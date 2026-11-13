Huế huy động 2.300 sinh viên tình nguyện ứng phó thiên tai

Ngày 13/11, Thành Đoàn Huế phát động ra quân 15 đội hình sinh viên tình nguyện hỗ trợ công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn TP. Huế. Lực lượng này được thành lập tại các trường đại học, cao đẳng, với khoảng 2.300 sinh viên nòng cốt.

Đoàn viên, sinh viên tình nguyện Huế tham gia dọn bùn lũ, khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo kế hoạch, các đội hình sẽ phối hợp với lực lượng thanh niên tại 40 xã, phường, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, sẵn sàng tham gia hỗ trợ người dân khi xảy ra tình huống thiên tai. Nhiệm vụ trọng tâm là chủ động chuẩn bị nhân lực, phương tiện và các điều kiện cần thiết để tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả mưa bão.

Thành Đoàn Huế triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Việc triển khai các đội hình tình nguyện nhằm hình thành mạng lưới lực lượng liên kết giữa các cơ sở Đoàn, bảo đảm khả năng huy động nhanh khi có tình huống khẩn cấp. Qua đó, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của sinh viên, góp phần cùng chính quyền và người dân giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn cộng đồng trước diễn biến phức tạp của thời tiết.

Lãnh đạo Thành Đoàn Huế và Đại học Huế trao quyết định thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Huế.

Cũng trong ngày 13/11, Thành Đoàn Huế tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Huế và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Trung ương Huế trực thuộc Thành Đoàn Huế.

Theo các quyết định được công bố, Đoàn Đại học Huế có 15 tổ chức Đoàn trực thuộc, do anh Lê Chí Hùng Cường làm Bí thư. Đoàn Bệnh viện Trung ương Huế có 31 tổ chức Đoàn trực thuộc, do anh Nguyễn Minh Hành làm Bí thư. Thành Đoàn Huế cũng công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra của hai đơn vị.

Trao quyết định thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Trung ương Huế

Anh Nguyễn Thanh Hoài - Bí thư Thành Đoàn Huế cho biết, việc thành lập hai tổ chức Đoàn nhằm kiện toàn bộ máy, đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong giai đoạn mới; tạo điều kiện để các đơn vị phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết và đồng hành với đoàn viên, thanh niên.

Việc kiện toàn tổ chức Đoàn gắn với triển khai các đội hình tình nguyện được kỳ vọng tăng cường sự phối hợp, huy động sức trẻ từ các trường đại học, cao đẳng tham gia những nhiệm vụ thiết thực tại cơ sở, nhất là trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.