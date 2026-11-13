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Giới trẻ

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Dùng võ truyền thống khơi dậy niềm tự hào văn hóa trong giới trẻ

Ngọc Tú

TPO - Tỉnh Đoàn Nghệ An và Liên đoàn Vovinam tỉnh sẽ phối hợp xây dựng các câu lạc bộ, điểm tập luyện tại trường học, cơ sở Đoàn và khu dân cư; tổ chức giải đấu, biểu diễn, trải nghiệm võ thuật, góp phần rèn luyện thể chất và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam trong thế hệ trẻ.

Ngày 13/11, Tỉnh Đoàn Nghệ An và Liên đoàn Vovinam tỉnh Nghệ An tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm phát triển phong trào Vovinam trong hệ thống Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn tỉnh. Hai đơn vị thống nhất triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đưa võ thuật đến gần hơn với đoàn viên, thanh thiếu nhi, góp phần nâng cao sức khỏe, rèn luyện kỹ năng sống và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

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Toàn cảnh buổi lễ.

Theo nội dung hợp tác, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng, duy trì và nhân rộng các câu lạc bộ, điểm tập luyện Vovinam tại cơ sở Đoàn, trường học, khu dân cư và những địa bàn có điều kiện phù hợp. Trước mắt, hai đơn vị sẽ lựa chọn một số địa phương, đơn vị để triển khai thí điểm, đánh giá hiệu quả, từ đó từng bước nhân rộng mô hình trên toàn tỉnh.

Cùng với việc mở rộng địa điểm tập luyện, Liên đoàn Vovinam Nghệ An sẽ phát huy vai trò chuyên môn trong đào tạo, bồi dưỡng huấn luyện viên, hướng dẫn viên; xây dựng chương trình, nội dung tập luyện phù hợp với từng độ tuổi, bảo đảm an toàn và duy trì sự tham gia thường xuyên của thanh thiếu nhi.

Hai đơn vị cũng sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, biểu diễn, liên hoan, hội thi võ nhạc Vovinam; nghiên cứu triển khai chương trình trải nghiệm võ thuật, kỹ năng tự vệ, trại hè Vovinam và các hoạt động thể thao gắn với giáo dục kỹ năng sống. Qua đó, giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi rèn luyện sức khỏe, ý chí, tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết và khả năng tự bảo vệ bản thân.

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Tỉnh Đoàn Nghệ An và Liên đoàn Vovinam Nghệ An ký kết hợp tác.

Đặc biệt, các hoạt động không chỉ dừng lại ở tập luyện, thi đấu mà còn chú trọng tuyên truyền, giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa, tinh thần nhân văn và truyền thống thượng võ của Vovinam. Đây được xem là một trong những cách đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với đời sống giới trẻ, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc dân tộc.

Phát biểu tại lễ ký kết, anh Lê Đức Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An nhấn mạnh, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi không chỉ chú trọng giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống mà còn có trách nhiệm chăm lo, phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ cả về thể chất, tinh thần, kỹ năng và bản lĩnh.

Theo anh Lê Đức Sỹ, Vovinam - Việt Võ Đạo không đơn thuần là một môn võ thuật mà còn mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, kết tinh tinh thần thượng võ, ý chí tự cường và lòng nhân ái. Việc đưa Vovinam đến gần hơn với đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và thiếu nhi là cách thiết thực để thế hệ trẻ tiếp cận, thực hành và tiếp nối những giá trị văn hóa truyền thống.

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Các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến cho các hoạt động phối hợp giữa hai bên.

Thực tế, sự phối hợp giữa hai đơn vị đã có những kết quả bước đầu. Tháng 5/2026, Tỉnh Đoàn Nghệ An và Liên đoàn Vovinam tỉnh phối hợp tổ chức Giải Võ nhạc Vovinam và màn đồng diễn võ nhạc Vovinam tại Lễ phát động Chặng 1 Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Chương trình thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể dục thể thao và quảng bá hình ảnh võ thuật Việt Nam.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Lê Đức Sỹ cũng mong muốn, Liên đoàn Vovinam Nghệ An nghiên cứu việc dạy kỹ năng cho các em học sinh để bảo vệ bản thân, tự vệ khi gặp phải các tình huống nguy hiểm. Bên cạnh đó cũng tăng cường tuyên truyền giá trị cốt lõi của việc học võ mang lại là vừa rèn luyện bản thân, rèn luyện sức khoẻ, nêu cao tinh thần thượng võ, giúp người và cũng giúp chính mình.

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Các đội thi biểu diễn võ thuật trong cuộc thi Chung kết giải Võ nhạc Vovinam diễn ra trong các hoạt động của Chặng 1 Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026.
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Nhân dịp buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao tặng Bằng khen của T.Ư Hội LHTN Việt Nam và Hội LHTN tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chặng 1 Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026.

Tại buổi lễ ký kết, đại biểu hai đơn vị đã có thảo luận, bàn bạc để các nội dung hợp tác được đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Thông qua chương trình phối hợp, hai đơn vị kỳ vọng từng bước xây dựng phong trào tập luyện Vovinam rộng khắp, tạo thêm sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích cho thế hệ trẻ. Qua đó, góp phần xây dựng thanh thiếu nhi Nghệ An phát triển toàn diện, đồng thời bảo tồn, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

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#Nghệ An #võ thuật #võ Vovinam #giới trẻ #thanh niên #đoàn viên #võ truyền thống #văn hoá dân tộc #bản sắc văn hoá

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