Chính quyền tiếp sức, người dân đồng lòng hiến đất, mở đường ở quê Bác

TPO - Từ những phần đất tự nguyện nhường lại đến cơ chế hỗ trợ 50% kinh phí bê tông tươi, chính quyền và người dân xã Kim Liên (Nghệ An) đang chung sức mở rộng đường làng, chỉnh trang khu dân cư, góp phần làm đẹp quê hương.

Lùi hàng rào nhà mình, rộng lối đi cho cả xóm

Con đường làng ở xóm Nhân Hậu, xã Kim Liên, Nghệ An nay đã rộng rãi, khang trang hơn, nối liền các khu dân cư. Để có được diện mạo ấy, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ hàng rào, nhường một phần diện tích gia đình để mở rộng lối đi chung.

Trước nhà bà Lê Thị Tâm Kiên (SN 1960), phần đất từng được gia đình sử dụng để trồng cây. Khi tuyến đường được mở rộng, gia đình bà đã tháo dỡ một phần hàng rào, dành đất cho công trình chung.

Bà Lê Thị Tâm Kiên (bên trái) tự nguyện nhường một phần diện tích đất của gia đình để mở rộng đường xóm.

Với gia đình bà Kiên, đất đai là tài sản quý, gắn bó với gia đình qua nhiều năm. Thế nhưng, khi nghĩ đến con đường mà ngày ngày người già, trẻ nhỏ và các phương tiện qua lại, bà nhận ra phần đất mình nhường đi sẽ mang lại lợi ích cho nhiều người.

“Đất thì quý thật, nhưng con đường này không phải chỉ nhà mình đi. Hằng ngày người già, trẻ nhỏ, xe cộ đều qua lại. Đường rộng thì bà con đi lại thuận tiện, mình cũng được hưởng lợi”, bà Kiên chia sẻ.

Không chỉ hiến đất, người dân Kim Liên còn góp tiền, góp ngày công để những tuyến đường sớm hoàn thành. Tại xóm Liên Mậu, bà Nguyễn Thị Hiền, Xóm trưởng, cùng người dân bàn bạc, vận động và thống nhất phương án triển khai từng công trình.

Bà Nguyễn Thị Hiền, Xóm trưởng xóm Liên Mậu, chia sẻ về chính sách hỗ trợ bê tông tươi của xã và việc vận động người dân đóng góp kinh phí, ngày công xây dựng đường giao thông.

Theo bà Hiền, xóm đăng ký làm 5 tuyến đường với tổng chiều dài 948m, kinh phí huy động trong dân lên tới 556 triệu đồng. Để triển khai, các hộ phải cùng nhau thống nhất phương án, chia sẻ kinh phí và bố trí nhân lực thi công.

“Được UBND xã hỗ trợ một nửa bê tông tươi nên bà con đỡ được một phần kinh phí, thuận lợi hơn khi triển khai làm đường”, bà Hiền cho hay.

Đường rộng, làng quê thêm khang trang

Để tiếp sức cho phong trào, chính quyền xã Kim Liên đã triển khai cơ chế hỗ trợ 50% kinh phí bê tông tươi, phần còn lại do người dân đối ứng. Tổng kinh phí xã hỗ trợ gần 8 tỷ đồng.

Toàn xã có 143 tuyến đường đăng ký hỗ trợ bê tông tươi, với tổng khối lượng hơn 12.000m³. Đến nay, hơn 8.000m³ bê tông đã được triển khai. Ngoài phần kinh phí đối ứng 50% tiền bê tông, người dân còn đóng góp ngày công và chi phí thuê san gạt mặt bằng, với tổng giá trị hơn 9 tỷ đồng.

Những tuyến đường ở xã Kim Liên ngày càng rộng rãi, khang trang nhờ sự chung sức của chính quyền và người dân.

Chính sách hỗ trợ của địa phương đã góp phần khuyến khích người dân chung sức làm đường, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn. Phong trào được hưởng ứng tại nhiều xóm như Nam Hùng, Nam Chung, Nam Cát, Xuân Hòa…

Bên cạnh đó, xã đã phê duyệt 1.205 tấn xi măng phục vụ xây dựng mương có nắp đậy, bờ kè. Việc triển khai các công trình được thực hiện trên cơ sở nhu cầu thực tế, với sự phối hợp giữa chính quyền và các xóm trong vận động người dân, thống nhất phương án và huy động nguồn lực.

Không dừng lại ở việc mở rộng đường giao thông, các xóm còn chú trọng giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên, trồng hoa, cây xanh, từng bước xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Cùng với mở rộng đường giao thông, xã Kim Liên chú trọng chỉnh trang cảnh quan, xây dựng các khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp.

Năm 2026, xã Kim Liên có 6 xóm đăng ký đạt tiêu chí “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, cùng 12 cụm dân cư và 17 tuyến đường đăng ký thực hiện. Đây là những phần việc tiếp nối phong trào làm đường, hướng đến xây dựng các khu dân cư không chỉ thuận tiện trong đi lại mà còn khang trang, sạch đẹp.

Ông Lê Trung Hòa, Chủ tịch UBND xã Kim Liên, cho biết địa phương xác định xây dựng nông thôn mới phải gắn với sự tham gia thực chất của người dân, thay vì chỉ dựa vào nguồn vốn đầu tư của Nhà nước. Trong đó, sự đồng thuận và tinh thần tự nguyện của bà con là yếu tố quan trọng giúp các công trình được triển khai thuận lợi, đáp ứng nhu cầu thực tế.

Theo ông Hòa, việc nhiều hộ dân sẵn sàng hiến đất, tháo dỡ hàng rào để mở rộng đường thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Có những phần đất, hàng rào đã gắn bó với gia đình qua nhiều năm, nhưng người dân vẫn tự nguyện nhường lại để đường làng rộng rãi, khang trang hơn.

“Sự đồng lòng ấy là điều địa phương rất trân trọng, đồng thời cũng là động lực để xã tiếp tục vận động, huy động sức dân trong xây dựng quê hương”, ông Hòa chia sẻ.

Chính sách hỗ trợ 50% kinh phí bê tông tươi của xã Kim Liên góp phần tiếp sức để người dân xây dựng, mở rộng đường giao thông nông thôn.

Từ những phần đất được nhường lại, những hàng rào được lùi vào đến những khoản tiền và ngày công đóng góp, mỗi tuyến đường ở Kim Liên đều ghi dấu sự chung sức của cộng đồng. Chính sách hỗ trợ của địa phương góp phần giảm bớt gánh nặng kinh phí, tạo điều kiện để người dân tham gia; còn sự đồng thuận, tự nguyện của bà con là nền tảng để các công trình được triển khai và phát huy hiệu quả.

Trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, những con đường rộng mở không chỉ làm thay đổi diện mạo làng quê mà còn cho thấy sức mạnh của sự đồng lòng khi chính quyền có cách làm phù hợp, người dân cùng chung tay vì lợi ích chung.