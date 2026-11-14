Người có sức ảnh hưởng làm gì để cùng lãnh đạo TPHCM đồng sáng tạo IP văn hóa?

Ngày 14/11, trong khuôn khổ Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số TPHCM năm 2026, Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TPHCM tổ chức buổi đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung, với chủ đề “Khơi thông điểm nghẽn cho doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung số”.

Cùng sáng tạo IP văn hóa

Bà Nguyễn Thị Ngân Giang - Giám đốc Văn phòng TPHCM Công ty Cổ phần Kênh 28 Entertainment - cho rằng TPHCM có bề dày về di sản, lịch sử, ẩm thực, văn hóa, con người, gắn với những câu chuyện rất riêng và luôn mới mẻ.

Theo bà, thành phố càng có nhiều câu chuyện, chúng ta càng cần nhiều lực lượng kể những câu chuyện đó. Nếu lực lượng báo chí truyền tải thông tin chính thống, doanh nghiệp làm nội dung đưa thông tin nhanh (trendy) nhanh trên mạng xã hội, thì những người làm nội dung sẽ có ngôn ngữ riêng dành cho giới trẻ. “Tất cả các lực lượng làm truyền thông sẽ có ngôn ngữ khác nhau dành cho nhóm bạn đọc của mình, theo cách kể của mình. Tất cả những điều đó sẽ góp phần làm nên hình ảnh của thành phố”, bà Giang nói.

Bà Ngân Giang trao đổi tại buổi đối thoại. Ảnh: Ngô Tùng

Các KOL, KOC cùng đại diện các MCN tham dự buổi đối thoại.

Từ câu chuyện của thành phố đến tài sản trí tuệ trong công nghiệp văn hóa, bà Giang cho rằng công nghiệp văn hóa phải là sự kết nối, có sự lặp đi lặp lại nhiều năm và tạo nên dòng chảy. Để làm được việc này, thành phố cần kết nối, tạo cơ chế, điều kiện để doanh nghiệp đóng góp về tài chính, sản xuất và phát triển thị trường. Bên cạnh đó, các nhà sáng tạo nội dung sẽ đóng góp ý tưởng, khả năng tiếp cận công chúng.

“Ba điều này, cùng sự góp mặt của ba nhà (nhà nước - nhà kinh doanh - nhà sáng tạo nội dung), chúng ta sẽ đồng sáng tạo ra các IP văn hóa”, bà Giang chia sẻ và bày tỏ sẵn sàng trở thành đối tác của thành phố trong việc sản xuất ra các IP công nghiệp văn hóa.

KOC Huỳnh Bảo chia sẻ câu chuyện làm nghề.

KOC Huỳnh Bảo - Á quân KOC Việt Nam 2023 - nhìn nhận nếu cộng đồng các NSTND hiểu đúng, hiểu đủ về công việc mình làm thì sẽ có thể đóng góp những giá trị văn hóa đối với cộng đồng. Do vậy, anh cho rằng các nhà sáng tạo nội dung cần một đội ngũ quản lý hoặc bạn bè giúp mình khi hoạt động và tạo ra nội dung và giá trị trên một nền tảng nào đó, nhằm đo lường được mức độ ảnh hưởng của nội dung mà mình tạo ra.

Nam KOC chia sẻ, nhiều người tâm sự với anh rằng các nền tảng thương mại phát triển rất mạnh mẽ, trong khi đó bà con nông dân cũng có nhiều sản phẩm đặc sắc tại địa phương (OCOP) nhưng không biết sẽ tham gia thị trường này. Bà con cũng mong các KOC làm cầu nối để giúp người dân hiểu rõ về những sản phẩm chất lượng và tin dùng hàng Việt.

“Tôi từng tham gia một chương trình quảng bá, bán sản phẩm OCOP tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, mặc bộ áo dài bán cây cảnh trên nền tảng thương mại điện tử. Lúc đó tôi nhận được sự ủng hộ của nhiều người và chợt nhận ra khi mình phối hợp với các cơ quan nhà nước, các nền tảng, bản thân có thể tạo giá trị rất nhiều”, anh bày tỏ.

Nhà sáng tạo nội dung- Luật sư Hà mong muốn các cơ quan thành phố phối hợp các nền tảng MCN (mạng đa kênh), đơn vị phát hành tạo ra một cẩm nang định hướng cho các nhà sáng tạo về các vấn đề pháp lý, pháp luật liên quan các nội dung mà cộng đồng các nhà sáng tạo nội dung dự định sáng tạo, nhằm tránh những rủi ro và phản tác dụng không đáng có.

Á hậu Thúy Vân nêu ý kiến tại chương trình.

Hiện đang theo đuổi hướng nghiên cứu về văn hóa tư liệu và công nghiệp văn hóa số, Á hậu Thúy Vân nhìn nhận với một chiếc smartphone, mỗi người dân đều là những người có khả năng sáng tạo nội dung, thông qua những sản phẩm như video ngắn, bài viết, infographic hay livestream.

Từ đó, Á hậu Thúy Vân cho rằng cần có nhiều hơn các chương trình đào tạo để các bạn trẻ và người dân TPHCM hiểu thêm về việc làm video ngắn và sản phẩm sẽ có tác động ra sao đối với cộng đồng. “Khi đó, mỗi người dân cũng đang thực hành câu chuyện công nghiệp văn hóa và kinh doanh văn hóa. Như vậy, tự thân mỗi người dân đã là một đại sứ số, đại sứ công nghiệp văn hóa số và sẽ góp phần nâng cao văn hóa và kinh tế số cho thành phố”, cô chia sẻ.

“Thành phố sẵn sàng ngồi với người trẻ”

Đại diện các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn TPHCM trao đổi xoay quanh các vấn đề được đại biểu nêu tại buổi đối thoại.

Phó Giám đốc Sở VH&TT TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi nhấn mạnh công nghiệp văn hóa chính là một mảng mới mở ra một hướng mới trong dư địa phát triển mới của thành phố. Do đó, thành phố rất mong tiếp nhận các đề xuất, ý tưởng liên quan.

Về đề xuất cần có cẩm nang cho các nhà sáng tạo nội dung, ông Hồi cho biết với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước, sở sẽ làm việc với các nền tảng và các MCN để đưa ra cho cộng đồng nhà sáng tạo nội dung cẩm nang về nghề nghiệp. “Việc này chắc chắn phải làm. Các đơn vị hoàn toàn có thể tạo một AI phục vụ sáng tạo nội dung, có trang bị những kỹ năng, công cụ cần thiết”, ông nói và đề nghị các nhà sáng tạo nội dung tích cực quảng bá cho đất nước bằng những hình ảnh, thông điệp tích cực.

Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM Lê Trương Hiền Hòa cho biết cơ quan quản lý ngành rất “mở” và khuyến khích các bạn trẻ, các đơn vị doanh nghiệp cùng tham gia đóng góp ý tưởng về chuyển đổi số, phát triển du lịch và kinh tế thành phố. Tất nhiên, các ý tưởng cũng sẽ được chọn lọc nhằm mang lại mục đích, hiệu quả cao nhất.

“Khi tiếp nhận, chúng tôi cũng sẵn sàng ngồi cùng các bạn để đưa ý tưởng ban đầu thành ý tưởng tốt, hiệu quả”, ông Hòa nói và gợi mở người trẻ có thể nêu các ý tưởng, câu chuyện về phát triển kinh tế đêm hay câu chuyện lịch sử, văn hóa kết nối với du lịch để phát triển đặc khu Côn Đảo - một nơi còn hoang sơ nhưng chứa đựng chiều sâu văn hóa.

Đại diện Công ty MCV (một trong những MCN thu hút đông đảo KOL - PV) khuyên các nhà sáng tạo nội dung hãy coi sản phẩm và bản thân như một người đầu bếp. Bất cứ một sản phẩm nào đưa lên không gian mạng cũng đều có khán giả thưởng thức “món ăn” mình tạo ra. Các MCN đóng vai trò như “băng chuyền”, lan tỏa những “món ăn” đó ra hàng tỷ người trên không gian mạng đang sẵn sàng đón nhận.

“Do đó, hãy đi đúng tiêu chí chọn nguyên liệu sạch - trình bày đẹp - món ăn cung cấp bổ dưỡng về mặt tinh thần cho khán giả và thể hiện thông điệp của thành phố. Đó chính là chỗ các bạn khẳng định bản thân và được khán giả đón nhận”, đại diện MCV trao đổi.

Đội ngũ các nhà sáng tạo nội dung là nhân tố then chốt góp phần xây dựng và định vị các giá trị văn hóa. Ảnh: Ngô Tùng