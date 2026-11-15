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Thế giới

Mỹ lên kế hoạch cho vòng đàm phán hòa bình tiếp theo về Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Mỹ đang thúc đẩy các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa Nga và các đối tác châu Âu, đồng thời chuẩn bị chương trình nghị sự cho vòng đàm phán ba bên tiếp theo nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột Ukraine.

Thông tin trên được đặc phái viên Mỹ Jared Kushner, con rể Tổng thống Donald Trump, đưa ra sau các cuộc tiếp xúc gần đây với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo ông Kushner, ông cùng đặc phái viên Steve Witkoff đang duy trì tham vấn chặt chẽ với Nga, Ukraine và các đối tác châu Âu. Trọng tâm hiện nay là thúc đẩy đối thoại trực tiếp giữa Moscow và các nước châu Âu, đồng thời xây dựng chương trình nghị sự cho vòng đàm phán ba bên tiếp theo.

Ông Kushner cho biết một số ý tưởng mới đã xuất hiện trong quá trình tham vấn và đang được các bên xem xét. Một số đề xuất có thể mở đường cho những đột phá, trong khi những đề xuất khác có thể tạo cơ sở để thu hẹp khác biệt về lập trường giữa các bên.

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Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và ông Steve Witkoff gặp Tổng thống Zelensky ở Ireland.

Đặc phái viên Mỹ thừa nhận truyền thông thường tập trung vào những quan điểm cứng rắn và phát ngôn chính trị gay gắt từ cả hai phía. Tuy nhiên, theo ông, trong các cuộc thảo luận riêng, cả Nga và Ukraine đều hiểu rằng cần có những thỏa hiệp thực tế để chấm dứt cuộc chiến.

Ông Kushner cũng nhấn mạnh nhóm đàm phán Mỹ sẽ tiếp tục bảo đảm tính bảo mật cho các cuộc trao đổi nhạy cảm.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ một đề xuất đáng chú ý được đưa ra trong các cuộc đàm phán gần đây. Theo ông, lần đầu tiên phía Mỹ đặt câu hỏi liệu Ukraine có chấp nhận rút quân khỏi khu vực Donbas để đổi lấy tư cách thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hay không.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine tái khẳng định Kiev sẽ không từ bỏ lãnh thổ. Ông cho biết Ukraine đang phối hợp với các đối tác để xây dựng một gói bảo đảm an ninh toàn diện, bao gồm các cam kết từ NATO và Liên minh châu Âu (EU), duy trì lực lượng quân sự đủ mạnh và triển khai kế hoạch tái thiết với nguồn tài chính được xác định cụ thể.

Ông Zelensky cho rằng việc gia nhập NATO sẽ giúp giảm nguy cơ Ukraine tiếp tục bị tấn công trong tương lai. Theo ông, những bảo đảm an ninh dành cho Kiev dựa trên Điều 5 của Hiệp ước NATO là yêu cầu tối thiểu.

Tổng thống Ukraine đồng thời thông báo hai bên đang chuẩn bị cho một cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn, với số lượng dự kiến hơn 1.000 người mỗi bên.

Ở chiều ngược lại, Moscow cũng tiếp tục đưa ra những yêu cầu liên quan đến cấu trúc an ninh châu Âu. Theo các phương tiện truyền thông, Nga muốn NATO rút lực lượng về vị trí trước năm 1997. Tờ Bild của Đức còn đưa tin Điện Kremlin yêu cầu Phần Lan rời NATO và các nước Baltic dỡ bỏ những căn cứ của liên minh này.

Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ thông tin Nga đưa ra những điều kiện như vậy.

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