Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 5 tỉnh, thành phố

Luân Dũng

TPO - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 5 tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Thái Nguyên, Đồng Tháp, Vĩnh Long.

Cụ thể, tại Quyết định số 2229/QĐ-TTg ngày 14/11, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030.

tphcm1-3308.jpg
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong. (Ảnh: Báo Tiền Phong)

Tại Quyết định số 2228/QĐ-TTg ngày 14/11, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Văn Được.

Tại Quyết định số 2236/QĐ-TTg ngày 14/11, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031 đối với bà Trương Thị Hương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đồng Nai.

Tại Quyết định số 2232/QĐ-TTg ngày 14/11, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Trường Sơn.

Tại Quyết định số 2233/QĐ-TTg ngày 14/11, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Thành Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Tại Quyết định số 2221/QĐ-TTg ngày 13/11, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Hà Luân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp.

Tại Quyết định số 2223/QĐ-TTg ngày 13/11, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trương Đặng Vĩnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long.

Tại Quyết định số 2219/QĐ-TTg ngày 13/11, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Dương Văn Phúc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.

Tại Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 13/11, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031 đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long.

Tại Quyết định số 2216/QĐ-TTg ngày 13/11, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031 đối với bà Nguyễn Thị Bé Mười.

Xem thêm

#phê chuẩn nhân sự #UBND TP.HCM #UBND Đồng Nai #UBND Vĩnh Long #nhân sự địa phương #Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng #ông Lê Quốc Phong #Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Cùng chuyên mục

Quan hệ Việt Nam - Campuchia mang ý nghĩa chiến lược

Quan hệ Việt Nam - Campuchia mang ý nghĩa chiến lược

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen nhất trí thúc đẩy gắn kết chặt chẽ hơn giữa hai nền kinh tế, trong đó ưu tiên kết nối hạ tầng giao thông chiến lược, tạo thuận lợi cho thương mại biên giới, đẩy mạnh hợp tác đầu tư, năng lượng, nhất là cao su, lúa gạo.

Tiền Phong Golf Championship khép lại mùa thứ 10, mở hành trình mới

Tiền Phong Golf Championship khép lại mùa thứ 10, mở hành trình mới

TPO - Mười mùa giải đã đưa Tiền Phong Golf Championship trở thành điểm hẹn thường niên của cộng đồng golf, đồng thời vun đắp nguồn lực cho các hoạt động cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam. Tại Gala trao giải và kỷ niệm 10 năm, Ban tổ chức tri ân các đơn vị đồng hành và khẳng định mục tiêu tiếp tục nâng chất lượng chuyên môn, mở rộng sức hấp dẫn của giải trong thập kỷ tiếp theo.

Bác sĩ Nguyễn Thị Sim bên bé Gấu trong ngày xuất viện

Ngược dòng sinh tử

TP - Đời người đôi khi phải đi qua những mùa giông bão tột cùng, nơi hi vọng bao lần hóa tro tàn, để rồi ta mới thấu hiểu hết sức nặng của hai chữ “sinh - tử”. Giữa ranh giới mỏng manh ấy, phép màu chưa bao giờ là đặc ân của sự ngẫu nhiên, mà là kết tinh của tình mẫu tử thiêng liêng và tài năng, sự đức độ của những “thiên thần” khoác áo blouse trắng.

Bé trai 8 tuổi ở Quảng Ngãi đuối nước thương tâm

Bé trai 8 tuổi ở Quảng Ngãi đuối nước thương tâm

TPO - Trong lúc vui chơi khu vực cầu Tú Chanh (thôn Hiệp Phổ Bắc, xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) một bé trai 8 tuổi không may rơi xuống nước. Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân sau hơn 2 giờ tìm kiếm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất bốn ưu tiên hạ tầng ASEAN

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất bốn ưu tiên hạ tầng ASEAN

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng để tạo không gian kết nối khu vực thông suốt, đồng bộ, hiện đại, thông minh và bền vững, ASEAN không chỉ cần huy động thêm vốn hay xây dựng thêm công trình, mà quan trọng hơn là xác định đúng ưu tiên, sử dụng hiệu quả nguồn lực và triển khai thành công các dự án hạ tầng khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Phnom Penh, bắt đầu các hoạt động tại Campuchia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Phnom Penh, bắt đầu các hoạt động tại Campuchia

TPO - Chiều 14/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu các hoạt động tại Campuchia và tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ lần thứ 20 từ ngày 14 - 16/11/2026, theo lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.

Chưa tốt nghiệp đại học có được tiếp tục tạm hoãn gọi nhập ngũ?

Chưa tốt nghiệp đại học có được tiếp tục tạm hoãn gọi nhập ngũ?

TPO - Vẫn theo học, chưa nhận bằng và có giấy xác nhận sinh viên không đồng nghĩa được kéo dài thời gian tạm hoãn gọi nhập ngũ. Qua những tình huống cụ thể, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng làm rõ cách xem xét với người nợ môn, khóa học kéo dài hoặc thôi cao đẳng để vào đại học.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe