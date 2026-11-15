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Pháp luật

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Bắt tạm giam TikToker 'A Tý' đăng video hướng dẫn mua bán, sử dụng ma túy

Nguyễn Dũng

TPO - Đăng tải nhiều video có nội dung hướng dẫn mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy trên TikTok, Nguyễn Tấn Phúc (tức Tý, 39 tuổi) bị Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 14/11, Công an TPHCM thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tấn Phúc (SN 1987, tên gọi khác là Tý, thường trú tại phường Biên Hòa, TP Đồng Nai) để điều tra về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự.

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Nguyễn Tấn Phúc tại cơ quan công an.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, điều tra và xác minh các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, Công an TPHCM phát hiện tài khoản TikTok có tên “A Tý tiktok” đăng tải nhiều bài viết kèm video có nội dung tuyên truyền, hướng dẫn mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Vào cuộc xác minh, lực lượng chức năng xác định người thực hiện các video trên là Nguyễn Tấn Phúc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phúc đã quay các video có nội dung hướng dẫn người khác thực hiện những hành vi liên quan đến mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, sau đó đăng tải lên nền tảng TikTok.

Cơ quan công an nhận định, việc sử dụng mạng xã hội để phổ biến những nội dung liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về ma túy tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt đối với thanh thiếu niên.

Những video này có thể khiến người xem hình thành nhận thức sai lệch, xem nhẹ tác hại của ma túy cũng như hậu quả pháp lý khi tham gia hoạt động mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

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Các clip lan truyền trên mạng gây ảnh hưởng đến dư luận.

Theo Công an TPHCM, việc phát hiện, xử lý Nguyễn Tấn Phúc nằm trong quá trình thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Công an TPHCM về tăng cường đấu tranh, xử lý các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có các đối tượng được gọi là “giang hồ mạng”.

Giám đốc Công an TPHCM và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) tập trung đấu tranh, điều tra, mở rộng các vụ án liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Đáng chú ý, vụ việc xảy ra trong bối cảnh TPHCM đang đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Trước đó, ngày 12/12/2025, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, phấn đấu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.

Công an TPHCM cho rằng, bên cạnh việc đấu tranh với các đường dây mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, việc ngăn chặn những nội dung tuyên truyền, cổ súy hành vi vi phạm pháp luật về ma túy trên không gian mạng cũng là nhiệm vụ quan trọng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an TPHCM khuyến cáo người dân không theo dõi, chia sẻ, phát tán hoặc làm theo những video hướng dẫn hành vi vi phạm pháp luật về ma túy trên mạng xã hội.

Khi phát hiện tài khoản, hội nhóm hoặc video có dấu hiệu tuyên truyền, lôi kéo, hướng dẫn mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, người dân cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan công an để kiểm tra, xác minh và xử lý.

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