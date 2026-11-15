Tổng thống Zelensky đề nghị châu Âu chia sẻ kho tên lửa đánh chặn PAC-2 và PAC-3

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề nghị các nước châu Âu xem xét chuyển giao một phần tên lửa đánh chặn PAC-2 và PAC-3 từ kho dự trữ cho Ukraine, nhưng thừa nhận việc đạt được thỏa thuận sẽ không dễ dàng.

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky (Ảnh: AP)

Ngày 13/11, Tổng thống Zelensky thông báo kết quả các chuyến thăm Đan Mạch và Ireland, trong đó tăng cường năng lực phòng không, bổ sung máy bay chiến đấu và bảo đảm an ninh năng lượng là những nội dung được ưu tiên.

Theo ông Zelensky, các đối tác châu Âu đã được thông báo về số lượng tên lửa đánh chặn PAC-2 và PAC-3 hiện có trong kho dự trữ của họ. Ukraine đề nghị các nước cân nhắc phân bổ một phần số tên lửa này để hỗ trợ Kiev.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine thừa nhận rằng việc đạt được thỏa thuận chuyển giao sẽ gặp nhiều khó khăn.

Trước cuộc họp của Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine vào tuần tới, ông Zelensky cho biết đang cân nhắc tham dự trực tuyến, nhằm thúc đẩy các đề nghị viện trợ quân sự bổ sung.

Cần thêm F-16 và nhiều đạn

Bên cạnh tên lửa đánh chặn, Ukraine cũng đang tìm kiếm thêm tiêm kích F-16, trong bối cảnh nhu cầu bảo dưỡng và sửa chữa làm hạn chế số máy bay có thể hoạt động.

"Hiện nay, chúng tôi cần tăng số lượng máy bay hoạt động cùng lúc lên gấp 2,5 lần so với hiện tại. Nói cách khác, trên giấy tờ chúng tôi có đủ số máy bay đó, nhưng chúng liên tục phải được sửa chữa, bảo dưỡng vì F-16 không còn mới nữa", ông Zelensky giải thích.

Tổng thống Ukraine cũng cho biết Đan Mạch đã cam kết đáp ứng nhu cầu cung cấp 800.000 viên đạn cho tiêm kích F-16, tương đương lượng sử dụng trong 6 tháng.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, gói hỗ trợ trị giá khoảng 645 triệu euro của Đan Mạch bao gồm nhiều hạng mục, trong đó có đạn 20 mm dành cho tiêm kích F-16 để đánh chặn máy bay không người lái (UAV) Shahed sử dụng động cơ phản lực.

Khoảng 200 triệu euro sẽ được dành cho hoạt động sản xuất UAV, cùng với nguồn tài chính bổ sung cho các dự án hợp tác sản xuất quốc phòng.

Trong chuyến công du, ông Zelensky gặp đại diện của 5 quốc gia Bắc Âu, còn gọi là nhóm N5. Các nước tái khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong năm tới.

Các cuộc thảo luận tập trung vào viện trợ mùa đông, tăng cường phòng không và phát triển chương trình chống tên lửa đạn đạo Freyja.

Nguồn tài chính dành cho sáng kiến PURL cũng được đưa ra thảo luận. Ông Zelensky nói rằng chương trình này cần thêm các khoản đóng góp.

Ngoài hỗ trợ quân sự, an ninh năng lượng là một nội dung quan trọng trong các cuộc thảo luận của Tổng thống Zelensky với các đối tác châu Âu.

Đan Mạch cam kết cung cấp một gói hỗ trợ năng lượng cho tỉnh Kherson, nơi ông Zelensky bày tỏ lo ngại về tình trạng cung cấp điện đang gặp nhiều khó khăn.

Chính phủ Ukraine cũng đã xây dựng danh sách nhu cầu cụ thể cho Kiev, Dnipro, Kharkiv, Kherson và Zaporizhzhia, nhằm chuẩn bị cho nguy cơ gián đoạn nguồn cung điện vào mùa đông.

Danh sách bao gồm dầu diesel, xăng, nhiên liệu chạy máy phát điện và xe buýt thay thế các phương tiện giao thông công cộng chạy điện trong trường hợp thiếu điện, buộc các dịch vụ phải cắt giảm hoạt động.

Ông Zelensky bày tỏ kỳ vọng những nhu cầu này sẽ được giải quyết thông qua cuộc họp sắp tới của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (nhóm Ramstein) và hội nghị của Liên minh Tự nguyện (Coalition of the Willing) dự kiến diễn ra ngày 19/11 tại Berlin, Đức.

Trước đó, Đan Mạch công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 4,8 tỷ kroner Đan Mạch(tương đương khoảng 643 triệu euro), cùng khoản hỗ trợ khẩn cấp bổ sung 20 triệu euro dành cho lĩnh vực năng lượng.

Ủy ban châu Âu cũng đã chuyển thêm 4,36 tỷ euro cho Ukraine trong khuôn khổ chương trình cho vay hỗ trợ Ukraine giai đoạn 2026–2027, nhằm hỗ trợ ngân sách nhà nước và các ưu tiên quốc phòng cấp bách.

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU đang xây dựng gói trừng phạt thứ 22 nhằm vào Nga, đồng thời chuẩn bị kế hoạch đáp ứng nhu cầu tài chính của Ukraine trong năm 2027.