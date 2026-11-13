Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài có giám đốc mới

Ông Trịnh Quốc Tuấn - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Cục Hàng không Việt Nam - vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Hà Nội.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) Nguyễn Cao Cường vừa trao quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Quốc Tuấn giữ chức Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, kể từ ngày 16/11/2026.

Ông Nguyễn Cao Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV - trao quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Quốc Tuấn giữ chức Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Theo quyết định, Hội đồng quản trị ACV tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Trịnh Quốc Tuấn giữ chức Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài - đơn vị trực thuộc ACV.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Trịnh Quốc Tuấn là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Cục Hàng không Việt Nam.

Ông Trịnh Quốc Tuấn sinh năm 1974, có trình độ thạc sĩ quản lý đô thị và công trình, kiến trúc sư, cử nhân quản lý kinh tế và cao cấp lý luận chính trị.

Ông Tuấn có gần 30 năm công tác trong ngành hàng không, từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Cụm Cảng hàng không miền Bắc, Cảng vụ Hàng không miền Bắc và Cục Hàng không Việt Nam.

Tân Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài có nhiều năm công tác trong các lĩnh vực kế hoạch đầu tư, quản lý dự án, quản lý cảng hàng không, sân bay, từng giữ chức Trưởng phòng Quản lý Cảng hàng không, sân bay và Chánh Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam.