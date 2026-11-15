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Khoa học

Khoảnh khắc gây kinh ngạc khi tàu Starship thực hiện cú hạ cánh lịch sử

Bình Giang

TPO - Tàu Starship của hãng SpaceX vừa có màn trở về Trái đất đầy ấn tượng, khi được cánh tay robot khổng lồ bắt giữ giữa không trung ngay tại nơi nó bắt đầu hành trình 22 giờ trước đó.

Đây là màn kết thúc hoành tráng mà tỷ phú Elon Musk và đội ngũ của ông kỳ vọng: Lần đầu tiên trong lịch sử, tàu Starship bay trở về từ không gian được bắt giữ thành công.

Khoảnh khắc tàu vũ trụ trở về và được cánh tay robot bắt giữ. (Nguồn: AP)

Tuy nhiên, do tầng đẩy thứ nhất phát nổ không lâu sau khi được phóng đi từ Texas ngày 13/11, SpaceX không đạt được mục tiêu kép là bắt giữ thành công cả 2 bộ phận của tên lửa. Đây vẫn là mục tiêu quan trọng nhằm đẩy nhanh các chuyến bay tới Mặt trăng và sao Hỏa.

Các mảnh vỡ nằm rải rác trên vịnh Mexico, được khoanh vùng bằng những chiếc phao cảnh báo, trong khi con tàu vũ trụ bằng thép không gỉ, có hình dáng như viên đạn, từ từ hạ xuống theo phương thẳng đứng tại bệ phóng.

Màn bắt giữ ngoạn mục giống như trong phim khoa học viễn tưởng đã phần nào xóa đi thất bại trong quá trình thu hồi tầng đẩy. Các camera liên tục lia dọc thân tàu khi nó lơ lửng trên cao, được nâng đỡ bởi những cánh tay robot của tháp phóng.

"Bạn có tin được không? Hãy nhìn nó kìa! Trời ơi, nó đã trở về!" Dan Huot, bình luận viên của SpaceX, hét lên và kéo dài từng từ, khi chứng kiến màn trở về của tàu vũ trụ ngày 14/11.

Ngay sau đó, ông Musk gửi lời chúc mừng đến "đội ngũ tuyệt vời" của mình.

Các lãnh đạo SpaceX cho biết, màn bắt giữ vừa qua chứng minh Starship có khả năng tái sử dụng hoàn toàn, một yếu tố then chốt giúp tên lửa có thể được tái sử dụng nhanh chóng với chi phí thấp. Mặc dù nỗ lực thu hồi tầng đẩy hôm 13/11 thất bại, công ty đã thực hiện thành công 3 lần bắt giữ tầng đẩy trước đó, để chứng minh tính khả thi của kỹ thuật này.

NASA hoan nghênh thành công ngày 14/11. Cơ quan vũ trụ này đang chi hàng tỷ USD để Starship đưa các phi hành gia thuộc chương trình Artemis lên Mặt trăng vào cuối thập kỷ này, đồng thời hỗ trợ xây dựng căn cứ thường trực trên Mặt trăng.

Tham vọng của ông Musk thậm chí còn lớn hơn: ông muốn phóng một đội tàu Starship để xây dựng thành phố trên sao Hỏa.

"Điều đó gần như là phép màu. Mỗi ngày lại có thêm nhiều người tin tưởng... chúng ta đang tiến thêm một bước gần hơn", Giám đốc NASA Jared Isaacman viết trên mạng xã hội X.

Tên lửa lớn nhất và mạnh nhất thế giới, cao 124m, được phóng vào cuối buổi chiều 13/11, từ cảng Starship của SpaceX ở khu vực gần biên giới Mỹ - Mexico.

Sau khi tách khỏi tầng đẩy một cách suôn sẻ trước khi sự cố xảy ra, tàu vũ trụ ở tầng trên đã bay lên quỹ đạo và triển khai 26 vệ tinh Starlink thế hệ tiên tiến.

Starship tiếp tục bay vòng quanh Trái đất ở độ cao 265 km, đồng thời truyền hình ảnh trực tiếp về chính nó và Trái đất thông qua hệ thống Starlink.

Con tàu đã hoàn thành 14 vòng bay quanh Trái đất, vượt xa thành tích chỉ từ 1-2 vòng của sứ mệnh trước đó.

Đây là chuyến bay thứ 15 của phiên bản Starship kích thước đầy đủ kể từ năm 2023, và là lần thứ 2 con tàu thực hiện hành trình lên quỹ đạo.

SpaceX cho biết tất cả các hệ thống trên tàu, bao gồm cả tấm chắn nhiệt có vai trò sống còn, dường như đều hoạt động tốt.

SpaceX dự kiến sẽ bắt đầu phóng các tàu Starship từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida trong vài tháng tới.

Đây cũng là địa điểm khởi đầu cho sứ mệnh Artemis tiếp theo của NASA. Sứ mệnh này sẽ không bay đến Mặt trăng mà chỉ hoạt động trên quỹ đạo quanh Trái đất, để thực hành các thao tác với tàu đổ bộ Mặt trăng.

Bốn phi hành gia của sứ mệnh Artemis III sẽ cố gắng thực hiện thao tác kết nối khoang tàu của họ với Starship và cả tàu Blue Moon của hãng Blue Origin.

Hai công ty sẽ luân phiên đảm nhận nhiệm vụ đưa các phi hành đoàn xuống bề mặt Mặt trăng.

NASA đang đặt mục tiêu thực hiện sứ mệnh Artemis IV sớm nhất vào năm 2028. Đây sẽ là lần đầu tiên nhân loại đặt chân lên Mặt trăng kể từ thời kỳ chương trình Apollo, cách đây hơn nửa thế kỷ.

AP

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#SpaceX #Starship #Elon Musk #Tàu vũ trụ #Mặt trăng

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