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Trang trại lợn 'khủng', xây trái phép trên đất rừng

Ngọc Tú

TPO - Dù được xây dựng trên đất rừng sản xuất và đã bị chính quyền yêu cầu tháo dỡ, nhưng chủ trang trại tại xã Hoa Quân (Nghệ An) vẫn không chấp hành và tiếp tục đưa hơn 500 con lợn vào nuôi.

Trang trại quy mô lớn trên đất rừng sản xuất

Những ngày qua, người dân thôn An Ngọc, xã Hoa Quân (Nghệ An) phản ánh về việc một khu chăn nuôi lợn quy mô lớn được xây dựng trên đất rừng sản xuất tại khu vực Khe hàn Mạn Tác. Dù chính quyền địa phương đã lập biên bản đình chỉ, yêu cầu chủ hộ tháo dỡ công trình, di dời đàn lợn trước ngày 30/10/2026, đến nay các yêu cầu này vẫn chưa được thực hiện.

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Toàn cảnh khu trang trại lợn xây trên đất rừng sản xuất.

Theo tìm hiểu được biết, trước đây khu đất này đã có một số chuồng trại chăn nuôi quy mô nhỏ. Tuy nhiên, từ giữa năm 2026, các công trình cũ được tháo dỡ, thay vào đó là hệ thống chuồng nuôi mới với 3 dãy, tổng diện tích khoảng 3.000m2.

Trong quá trình xây dựng, người dân đã phản ánh sự việc đến chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng sau đó đến kiểm tra, tuy nhiên các hạng mục của trang trại hiện vẫn đang còn tồn tại.

Ngày 14/11, trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Tý - Phó Chủ tịch UBND xã Hoa Quân xác nhận khu chăn nuôi mà người dân phản ánh nằm trên đất rừng sản xuất, thuộc quyền quản lý của ông L.N.T. (trú tại xã Hoa Quân). Sau khi phát hiện vụ việc, chính quyền địa phương đã làm việc với chủ hộ, lập biên bản và yêu cầu dừng các hoạt động liên quan đến công trình nói trên.

Theo biên bản làm việc của UBND xã Hoa Quân, khu đất nói trên thuộc thửa số 30, tờ bản đồ số 38, có tổng diện tích 91.830m2, mục đích sử dụng là đất rừng sản xuất. Trên thửa đất này đã hình thành công trình vi phạm gồm: 3 dãy chuồng chăn nuôi với diện tích khoảng 3.000m2, một dãy nhà làm nơi nghỉ cho công nhân, một máy phát điện và 2 hầm biogas có diện tích khoảng 3.000m2.

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Khu trang trại nằm khuất sau đồi keo.

Bị yêu cầu dừng hoạt động nhưng vẫn đưa lợn vào nuôi

Tại buổi làm việc trước đó với UBND xã Hoa Quân hôm 24/9, ông L.N.T. trình bày đã nhận chuyển nhượng khu đất trong tình trạng có sẵn một số dãy chuồng chăn nuôi cũ. Tháng 10/2025, bão đổ bộ khiến các công trình này bị hư hỏng. Ông T. sau đó đã tiến hành sửa chữa, cơi nới để tiếp tục hoạt động chăn nuôi.

Chủ hộ cũng thừa nhận việc tự ý xây dựng, sửa chữa công trình khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép là vi phạm pháp luật, đồng thời cam kết phối hợp với chính quyền để xử lý, khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, dù đã có cam kết, các vi phạm vẫn chưa được khắc phục. Đáng chú ý, ngày 19/10, khu chăn nuôi này còn tiếp nhận 536 con lợn, trọng lượng khoảng 15-16kg/con, đưa vào nuôi tại một dãy chuồng.

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Xã đã yêu cầu chủ trang trại tự tháo dỡ các hạng mục xây mới nhưng chưa được thực hiện.

Ngày 22/10 vừa qua, lãnh đạo UBND xã Hoa Quân tiếp tục làm việc với ông L.N.T.. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thế Cương - Chủ tịch UBND xã Hoa Quân kết luận hành vi của ông T. vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai và xây dựng.

Chủ tịch UBND xã Hoa Quân yêu cầu ông T. dừng toàn bộ hoạt động liên quan đến các hành vi vi phạm; đưa toàn bộ 536 con lợn ra khỏi khu vực, không tiếp tục tổ chức chăn nuôi trên thửa đất vi phạm, đồng thời tự khắc phục các vi phạm đã xảy ra. UBND xã cũng giao Phòng Kinh tế tiếp tục theo dõi, tham mưu xử lý vụ việc và hoàn thiện quy trình xử phạt vi phạm hành chính trước ngày 15/11.

Tuy nhiên, đến ngày 14/11, các vi phạm tại khu chăn nuôi vẫn chưa được chủ hộ khắc phục theo yêu cầu.

Thông tin về hướng xử lý tiếp theo, ông Lê Văn Tý - Phó Chủ tịch UBND xã Hoa Quân cho biết, ngày 13/11, địa phương đã tổ chức đo đạc hiện trạng, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ liên quan để ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

“Đối với các hạng mục xây dựng mới, xã đã yêu cầu chủ cơ sở tự tháo dỡ. Đối với các hạng mục cũ, địa phương sẽ tiếp tục làm việc để có hướng xử lý nghiêm theo quy định”, ông Tý thông tin và cho biết thêm, nếu hết thời gian quy định mà chủ hộ không thực hiện sẽ tiến hành cưỡng chế.

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