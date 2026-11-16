Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh

TPO - Dự báo khoảng ngày 18/11, không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta khiến nền nhiệt giảm sâu, trời rét. Mưa lớn cũng có khả năng xảy ra ở miền Bắc, miền Trung.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, khoảng ngày 18/11, một đợt không khí lạnh này có cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ của nước ta, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Khoảng đêm 19/11 và ngày 20/11 không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, từ ngày 18/11, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 18/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, Quảng Trị và Huế trời chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ, vùng núi dưới 22 độ.

Miền Bắc có khả năng đón mưa rét từ 18/11.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 18/11 đến ngày 19/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xuất hiện mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Sau đó, từ khoảng đêm 19/11 đến ngày 21/11, các địa phương gồm Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi, Đông Gia Lai (Bình Định cũ) và Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) cũng có mưa dông trên diện rộng, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thủ đô Hà Nội khoảng trưa và chiều 18/11 bắt đầu ảnh hưởng của không khí lạnh. Ngày và đêm 18/11, trời có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 18/11 trời chuyển rét.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ trưa và chiều 18/11, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9 (tương đương cấp gió áp thấp nhiệt đới), sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh.

Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-4m, biển động.