Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 5 tỉnh, thành phố

TPO - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 5 tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Thái Nguyên, Đồng Tháp, Vĩnh Long.

Cụ thể, tại Quyết định số 2229/QĐ-TTg ngày 14/11, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong. (Ảnh: Báo Tiền Phong)

Tại Quyết định số 2228/QĐ-TTg ngày 14/11, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Văn Được.

Tại Quyết định số 2236/QĐ-TTg ngày 14/11, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031 đối với bà Trương Thị Hương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đồng Nai.

Tại Quyết định số 2232/QĐ-TTg ngày 14/11, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Trường Sơn.

Tại Quyết định số 2233/QĐ-TTg ngày 14/11, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Thành Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Tại Quyết định số 2221/QĐ-TTg ngày 13/11, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Hà Luân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp.

Tại Quyết định số 2223/QĐ-TTg ngày 13/11, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trương Đặng Vĩnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long.

Tại Quyết định số 2219/QĐ-TTg ngày 13/11, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Dương Văn Phúc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.

Tại Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 13/11, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031 đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long.

Tại Quyết định số 2216/QĐ-TTg ngày 13/11, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031 đối với bà Nguyễn Thị Bé Mười.