Bóng trôi cắt ngang khung thành U23 Qatar Phút 12: Văn Thuận sút phạt đưa bóng đi với quỹ đạo khó chịu, hướng về góc xa khung thành U23 Qatar nhưng không có cầu thủ áo đỏ kịp băng vào dứt điểm. report U23 Qatar cầm bóng nhiều hơn Phút 7: 5 phút đầu trận là khoảng thời gian U23 Qatar cầm bóng chủ động. Tuy nhiên, các cầu thủ áo trắng cũng không vội vàng dâng cao tổ chức tấn công. report Cú sút đầu tiên của trận đấu Phút 4: Cầu thủ U23 Qatar sút phạt thẳng từ khoảng cách gần 25m, đưa bóng đi vọt xà. report U23 Việt Nam nhập cuộc chậm rãi Phút 2: HLV Đinh Hồng Vinh yêu cầu học trò kiểm soát nhịp độ trận đấu, không vội đẩy nhanh từ đầu. start HIỆP MỘT BẮT ĐẦU report BXH giải giao hữu Gia Lai VTV Cup 2026 U23 Việt Nam cần giành thêm một điểm để chắc chắn vô địch. Tuy nhiên, mục tiêu của chúng ta là vào trận với chiến thắng.

Sau hai lượt trận đầu tiên tại giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh đang độc chiếm ngôi đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối, tạo khoảng cách 2 điểm so với đội bám đuổi trực tiếp là U23 Qatar. Chỉ cần một kết quả hòa trong cuộc chạm trán lúc 19h00 ngày 14/11 trên sân Pleiku, U23 Việt Nam sẽ chính thức đăng quang ngôi vô địch, trong khi đại diện Tây Á buộc phải giành chiến thắng mới có thể lật ngược thế cờ.

Dù nắm quyền tự quyết, ban huấn luyện U23 Việt Nam không chọn tư tưởng cầu hòa trước một đối thủ có ưu thế vượt trội về thể hình và thể lực. Đội chủ nhà quyết tâm nhập cuộc chủ động để hướng tới mạch 3 trận toàn thắng, xem đây là bài kiểm tra toàn diện nhằm rèn giũa tâm lý chiến thắng và hoàn thiện hệ thống vận hành cho lứa cầu thủ kế cận hướng tới năm 2027.

Qua hai lượt trận thắng U23 Thái Lan và thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Singapore, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã cho thấy khả năng kiểm soát bóng ổn định và kỷ luật phòng ngự, dù khâu dứt điểm trước khối phòng ngự lùi sâu vẫn cần chỉnh lại thước ngắm.

Ở bên kia chiến tuyến, U23 Qatar đang bắt nhịp ngày càng tốt hơn khi có 4 điểm sau trận hòa U23 Singapore và trận thắng sắc sảo 2-1 trước U23 Thái Lan. Dù lịch sử đối đầu nghiêng về đội bóng Tây Á với 2 chiến thắng trong 3 lần gặp nhau gần đây, việc cả hai đội đều thay máu lực lượng triệt để khiến tương quan sức mạnh hiện tại đã thay đổi đáng kể và lợi thế tâm lý đang nghiêng về đội chủ nhà.

Bài toán lớn nhất của HLV Đinh Hồng Vinh lúc này là xoay tua nhân sự hợp lý để đảm bảo thể lực khi phải thi đấu với mật độ 2 ngày/trận. Hàng thủ tiếp tục dựa vào kinh nghiệm từ ASIAD 2026 của thủ môn Cao Văn Bình cùng bộ đôi trung vệ Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt.

Tuyến giữa trông cậy vào khả năng thoát pressing và thu hồi bóng của Nguyễn Quốc Toản và Nguyễn Lương Tuấn Khải, trong khi hàng công kỳ vọng vào tốc độ của Lê Đình Long Vũ, Lê Văn Thuận, Williams Minh Hoàng và Trần Gia Bảo. Trước một U23 Qatar có lực lượng sung mãn và buộc phải dâng cao pressing từ đầu, U23 Việt Nam được dự đoán sẽ tận dụng tốt thời cơ để giành chiến thắng 2-0 và giữ cúp ở lại Gia Lai.