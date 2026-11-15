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Pháp luật

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Bị khởi tố vì giấu doanh thu 25 tỷ đồng vào 6 tài khoản của nhân viên

Quốc Nam

TPO - Với vai trò là Phó giám đốc công ty, Trường chỉ đạo Cúc lập 6 tài khoản cá nhân để nhận 25 tỷ tiền thanh toán của khách hàng tại 2 nhà hàng lớn ở Lạng Sơn nhằm để ngoài sổ sách doanh thu gây thất thoát hơn 1 tỷ đồng tiền thuế cho nhà nước.

Phòng Cảnh sát kinh tế (Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn) cho biết đơn vị hoàn tất hồ sơ và chuyển sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố đối với Vũ Xuân Trường (SN 1973, trú phường Tam Thanh) - Phó giám đốc Công ty TNHH Trọng Tín và Đinh Thị Thanh Cúc (SN 1972, trú phường Kỳ Lừa) - nhân viên công ty về tội Trốn thuế.

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Trường và Cúc bị Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố về hành vi trốn thuế. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo Công an Lạng Sơn, công ty Trọng Tín là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ăn uống với hệ thống nhà hàng lớn trên địa bàn TP Lạng Sơn, bao gồm nhà hàng New Century (Đảo hồ Phai Loạn, đường Trần Đăng Ninh) và nhà hàng New Century Luxury (số 433A, đường Trần Đăng Ninh).

Để qua mặt cơ quan chức năng, Vũ Xuân Trường chỉ đạo nhân viên Đinh Thị Thanh Cúc lập 6 tài khoản ngân hàng mang tên cá nhân Cúc. Các tài khoản này được sử dụng chuyên biệt để nhận tiền thanh toán của khách hàng đến sử dụng dịch vụ tại chuỗi nhà hàng của công ty.

Với thủ đoạn không xuất hoá đơn giá trị gia tăng, không kê khai và hạch toán thuế, các bị can đã cố ý để ngoài doanh thu số tiền lớn lên tới hơn 25 tỷ đồng. Hành vi gian lận này đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giữ Trường và Cúc.

Thông qua vụ án, Công an tỉnh Lạng Sơn phát đi khuyến cáo mạnh mẽ đến các cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn cần tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật về thuế trong quá trình hoạt động kinh doanh. Phải thực hiện đăng ký thuế đúng hạn, ghi nhận đầy đủ doanh thu thực tế, xuất hóa đơn hợp pháp và kê khai nộp thuế minh bạch. Mọi hành vi gian lận, trốn thuế hay vi phạm pháp luật khác đều sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm minh.

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#trốn thuế #Công ty Trọng Tín #Lạng Sơn #Vũ Xuân Trường #Đinh Thị Thanh Cúc #đề nghị truy tố #gian lận thuế

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