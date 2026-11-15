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Quan hệ Việt Nam - Campuchia mang ý nghĩa chiến lược

Minh Hạnh

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen nhất trí thúc đẩy gắn kết chặt chẽ hơn giữa hai nền kinh tế, trong đó ưu tiên kết nối hạ tầng giao thông chiến lược, tạo thuận lợi cho thương mại biên giới, đẩy mạnh hợp tác đầu tư, năng lượng, nhất là cao su, lúa gạo.

Chiều 14/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.

Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam ủng hộ và tin tưởng Campuchia sẽ tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, qua đó góp phần nâng cao vai trò, vị thế quốc tế của Campuchia, thúc đẩy hợp tác và phát huy những giá trị chung của Cộng đồng Pháp ngữ.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch Thượng viện Hun Sen chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đã đạt được thời gian qua; cho rằng thành tựu của Việt Nam cũng chính là thành tựu và cơ hội phát triển cho Campuchia; bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, tiếp tục nâng cao vai trò và vị thế ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin rằng, dưới sự dẫn dắt của Đảng Nhân dân Campuchia do Chủ tịch Hun Sen đứng đầu, Campuchia sẽ thực hiện thắng lợi các kế hoạch, mục tiêu đã đề ra và tổ chức thành công bầu cử Hội đồng xã/phường năm 2027 và bầu cử Quốc hội năm 2028.

Chủ tịch Hun Sen cho biết, Campuchia luôn trân trọng, ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thoát khỏi chế độ diệt chủng, hồi sinh dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

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Toàn cảnh cuộc hội kiến. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những kết quả hợp tác đạt được thời gian qua, nhất trí tiếp tục phát huy vai trò định hướng chiến lược của quan hệ hai Đảng đối với tổng thể quan hệ Việt Nam - Campuchia; tiếp tục củng cố hợp tác quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội và an ninh khu vực biên giới, tăng cường phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có tội phạm mạng; thúc đẩy gắn kết chặt chẽ hơn giữa hai nền kinh tế, trong đó ưu tiên kết nối hạ tầng giao thông chiến lược, tạo thuận lợi cho thương mại biên giới, đẩy mạnh hợp tác đầu tư, năng lượng, nhất là cao su, lúa gạo, y tế, ngân hàng, chuyển đổi số và giáo dục - đào tạo.

Hai bên khuyến khích các cơ quan chức năng chủ động rà soát, tháo gỡ khó khăn đối với các dự án hợp tác trọng điểm, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh; tiếp tục phối hợp giải quyết các vấn đề biên giới còn tồn đọng, thúc đẩy phân giới cắm mốc đối với phần biên giới còn lại, hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý về quản lý biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Hai lãnh đạo cho rằng, quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam - Campuchia mang ý nghĩa chiến lược đối với sự ổn định và phát triển lâu dài của mỗi nước; hai Đảng, hai nước luôn coi trọng và ưu tiên củng cố, phát triển quan hệ song phương; nhất trí tăng cường tham vấn, phối hợp lập trường và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Hai nước kiên trì nguyên tắc không để bất cứ thế lực nào sử dụng lãnh thổ nước này chống phá lợi ích của nước kia.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm Hữu nghị cùng phát triển Việt Nam - Campuchia 2027, hai nhà lãnh đạo nhất trí phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa, gắn các hoạt động kỷ niệm với việc thúc đẩy những kết quả hợp tác cụ thể, góp phần tạo động lực mới cho quan hệ hai nước trong giai đoạn tiếp theo.

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#Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm #Chủ tịch Đảng Nhân dân - Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen #Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20

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