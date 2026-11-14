Bí ẩn hiện vật đá chạm hình rắn thần, chim thần ở Gia Lai

TPO - Một hiện vật đá có hoa văn rắn thần Naga và chim thần Garuda, mang dấu ấn văn hóa Chămpa, vừa được người dân ở tỉnh Gia Lai phát hiện trong quá trình xúc cát phục vụ thi công tại khu vực sông Côn.

Ngày 14/11, lãnh đạo Bảo tàng tỉnh Gia Lai cho biết, sẽ thành lập Hội đồng giám định theo quy định nhằm xác định loại hình, niên đại, giá trị lịch sử, văn hóa và các giá trị liên quan hiện vật vừa được người dân phát hiện tại thôn Phú Lạc, xã Bình An.

Trước đó, khoảng 10h ngày 10/11, trong quá trình xúc cát phục vụ thi công đường tại khu vực sông Côn, cách đập dâng Vân Phong khoảng 1km về phía Đông, ông Ngô Văn Hiệu (thôn Hòa Trung, xã Bình Phú), phát hiện một hiện vật đá có trang trí hoa văn.

Hiện vật được ông Hiệu phát hiện.

Sau khi phát hiện, ông Hiệu thông báo cho cơ quan chức năng và đưa về nhà cất giữ. Nhận được tin báo, Bảo tàng tỉnh Gia Lai đã cử cán bộ chuyên môn đến hiện trường và đến nhà ông Hiệu xem, chụp ảnh hiện vật để báo cáo.

Theo báo cáo ban đầu, hiện vật có kích thước dài 41cm, rộng 19cm, cao 21cm, được chế tác bằng chất liệu đá cát kết. Hiện vật có cấu trúc gồm hai phần, trong đó phần trên mở rộng, tạo thành mặt phẳng tương đối rộng; phần dưới thu nhỏ, tạo thành khối có dạng hình chữ nhật, bốn mặt xung quanh được trang trí hoa văn hình rắn và chim thần. Hiện trạng hiện vật lúc phát hiện bị vỡ một phần bề mặt.

Hiện vật đá có trang trí hoa văn được người dân phát hiện bước đầu xác định là bàn nghiền.

Theo chuyên gia, đánh giá ban đầu hiện vật đá có trang trí hoa văn được người dân phát hiện là bàn nghiền, có hình rắn Naga và chim thần Garuda. Đây là loại hình phổ biến trong văn hóa Chămpa.

Về chức năng, bàn nghiền thường đi liền với chày nghiền có thể được sử dụng chủ yếu để nghiền các loại hạt, ngũ cốc và nguyên liệu thực vật phục vụ nhu cầu ăn uống, chế biến gia vị trong đời sống thường ngày. Ngoài ra, công cụ này còn có thể được dùng để nghiền các nguyên liệu thực vật hoặc khoáng chất nhằm tạo ra chất màu phục vụ hoạt động thủ công và một số mục đích nghi lễ.

Dựa vào cách tạo hình và trang trí hoa văn thì bàn nghiền phát hiện tại xã Bình An có thể là công cụ dùng trong các nghi lễ diễn ra tại tháp, tuy nhiên vấn đề cần được nghiên cứu cụ thể hơn.

Ngành chức năng tỉnh Gia Lai sẽ giám định để xác định loại hình, niên đại, giá trị lịch sử, văn hóa.

Lãnh đạo Bảo tàng tỉnh Gia Lai cho biết, trên cơ sở kết quả giám định sẽ xem xét thực hiện chế độ khen thưởng đối với cá nhân có công phát hiện, tự nguyện giao nộp hiện vật theo quy định.