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Pháp luật

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Cà Mau: Bắt khẩn cấp 4 nghi can trộm vàng, ngoại tệ trị giá khoảng 5 tỷ đồng

Tân Lộc

TPO - Công an tỉnh Cà Mau bắt khẩn cấp 4 đối tượng liên quan vụ trộm vàng, ngoại tệ và tiền mặt trị giá khoảng 5 tỷ đồng tại phường Hòa Thành.

Tối 14/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau cho biết, vừa bắt khẩn cấp và thực hiện lệnh khám xét nơi ở với 4 đối tượng, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng bị bắt gồm: Lý Văn Phong (SN 1984, ngụ tỉnh An Giang); Lý Văn Linh (SN 2007, ngụ TPHCM); Nguyễn Văn Phước (SN 2001) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1983, cùng ngụ tỉnh Cà Mau).

Trước đó, Công an tỉnh Cà Mau nhận tin báo về vụ mất trộm tài sản giá trị lớn xảy ra tại nhà dân ở khóm Bùng Binh, phường Hòa Thành.

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Công an làm việc với đối tượng liên quan vụ trộm khoảng 5 tỷ đồng. Ảnh: CTV.

Theo trình báo của bị hại, số tài sản bị mất có tổng trị giá khoảng 5 tỷ đồng, gồm nhiều lượng vàng, ngoại tệ và tiền mặt.

Tiếp nhận tin báo, Phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh An Giang xác định, và nhanh chóng xác định nhóm đối tượng nghi vấn, mời làm việc.

Bước đầu, tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ nhiều vàng, tang vật có liên quan như: Dao tự chế, bình xịt hơi cay, xe máy, điện thoại di động...

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