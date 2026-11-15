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Thủ tướng Lê Minh Hưng dự nhiều phiên họp quan trọng tại Hội nghị cấp cao ASEAN

Bình Giang

TPO - Sáng 15/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan, tại thủ đô Manila, Philippines.

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Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đón Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khai mạc. Ảnh: TTXVN.

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan diễn ra từ ngày 14-17/11, với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN, các nước đối tác, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, cùng nhiều khách mời là lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế.

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Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và Phu nhân đón Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khai mạc. Ảnh: TTXVN.
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Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Trưởng đoàn các nước tham dự Lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN


Sau lễ khai mạc, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các nhà lãnh đạo sẽ tham dự Phiên toàn thể, Phiên họp hẹp Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49, Phiên đối thoại của Lãnh đạo cấp cao ASEAN với Hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA), Phiên đối thoại của Lãnh đạo cấp cao ASEAN với Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ASEAN-BAC), Phiên đối thoại của Lãnh đạo cấp cao ASEAN với đại diện thanh niên ASEAN.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49. Ảnh: TTXVN.
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Toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Các hội nghị lần này dự kiến thông qua khoảng 33 văn kiện. Đoàn Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch Philippines, các nước ASEAN và các đối tác, đóng góp vào thành công chung của các hội nghị.

Đây là chuỗi hội nghị cấp cao cuối cùng trong năm Chủ tịch ASEAN của Philippines. Philippines sẽ chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN 2027 cho Singapore tại lễ bế mạc các hội nghị cấp cao.

TTXVN

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#Thủ tướng Lê Minh Hưng #Hội nghị cấp cao ASEAN 49 #ASEAN

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