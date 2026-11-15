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Quảng Trị đôn đốc các cơ quan, đơn vị giảm cấp phó

Hoàng Nam

TPO - Đến ngày 13/11, Sở Nội vụ Quảng Trị mới nhận được phương án sắp xếp cấp phó của 13 cơ quan, đơn vị. Sở đề nghị hoàn thành việc sắp xếp và báo cáo kết quả trước ngày 15/11.

Bà Lê Thị Thanh - Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Trị - vừa ký công văn đề nghị các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh khẩn trương sắp xếp, giảm số lượng cấp phó tại các phòng, ban chuyên môn và tương đương.

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Trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Báo Thanh tra.

Theo Sở Nội vụ, trong 13 cơ quan, đơn vị đã gửi phương án, 9 đơn vị báo cáo số lượng cấp phó đã bảo đảm định mức. Bốn đơn vị còn lại đã xây dựng phương án nhưng chưa báo cáo kết quả thực hiện.

Qua rà soát, Sở Nội vụ Quảng Trị cho biết một số phương án chưa làm rõ số lượng phòng, ban chuyên môn trước và sau sáp nhập, hợp nhất, cũng như định mức cấp phó và lý do bố trí tăng thêm.

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị bổ sung số liệu về số phòng, ban trước và sau sáp nhập, hợp nhất, kết quả sắp xếp và biên chế công chức được giao cho từng phòng, ban. Đây là căn cứ để kiểm tra số lượng cấp phó theo định mức và xem xét các trường hợp bố trí tăng thêm.

Việc sắp xếp được thực hiện theo Kết luận số 213 ngày 14/10/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về sắp xếp, bố trí cán bộ tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã. Kết quả sẽ được tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và phục vụ đợt kiểm tra của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

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