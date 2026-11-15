Hà Nội ra mắt nền tảng số HanoiGo, tích hợp dữ liệu 1.464 di tích cùng 25 sản phẩm du lịch

TPO - Nền tảng số văn hóa - du lịch HanoiGo chính thức vận hành trên ứng dụng iHanoi, tích hợp dữ liệu của hơn 1.460 di tích, trợ lý AI lên lịch trình cá nhân hóa cùng danh mục 25 sản phẩm du lịch đặc trưng của Thủ đô.

Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2026 diễn ra tại quảng trường phía đông hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội chính thức ra mắt nền tảng số văn hóa - du lịch HanoiGo. Hệ thống hoạt động trên nền tảng web, ứng dụng di động và tích hợp trực tiếp trên ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi).

Việc tập trung hóa dữ liệu du lịch của Thủ đô lên một hệ thống thống nhất, giúp người dân và du khách tra cứu điểm đến, đặt dịch vụ và lên kế hoạch tham quan. Theo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, cơ sở dữ liệu hiện tại của nền tảng bao gồm 1.464 di tích lịch sử, văn hóa; 146 điểm di sản văn hóa; 82 điểm đến tâm linh, tín ngưỡng; 20 làng nghề truyền thống cùng nhiều không gian kiến trúc, sinh thái, giải trí.

Hệ thống cũng kết nối thông tin của 113 khách sạn, các cơ sở lưu trú homestay, địa điểm ẩm thực và 56 tour du lịch, trong đó có 30 hành trình trải nghiệm ven đô kèm sẵn dự toán chi phí.

Nền tảng số văn hóa - du lịch HanoiGo. Ảnh chụp màn hình

Mỗi điểm đến trên HanoiGo đều hiển thị hình ảnh, giá vé, hướng dẫn di chuyển và chế độ tham quan thực tế ảo 360 độ. Để hỗ trợ truy cập nhanh tại thực địa, mã QR của nền tảng đã được lắp đặt đồng bộ tại 1.445 điểm tham quan, sân bay Nội Bài và mạng lưới xe buýt.

Điểm nhấn công nghệ của HanoiGo là trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng giao tiếp bằng giọng nói tiếng Việt và tiếng Anh. Dựa trên quỹ thời gian từ 3 tiếng, nửa ngày, một ngày đến tour đêm và vị trí hiện tại của người dùng, AI sẽ tự động đề xuất điểm đến và sắp xếp lộ trình phù hợp. Ngoài ra, du khách có thể dùng camera điện thoại để nhận diện thông tin các công trình kiến trúc, di tích ngay trong lúc tham quan.

Hệ thống bản đồ số trên nền tảng được chuẩn hóa tọa độ GPS theo đúng vị trí cổng đón khách thực tế tại các di tích, khắc phục tình trạng chỉ dẫn sai lệch. Bản đồ hỗ trợ chế độ ngoại tuyến (offline) khi mất kết nối mạng, đồng thời cho phép tra cứu trạng thái đóng hoặc mở cửa của điểm tham quan, vị trí nhà vệ sinh công cộng, bãi đỗ xe, trạm xe buýt, ATM, cơ sở y tế trong bán kính 500 m đến 1 km, cũng như cảnh báo các khu vực có nguy cơ ngập lụt. Trong trường hợp khẩn cấp, người dùng có thể kích hoạt nút SOS để truyền tọa độ và kết nối trực tiếp với đường dây nóng của Công an thành phố thông qua iHanoi.

Đưa hành trình di sản lên không gian số

Song song với việc ra mắt nền tảng công nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã công bố danh mục 25 sản phẩm du lịch đặc trưng thuộc 10 nhóm chủ đề với tên gọi "Hành trình đặc sắc Hà Nội" và đăng tải toàn bộ lên HanoiGo.

Hành trình "Tàu Năm Cửa Ô" thu hút đông đảo du khách những năm gần đây

Các sản phẩm được thiết kế theo hướng khai thác câu chuyện văn hóa, lịch sử thay vì chỉ tham quan đơn thuần. Ở nhóm du lịch di sản và học đường, thành phố giới thiệu các hành trình như "Thăng Long tứ trấn - Dấu thiêng kinh thành", "Em khám phá Thăng Long Tứ trấn" kết hợp giải đố cho học sinh, hay tour "Theo dấu người thầy Chu Văn An" tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Nhóm du lịch làng nghề và đô thị mang đến trải nghiệm làm gốm cùng nghệ nhân tại Kim Lan, làm nón làng Chuông, khám phá kiến trúc tại Ngôi nhà di sản 87 Mã Mây và văn hóa ẩm thực trong ngõ nhỏ.

Đáng chú ý, nhóm du lịch đường sắt và giao thông di sản giới thiệu những sản phẩm mới gắn với ký ức đô thị như hành trình "Tàu Năm Cửa Ô", trải nghiệm chuyên đề trên tàu "Chợ Đồng Xuân - Nhịp sống Kẻ Chợ" và tuyến tàu điện số 6 với chủ đề "Hà Nội - Vị phố, hồn phố, nếp nhà". Về đêm, du khách có thể tham gia tour khám phá 36 phố phường kết hợp thưởng thức nghệ thuật múa rối nước, ca trù và hát xẩm.

Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, sau khi công bố, Sở sẽ tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp cập nhật tình trạng khai thác, khả năng cung ứng dịch vụ lên HanoiGo, đồng thời theo dõi phản hồi của du khách để điều chỉnh chất lượng sản phẩm theo từng phân khúc thị trường.