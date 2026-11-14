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Ma túy len lỏi vào bản làng Quảng Ngãi, nhiều người sa bẫy

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn

TPO - Ma túy đang len lỏi vào các bản làng vùng cao Quảng Ngãi, kéo theo tình trạng thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, có trường hợp mới 14-15 tuổi.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tại khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang diễn biến phức tạp, đáng lo ngại là xu hướng trẻ hóa người sử dụng ma túy.

Số liệu thống kê từ ngày 15/12/2025 đến 10/10/2026, Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện, bắt giữ 363 vụ với 669 đối tượng phạm pháp hình sự về ma túy, thu giữ hơn 31kg ma túy tổng hợp các loại.

Trong đó, cơ quan chức năng đã khởi tố, điều tra 339 vụ với 643 bị can. Đồng thời, xử lý vi phạm hành chính 1.283 vụ với 1.360 đối tượng, tổng số tiền phạt hơn 1,65 tỷ đồng.

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Báo động ma túy len lỏi vào bản làng, giăng bẫy tuổi trẻ vùng cao tại Quảng Ngãi. Ảnh: CACC

Đáng chú ý, trong số các đối tượng được thống kê có 35 người dưới 18 tuổi và 145 người là đồng bào dân tộc thiểu số.

Cơ quan công an cảnh báo tình trạng người sử dụng ma túy ngày càng trẻ, có trường hợp mới 14-15 tuổi, còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng đã sử dụng ma túy, thậm chí tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Một số trường hợp bị lôi kéo từ những cuộc tụ tập bạn bè, tâm lý tò mò, muốn thể hiện bản thân hoặc thiếu hiểu biết về tác hại của ma túy. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ đi làm ăn xa, thiếu sự quan tâm, quản lý cũng là những yếu tố khiến thanh, thiếu niên dễ bị dụ dỗ.

Theo số liệu thống kê đến ngày 14/12/2025, trong 1.392 người sử dụng trái phép chất ma túy thuộc diện quản lý tại Quảng Ngãi, có 1.176 thanh, thiếu niên, chiếm 84,48%.

Đáng lo ngại, một bộ phận người trẻ có quan niệm sai lầm rằng sử dụng ma túy tổng hợp chỉ để giải trí, không gây nghiện hoặc chưa đủ tuổi thì sẽ không bị xử lý hình sự.

Thực tế, ma túy có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, ảnh hưởng tâm thần, hành vi và đẩy người sử dụng vào những vi phạm pháp luật.

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Cơ quan Công an tỉnh Quảng Ngãi cảnh báo tình trạng người sử dụng ma túy ngày càng trẻ, có trường hợp mới 14-15 tuổi. Ảnh: CACC

Điển hình, ngày 21/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can liên quan hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại xã Sơn Hạ. Những người liên quan có người sinh năm 2011 và 2005.

Trước tình trạng trên, Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo gia đình cần quan tâm, quản lý con em, kịp thời nhận diện những thay đổi bất thường trong sinh hoạt và các mối quan hệ.

Nhà trường, chính quyền địa phương cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, nhất là khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với đó, phát huy vai trò của già làng, người có uy tín, đoàn thể và lực lượng công an cơ sở trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tệ nạn ma túy, bảo vệ thanh, thiếu niên trước nguy cơ bị lôi kéo, dụ dỗ.

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#Ma túy #Quảng Ngãi #Thanh thiếu niên #Tội phạm ma túy #Phòng chống ma túy

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