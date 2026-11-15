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Khoa học

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Hai loài động vật quý hiếm bất ngờ xuất hiện ở Quảng Ngãi

Nguyễn Ngọc

TPO - Người dân Quảng Ngãi liên tiếp phát hiện hai loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm là vạc hoa và voọc chà vá chân xám. Cả hai đều thuộc diện ưu tiên được bảo vệ.

Ngày 14/11, Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đã tiếp nhận một cá thể vạc hoa quý hiếm do người dân ở phường Kon Tum phát hiện và tự nguyện giao nộp.

Trước đó, anh Nguyễn Vi Nhân (trú phường Kon Tum) bất ngờ nghe tiếng kêu lạ phát ra từ khu vực sân vườn nhà mình. Khi ra kiểm tra, anh phát hiện một cá thể chim có bộ lông sặc sỡ, hình dáng khác thường đang đậu trong khuôn viên.

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Lực lượng chức năng Quảng Ngãi tiếp nhận cá thể vạc hoa.

Nhận thấy đây không phải loài chim thường gặp, anh Nhân dùng điện thoại chụp ảnh, tìm kiếm thông tin trên Internet. Qua đối chiếu hình ảnh, anh nhận thấy cá thể chim có đặc điểm giống vạc hoa (tên khoa học Gorsachius magnificus), loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Sau đó, anh Nhân chủ động trình báo Công an phường Kon Tum để phối hợp xử lý, bàn giao cá thể chim cho cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra ban đầu, cá thể vạc hoa nặng khoảng 0,5kg, sức khỏe ổn định. Theo cơ quan chức năng, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm loài chim quý hiếm này được ghi nhận xuất hiện trên địa bàn.

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Cá thể vạc hoa.

Hiện cá thể vạc hoa được Vườn quốc gia Chư Mom Ray chăm sóc, theo dõi sức khỏe trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, vào ngày 13/11, một số người dân xã Kon Plông (tỉnh Quảng Ngãi) bất ngờ phát hiện một con voọc chà vá chân xám đang di chuyển, kiếm ăn tại khu vực gần Quốc lộ 24. Người dân đã dùng điện thoại ghi lại hình ảnh con vật.

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Người dân ở xã Kon Plông phát hiện một cá thể voọc chà vá chân xám tại khu vực gần Quốc lộ 24.

Theo UBND xã Kon Plông, đây là lần đầu tiên địa phương ghi nhận voọc chà vá chân xám xuất hiện gần khu dân cư.

Sau khi nắm thông tin, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng chức năng theo dõi, bảo vệ cá thể voọc. Đồng thời, khuyến cáo người dân tuyệt đối không săn bắt, xua đuổi hoặc có hành vi gây ảnh hưởng đến con vật.

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#Vạc hoa #Voọc chà vá chân xám #Động vật nguy cấp #Bảo tồn động vật hoang dã #Quảng Ngãi

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