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Hàng không - Du lịch

Mỹ thu hồi hơn 300.000 visa, siết chặt du lịch sinh con

Hồng Nhung

TPO - Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thu hồi hơn 300.000 visa kể từ tháng 1/2025, trong đó có hơn 4.000 trường hợp liên quan đến du lịch sinh con. Mỹ đồng thời tăng cường rà soát hồ sơ, hoạt động trực tuyến và các yếu tố an ninh đối với người nước ngoài.

Mỹ đã thu hồi hơn 300.000 visa kể từ khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1/2025, đánh dấu bước mở rộng đáng kể trong chiến dịch thực thi chính sách nhập cư của chính quyền.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết phần lớn các trường hợp bị hủy visa liên quan đến những người không còn đủ điều kiện nhập cảnh hoặc lưu trú do vi phạm pháp luật, gian lận, vi phạm quy định nhập cư hoặc các vấn đề về an toàn công cộng.

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Chính quyền Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh thực thi chính sách nhập cư, thu hồi hơn 300.000 thị thực kể từ tháng 1/2025. Ảnh: The White House.

Theo thông báo được công bố mới đây, việc thu hồi visa diễn ra sau quá trình rà soát diện rộng đối với người sở hữu visa và tăng cường cơ chế kiểm tra liên tục. Chính phủ Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục hủy visa nếu phát hiện thông tin cho thấy người sở hữu không còn đáp ứng các điều kiện nhập cảnh hoặc lưu trú tại nước này.

Tốc độ thu hồi visa tăng mạnh

Số liệu mới nhất cho thấy quy mô thu hồi visa tại Mỹ tăng đáng kể trong thời gian qua. Ngày 10/8/2026, Bộ Ngoại giao Mỹ từng thông báo đã thu hồi hơn 175.000 visa. Đến ngày 20/10, con số này đã vượt 300.000.

Các quan chức Mỹ cho biết tốc độ thu hồi visa hiện nay nhanh hơn bất kỳ chính quyền nào trước đây.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott nhấn mạnh chính quyền áp dụng chính sách không khoan nhượng đối với công dân nước ngoài vi phạm pháp luật, thực hiện hành vi gian lận hoặc gây ra những mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Các quyết định thu hồi được đưa ra dựa trên thông tin thu thập từ quy trình sàng lọc và thẩm tra hồ sơ. Tuy nhiên, cơ quan này chưa công bố thống kê chi tiết theo quốc tịch hoặc từng loại visa.

Do đó, chưa thể xác định chính xác số lượng du học sinh, lao động tạm thời, khách công tác và khách du lịch bị ảnh hưởng trong tổng số hơn 300.000 trường hợp.

Du lịch sinh con trở thành đối tượng giám sát

Một trong những nhóm bị Mỹ tăng cường kiểm soát là những người tham gia hoạt động du lịch sinh con. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hơn 4.000 visa đã bị thu hồi trong các trường hợp liên quan đến những cá nhân tham gia hoặc tạo điều kiện cho hoạt động này.

Du lịch sinh con là hình thức công dân nước ngoài đến Mỹ sinh con nhằm giúp trẻ có cơ hội được hưởng quốc tịch Mỹ. Theo cơ quan chức năng, hơn 700 visa bị thu hồi thuộc nhóm này là của công dân Trung Quốc.

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Mỹ tăng cường rà soát hồ sơ và siết chặt các điều kiện cấp, duy trì thị thực đối với người nước ngoài. Ảnh: Atlys.

Chính quyền Mỹ cho rằng một số người đã lợi dụng visa du lịch, đồng thời cung cấp thông tin không chính xác về mục đích chuyến đi để thực hiện hoạt động du lịch sinh con.

Tháng 9 vừa qua, Ngoại trưởng Marco Rubio công bố chính sách hạn chế visa mới nhằm vào những cá nhân có liên quan đến các mạng lưới du lịch sinh con thương mại. Biện pháp này không chỉ nhắm đến người trực tiếp tham gia mà còn bao gồm các đơn vị tổ chức và những cá nhân bị cáo buộc hỗ trợ người xin visa khai báo sai mục đích nhập cảnh.

Mở rộng sàng lọc, tăng cường kiểm tra trực tuyến

Bên cạnh các biện pháp xử lý vi phạm, Mỹ cũng tăng cường cơ chế giám sát visa liên tục thông qua Trung tâm Thẩm tra liên tục, được thành lập năm 2025 trực thuộc Cục Lãnh sự tại Washington.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trung tâm này đã chịu trách nhiệm thu hồi hơn 23.000 visa. Trong số các trường hợp được xử lý, hành vi hành hung và những vi phạm liên quan chiếm 25%, trong khi hành vi lái xe khi chịu ảnh hưởng của rượu hoặc chất kích thích chiếm 22%.

Các hành vi trộm cắp chiếm 7%, tương đương tỷ lệ các trường hợp liên quan đến lạm dụng hoặc phân phối chất gây nghiện.

Bộ Ngoại giao Mỹ lưu ý những tỷ lệ trên chỉ phản ánh các trường hợp do trung tâm xử lý, không đại diện cho cơ cấu của toàn bộ hơn 300.000 visa bị thu hồi.

Chính quyền cũng mở rộng phạm vi kiểm tra đối với người xin visa. Từ ngày 1/10/2026, Mỹ bổ sung yêu cầu rà soát hoạt động trực tuyến đối với một số nhóm visa không định cư, trong đó có đại diện truyền thông nước ngoài và chuyên gia thuộc Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA).

Theo tờ Hindustan Times, các biện pháp kiểm tra tương tự trước đó đã được áp dụng đối với du học sinh, lao động tạm thời và khách trao đổi.

Bộ Ngoại giao Mỹ chưa công bố danh sách thống kê đầy đủ về số visa bị thu hồi theo từng quốc tịch, cũng như chưa xác định số công dân Ấn Độ chịu ảnh hưởng.

Đáng chú ý, số liệu hơn 300.000 trường hợp được công bố là số visa bị thu hồi, không đồng nghĩa với số người đã bị trục xuất khỏi Mỹ.

Aviation A2Z

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#Mỹ thu hồi visa #Donald Trump #chính sách nhập cư #du lịch sinh con #Bộ Ngoại giao Mỹ #kiểm tra visa #visa Mỹ

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