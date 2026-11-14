Sáng kiến dây chuyền sản xuất điện thoại tự động của 3 kỹ sư trẻ

TPO - Ba chàng trai tự nghiên cứu, thiết kế hệ thống dây chuyền tự động với 27 công đoạn, thay thế hàng trăm lao động trong sản xuất, lắp ráp điện thoại và máy tính bảng. Sáng kiến sản xuất đã được Trung ương Đoàn trao Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2026.

Từ bài toán thiếu lao động đến ý tưởng tự động hóa

Trong nhà máy tại Công ty Cổ phần IL-SUNG TECH (doanh nghiệp Việt Nam tham gia lắp ráp dòng sản phẩm chiến lược cho Tập đoàn Samsung), thuộc Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, những dây chuyền sản xuất, lắp ráp điện thoại và máy tính bảng từng phụ thuộc gần như hoàn toàn vào thao tác thủ công của công nhân.

Mỗi công đoạn đòi hỏi người lao động thực hiện những thao tác lặp đi lặp lại, bảo đảm tốc độ và độ chính xác theo yêu cầu sản xuất. Khi nguồn lao động phổ thông ngày càng khó tuyển dụng, chi phí nhân công tăng, áp lực duy trì năng suất và chất lượng sản phẩm đặt ra yêu cầu phải thay đổi phương thức vận hành.

Từ chính thực tế đó, Nguyễn Văn Linh (sinh năm 1993), Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1995) và Trần Đức Thủy (sinh năm 1996) đã cùng bắt tay nghiên cứu giải pháp tự động hóa dây chuyền sản xuất, lắp ráp điện thoại và máy tính bảng tại Công ty Cổ phần IL-SUNG TECH.

Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Nam và Trần Đức Thủy.

Cả ba đều là kỹ sư tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, bắt đầu làm việc tại nhà máy từ năm 2023 và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật, sản xuất. Không lựa chọn những giải pháp có sẵn, nhóm quyết định tự nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống máy phù hợp với từng công đoạn thực tế tại nhà máy.

Chia sẻ với phóng viên Báo Tiền Phong, anh Nguyễn Văn Linh - thành viên nhóm tác giả, cho biết ý tưởng được hình thành từ năm 2024. Nhóm dành khoảng 6 tháng nghiên cứu, xây dựng phương án, mô hình hóa giải pháp, sau đó triển khai lắp ráp, thử nghiệm và hoàn thiện hệ thống. Tổng thời gian từ khi hình thành ý tưởng đến khi hoàn thiện dây chuyền khoảng 12-15 tháng.

“Chúng tôi trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nên hiểu rõ những công đoạn nào có thể tự động hóa, những thao tác nào đang tiêu tốn nhiều nhân lực và dễ phát sinh sai sót. Từ đó, nhóm đặt mục tiêu xây dựng hệ thống máy có thể thay thế sức người ở những công đoạn phù hợp, đồng thời bảo đảm yêu cầu về tốc độ và chất lượng sản phẩm”, anh Linh chia sẻ.

Khát vọng làm chủ công nghệ

Anh Linh cho hay, từ những lần vận hành, kiểm tra và điều chỉnh, các thành viên trong nhóm tiếp tục hoàn thiện thiết kế, tích hợp thiết bị và mở rộng phạm vi ứng dụng. Đến nay, giải pháp đã hoàn thiện 100%, hình thành 3 dây chuyền tự động, mỗi dây chuyền gồm 9 công đoạn liên hoàn.

Toàn bộ hệ thống có 27 công đoạn tự động, thay thế tổng cộng 128 lao động trực tiếp. Mỗi dây chuyền đảm nhiệm khối lượng công việc tương đương khoảng 40 công nhân trước đây.

Theo anh Linh, từ năm 2025, hệ thống máy tự động dây chuyền sản xuất, lắp ráp điện thoại và máy tính bảng được đưa vào hoạt động tại Công ty Cổ phần IL-SUNG TECH.

Hệ thống máy tự động dây chuyền sản xuất, lắp ráp điện thoại và máy tính bảng tại Công ty Cổ phần IL-SUNG TECH.

Để có được kết quả này, cả ba thành viên cùng thực hiện xuyên suốt các khâu, từ lên ý tưởng, thiết kế, mô hình hóa, lựa chọn linh kiện, lắp ráp máy đến chạy thử và điều chỉnh. Những giải pháp cơ khí, điều khiển và công nghệ tự động hóa được nghiên cứu, tích hợp phù hợp với yêu cầu riêng của từng công đoạn.

Theo anh Nguyễn Văn Nam - thành viên nhóm tác giả, khó khăn lớn nhất không chỉ là chế tạo được một chiếc máy có thể hoạt động, mà là làm sao để hệ thống đáp ứng đồng thời những yêu cầu khắt khe về độ chính xác, tốc độ, nhịp độ sản xuất và tính ổn định trong môi trường nhà máy.

“Là những người trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất, chúng tôi nhận thấy rõ tầm quan trọng của tự động hóa trong việc nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, trong bối cảnh nguồn lao động phổ thông ngày càng khó tuyển dụng, chi phí nhân công tăng, trong khi nhiều công đoạn sản xuất đòi hỏi độ chính xác cao và phải tuân thủ tiêu chuẩn khắt khe của khách hàng FDI, việc ứng dụng máy móc tự động là yêu cầu thực tiễn”, anh Nam nói.

Điểm đáng chú ý của giải pháp là tốc độ thao tác của máy nhanh hơn con người. Nếu một thao tác thực hiện thủ công mất khoảng 15 giây thì hệ thống tự động chỉ cần khoảng 12 giây. Thời gian được rút ngắn ở từng thao tác, kết hợp với khả năng vận hành liên tục và đồng nhất, góp phần nâng cao hiệu quả của dây chuyền.

Sáng kiến của Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Nam và Trần Đức Thủy giúp doanh nghiệp giải bài toán thiếu lao động và nâng cao năng suất.

Không chỉ giải quyết bài toán nhân lực, hệ thống còn giúp hạn chế những lỗi phát sinh do thao tác thủ công như làm hỏng hàng hóa, sản phẩm không đúng tiêu chuẩn. Các sản phẩm được thực hiện theo quy trình thống nhất, bảo đảm tính đồng đều và độ chính xác trong từng công đoạn.

Với ba kỹ sư trẻ, giá trị lớn nhất của sáng kiến không chỉ nằm ở số lượng lao động được thay thế hay tốc độ sản xuất được cải thiện, mà còn ở việc những giải pháp do chính đội ngũ kỹ sư Việt Nam nghiên cứu, thiết kế và phát triển đã được ứng dụng trực tiếp vào hoạt động sản xuất công nghiệp.

Anh Nguyễn Văn Nam cho biết, nhóm tự hào khi những nghiên cứu của mình không dừng lại trên bản vẽ hay trong phòng thử nghiệm mà đã trở thành hệ thống máy móc vận hành thực tế tại nhà máy. Đây cũng là động lực để các thành viên tiếp tục nghiên cứu, phát triển những giải pháp tự động hóa phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của ngành công nghiệp điện tử.

“Chúng tôi mong muốn tiếp tục nghiên cứu, phát triển các giải pháp tự động hóa và công nghệ tiên tiến, hướng tới mục tiêu làm chủ công nghệ sản xuất trong nước, nâng cao vai trò của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu, từng bước khẳng định vị thế của trí tuệ Việt Nam”, anh Nam chia sẻ.