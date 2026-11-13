Khách đi tàu bỏ quên ba lô chứa hơn 3 tỷ ở ga Thanh Hóa

TPO - Phát hiện ba lô hành lý bị bỏ quên tại phòng chờ Ga Thanh Hóa, nhân viên đường sắt đã nhanh chóng kiểm tra, bảo quản và phối hợp trao trả đầy đủ tài sản cho hành khách. Đáng chú ý, trong ba lô có 3 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 1 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam, đêm 12/11, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Ga Thanh Hóa, bà Đỗ Thị Thu Hương - nhân viên trực ban khách vận Ga Thanh Hóa, Chi nhánh Vận tải đường sắt Vinh - phát hiện một ba lô hành lý bị bỏ quên tại phòng chờ nhà ga.

Ngay sau đó, bà Hương tiến hành kiểm tra, thống kê tài sản bên trong và lập biên bản theo đúng quy định để bảo quản, tìm cách trao trả cho người bỏ quên.

Ba lô chứa tài sản trị giá hơn 3 tỷ đồng được trả lại cho hành khách bỏ quên.

Qua kiểm tra, ba lô chứa nhiều tài sản có giá trị lớn, gồm 6,5 triệu đồng tiền mặt, 100 USD, một nhẫn vàng, một miếng vàng thương hiệu PNJ, một điện thoại di động, một máy tính xách tay hiệu HP và đặc biệt là 3 sổ tiết kiệm, mỗi sổ có giá trị 1 tỷ đồng.

Qua xác minh, chủ nhân của số hành lý trên là chị Trần Thị Phước Hiền - hành khách đi tàu SE3 từ Ga Thanh Hóa đến Ga Đồng Hới, tại toa số 12. Do sơ suất, chị Hiền đã để quên ba lô tại phòng chờ trước khi lên tàu.

Với mong muốn hành khách sớm nhận lại tài sản, ngay trong đêm, bà Đỗ Thị Thu Hương đã phối hợp bàn giao toàn bộ hành lý cho ông Nguyễn Trường Thọ - Trưởng tàu SE1 - để chuyển đến Ga Đồng Hới và trao trả trực tiếp cho hành khách.

Ngày 13/11, toàn bộ tài sản, tư trang đã được bàn giao đầy đủ cho chị Trần Thị Phước Hiền. Nhận lại số tài sản có giá trị lớn, chị Hiền vui mừng, xúc động và gửi lời cảm ơn bà Hương, ông Thọ cùng các nhân viên đường sắt đã tận tình hỗ trợ.