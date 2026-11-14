Vị khách Colombia ghi dấu mốc quan trọng với Quảng Ninh

TPO - Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thu hồi hơn 300.000 visa kể từ tháng 1/2025, trong đó có hơn 4.000 trường hợp liên quan đến du lịch sinh con. Mỹ đồng thời tăng cường rà soát hồ sơ, hoạt động trực tuyến và các yếu tố an ninh đối với người nước ngoài.