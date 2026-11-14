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Giới trẻ

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Phó Chủ tịch TPHCM bất ngờ có mặt giữa phố đi bộ gửi thông tin voucher số đến người dân

Ngô Tùng

TPO - Trong không khí sôi nổi giữa phố đi bộ, lãnh đạo TPHCM trực tiếp thăm hỏi, tìm hiểu hoạt động kinh doanh, quảng bá sản phẩm của các nhãn hàng, thương hiệu và gửi các thông tin voucher số đến người dân.

Trưa 14/11, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ cùng lãnh đạo các sở, ngành thành phố đã đến thăm, ủng hộ các gian hàng (booth) trong khuôn khổ Tuần lễ Ngày sáng tạo nội dung số thành phố 2026 tại không gian Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn).

Hoạt động diễn ra ngay sau khi lãnh đạo các cơ quan, ban ngành thành phố có buổi đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung, trong khuôn khổ tuần lễ. Trong không khí sôi nổi giữa phố đi bộ, lãnh đạo TPHCM trực tiếp thăm hỏi, tìm hiểu hoạt động kinh doanh, quảng bá sản phẩm của các nhãn hàng, thương hiệu.

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Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ gửi thông tin các chương trình khuyến mãi của thương hiệu đến các bạn trẻ hòa vào ngày hội﻿ tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Ngô Tùng
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Lãnh đạo TPHCM và đại biểu đồng hành với sự kiện Tuần lễ Nhà sáng tạo nội dung số.

Chị Thùy Hương - đại diện một nhãn hàng về chăm sóc sức khỏe răng miệng - cho biết trong hoạt động, các bạn trẻ rất tò mò về các nhãn hiệu và hưởng ứng nhiệt tình, qua đó giúp ích cho việc quảng bá sản phẩm của các thương hiệu.

“Sản phẩm của chúng tôi còn rất mới trên thị trường, do đó hoạt động lần này đã giúp quảng bá được nền tảng số của thương hiệu, đồng thời cũng đưa hình ảnh của nhãn hiệu đến gần với nhiều bạn trẻ hơn”, Thùy Hương chia sẻ.

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Các thương hiệu tích cực livestream quảng bá thương hiệu trong khuôn khổ tuần lễ Nhà sáng tạo nội dung số.
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Nhà thiết kế Đỗ Long hào hứng tham gia một phiên mega livestream trưa 14/11. Ảnh: Ngô Tùng

Với chủ đề Sáng tạo không giới hạn - Kết nối giá trị thành phố, chuỗi hoạt động của Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số 2026 diễn ra trên nền tảng số từ ngày 9-15/11 với nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho nhà sáng tạo nội dung và cho mọi người dân, du khách. Thông qua chuỗi hoạt động, lãnh đạo thành phố kỳ vọng các nhà sáng tạo nội dung số và cộng đồng KOL, KOC sẽ nhiệt tình đồng hành, lan tỏa những thông tin, hình ảnh sinh động, tươi mới bằng những góc nhìn tích cực, nhân văn về thành phố đến đông đảo khán giả, nhân dân cả nước, thông qua những sản phẩm sáng tạo trên các kênh mạng xã hội của mình.

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Bạn trẻ đội nắng trải nghiệm các hoạt động ngày hội tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Nhân Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số, tối 13/11, cũng tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã giới thiệu và ra mắt Liên minh truyền thông đa nền tảng TPHCM. Việc hình thành liên minh nhằm mở ra một phương thức kết nối và hợp tác mới giữa cơ quan quản lý nhà nước, báo chí, truyền thông, doanh nghiệp công nghệ, các nền tảng truyền thông và cộng đồng nhà sáng tạo nội dung số.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Ngọc Hồi bày tỏ kỳ vọng liên minh sẽ trở thành cầu nối để huy động sức mạnh tổng hợp của các chủ thể trong hệ sinh thái số; lấy thông tin chính thống, tính chính xác và trách nhiệm xã hội làm nền tảng; lấy công nghệ, dữ liệu và năng lực sáng tạo làm động lực; lấy lợi ích cộng đồng và sự phát triển của thành phố làm mục tiêu hướng đến.

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Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường và Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Bùi Thanh Nhân chúc mừng các thành viên ban đầu của liên minh. Ảnh: Ngô Tùng

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