Vị khách Colombia ghi dấu mốc quan trọng với Quảng Ninh

TPO - Vị khách mang quốc tịch Colombia tới Quảng Ninh ghi cột mốc 5 triệu khách du lịch quốc tế. Đây là động lực quan trọng để thành phố Quảng Ninh bứt tốc, hướng tới mục tiêu đón 6 triệu khách quốc tế và đạt doanh thu 72.000 tỷ đồng năm nay.
TPO - Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thu hồi hơn 300.000 visa kể từ tháng 1/2025, trong đó có hơn 4.000 trường hợp liên quan đến du lịch sinh con. Mỹ đồng thời tăng cường rà soát hồ sơ, hoạt động trực tuyến và các yếu tố an ninh đối với người nước ngoài.
TPO - Phát hiện ba lô hành lý bị bỏ quên tại phòng chờ Ga Thanh Hóa, nhân viên đường sắt đã nhanh chóng kiểm tra, bảo quản và phối hợp trao trả đầy đủ tài sản cho hành khách. Đáng chú ý, trong ba lô có 3 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 1 tỷ đồng.
Ông Trịnh Quốc Tuấn - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Cục Hàng không Việt Nam - vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Hà Nội.
TPO - Lễ đón chuyến bay đầu tiên chính thức mở lại sân bay Cà Mau sẽ diễn ra ngày 18/12, với chuyến bay từ Hà Nội tới Cà Mau. Dịp này, Cà Mau kết hợp tổ chức các sự kiện xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.
TPO - Thay vì đón thêm khách, TPHCM đang dịch chuyển sang “thu thêm” từ du khách bằng việc gia tăng trải nghiệm, tiện ích và sản phẩm du lịch bằng vốn lịch sử, văn hóa truyền thống, nhằm góp phần vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số của thành phố.
Những lát cắt đời sống ở Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng qua ống kính của nhiếp ảnh gia Doi Kuro nói lên nhiều điều về từng bước phát triển của miền Trung giai đoạn 1990-1999.
TPO - Sáng 13/11, khoảng 250 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng công an, quân sự và lực lượng liên quan được huy động tham gia tìm kiếm một du khách quốc tịch Kuwait mất liên lạc khi du lịch tại phường Sa Pa (Lào Cai).
Nằm dưới mái kính giữa rừng tuyết Lapland (Phần Lan), tôi chờ hơn hai giờ mới nhìn thấy vệt sáng xanh đầu tiên trên bầu trời. Đó trở thành khoảnh khắc khó quên nhất trong chuyến khám phá Bắc Âu.
TPO - Sau thời gian tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh tự tháo dỡ lều, quán, xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm tại khu vực sống lưng khủng long.
Bảng xếp hạng “Top 50 Công ty Niêm yết Kinh doanh Hiệu quả nhất Việt Nam” năm 2026 do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức tiếp tục vinh danh Vietjet cùng các doanh nghiệp hàng đầu như Vinamilk, FPT, ghi nhận những thành tích nổi bật về tăng trưởng, hiệu quả kinh doanh và năng lực quản trị.
65 vườn cây ăn quả với tổng diện tích hơn 216 ha, sản lượng ước đạt hơn 6.300 tấn vừa được thành phố Bắc Ninh công nhận vườn cây ăn quả đẹp năm 2026. Đáng chú ý, nhiều vườn quy mô hàng chục ha sẽ được kết nối tiêu thụ nông sản, quảng bá thương hiệu và phát triển du lịch trải nghiệm.
TPO - Dự kiến ngày 15/11 Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội sẽ thông báo kết quả rà soát hồ sơ, bản đồ và số liệu thực địa để xác định chính xác đâu là ranh giới đất rừng, đâu là đất nông nghiệp. Sau ngày 15/11, các xã sẽ tổ chức cắm mốc ngoài thực địa.
TPO - Quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình vừa được Liên hiệp Quốc tế các Khoa học Địa chất ghi danh trong danh sách 100 Di sản địa chất lần thứ ba. Sự kiện tiếp tục khẳng định những giá trị địa chất nổi bật toàn cầu của di sản, đồng thời mở ra cơ hội phát triển du lịch địa chất gắn với bảo tồn bền vững.
Tháng 12 năm nay, chuyến charter bay thẳng từ TP. Hồ Chí Minh đến thành phố Matsuyama (tỉnh Ehime, Nhật Bản) đưa du khách tới khám phá một đô thị có nhịp giao thương sầm uất, tấp nập, hài hòa với truyền thống văn hóa, những không gian di sản ngàn năm.
TPO - Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết, phương án phân bổ cụ thể lượng hành khách, chuyến bay quốc tế và nội địa giữa hai sân bay Nội Bài và Gia Bình hiện chưa được xác định. Bộ Xây dựng đang xây dựng đề án khai thác sân bay Gia Bình, trong đó nghiên cứu phương án tổ chức hoạt động và phân chia lưu lượng phù hợp với nhu cầu vận tải hàng không khu vực.
TPO - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh khẳng định, các loại hình như du lịch cộng đồng, doanh nghiệp nhỏ, vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh cũng sẽ được hưởng lợi từ Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch.