Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ tại Campuchia

Với chủ đề "Tái đầu tư cho hòa bình vì một nền thịnh vượng chung và sự ổn định bền vững", Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 là dịp quan trọng để Cộng đồng Pháp ngữ củng cố tình đoàn kết, trao đổi, xác định những ưu tiên hợp tác trong thời gian tới, nhất là hòa bình, phát triển bền vững, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tăng cường hợp tác kinh tế, giáo dục, ngôn ngữ và văn hóa, chuyển đổi số và ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Trưởng đoàn các nước dự Phiên khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 chụp ảnh chung. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Đây là diễn đàn cấp cao nhất của Cộng đồng Pháp ngữ, quy tụ 90 quốc gia và chính phủ thành viên, thành viên liên kết và quan sát viên của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF).

Đây cũng là Hội nghị cấp cao Pháp ngữ đầu tiên được tổ chức trở lại tại châu Á - Thái Bình Dương, gần 30 năm sau thành công của Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 7 tại Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Trưởng đoàn các nước dự Phiên khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Qua gần 50 năm tham gia, Việt Nam luôn thể hiện vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm, có nhiều đóng góp thực chất đối với sự phát triển của Cộng đồng Pháp ngữ.

Cộng đồng Pháp ngữ là diễn đàn quan trọng để Việt Nam triển khai đường lối đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, khẳng định cam kết của Việt Nam với chủ nghĩa đa phương, tình đoàn kết hữu nghị với các nước bạn bè Pháp ngữ. Không gian Pháp ngữ cũng mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, giáo dục - đào tạo, phát triển bền vững và giao lưu văn hóa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Trưởng đoàn các nước dự Phiên khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Phu nhân, Tổng thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) Louise Mushikiwabo cùng Trưởng đoàn các nước dự Phiên khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Dự kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự các phiên họp, chia sẻ quan điểm của Việt Nam về những vấn đề lớn đặt ra đối với Cộng đồng Pháp ngữ và phát biểu tại phiên khai mạc FrancoTech, hoạt động thúc đẩy hợp tác kinh tế, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa các thành viên.