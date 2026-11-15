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Cứu sống bé sơ sinh bị bỏ rơi trên đồi cây trong tình trạng suy kiệt

Văn Đức

TPO - Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong tình trạng suy kiệt, dây rốn đã phân hủy trên khu vực đồi cây, lực lượng Công an xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai nhanh chóng phối hợp với nhân viên y tế đưa cháu đi cấp cứu, giữ lại sự sống cho sinh linh bé bỏng.

Chiều 15/11, thông tin từ Công an xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa kịp thời phối hợp với lực lượng y tế cấp cứu, chăm sóc và bàn giao một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi cho Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai tiếp tục theo dõi chuyên sâu.

Trước đó, vào khoảng 13h cùng ngày, Công an xã Tằng Loỏng tiếp nhận tin báo của anh Trần Văn Huy (SN 1994, trú tại thôn Tân Thắng, xã Tằng Loỏng) về việc phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại khu vực đồi cây thuộc thôn Hợp Xuân, xã Tằng Loỏng.

Ngay sau khi nhận tin, lực lượng Công an xã đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để xác minh, kiểm tra. Tại khu vực đồi cây, tổ công tác phát hiện một trẻ sơ sinh được quấn trong chiếc áo khoác lông. Thời điểm được tìm thấy, cháu bé ở trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, phần dây rốn đã phân hủy, bốc mùi hôi và có nhiều ký sinh trùng bám trên cơ thể.

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Cháu bé được chăm sóc tại Khoa Điều trị sơ sinh, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai.

Trước tình huống nguy cấp, cán bộ Công an xã Tằng Loỏng lập tức phối hợp với nhân viên y tế đưa cháu bé đến Phòng khám đa khoa khu vực Tằng Loỏng để cấp cứu. Tại đây, các y, bác sĩ đã tiến hành vệ sinh cơ thể, xử lý các vị trí tổn thương và phần dây rốn bị hoại tử. Qua kiểm tra, bé là giới tính nam, nặng 3,2 kg. Sau khi được sơ cứu ban đầu, sức khỏe của cháu tạm thời qua cơn nguy kịch.

Nhận thấy trẻ cần được chăm sóc và điều trị ở tuyến chuyên sâu hơn, Công an xã tiếp tục phối hợp đưa cháu bé chuyển thẳng lên Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai. Đến khoảng 15h chiều 15/11, sau khi được các bác sĩ thăm khám tích cực, tình trạng sức khỏe của bé trai đã ổn định.

Công an xã Tằng Loỏng sau đó đã hoàn tất thủ tục, lập biên bản bàn giao cháu bé cho Khoa Điều trị sơ sinh (Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai) để tiếp tục nuôi dưỡng, theo dõi.

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