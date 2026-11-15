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Pháp luật

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Công an xác minh thông tin vụ người đàn ông bị đánh chảy máu mặt ở sân bóng

Thanh Hà

TPO - Cơ quan công an đang xác minh thông tin phản ánh về vụ việc người đàn ông bị đánh ở sân bóng đá Đại học Thành Đô (Hoài Đức, Hà Nội) vì bị cho là đã “động chạm” vào người phụ nữ đi ngang qua cầu môn.

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Hình ảnh anh D. đăng tải trên mạng xã hội.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip và hình ảnh ghi lại người đàn ông bị đánh chảy máu mặt tại sân bóng Đại học Thành Đô (Hoài Đức, Hà Nội).

Theo thông tin chia sẻ, tối 8/11, anh D. trú tại xã Hoài Đức đi đá bóng tại sân bóng kể trên. Trong lúc chơi ở vị trí thủ môn, một người phụ nữ đi ngang qua mặt anh D.

Lúc này, anh D. đẩy người phụ nữ ra theo phản xạ để tập trung bắt bóng. Đồng thời khẳng định không có ý định thực hiện hành động khiếm nhã hoặc sàm sỡ người phụ nữ...

Sau trận đấu, anh D. bị người đàn ông được cho là chồng của người phụ nữ gọi ra nói chuyện và bị người này đánh.

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Hình ảnh ghi lại thời điểm anh D. đang chuẩn bị bắt bóng và người phụ nữ đi qua.

Vụ việc khiến anh D. chảy máu ở vùng mặt và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với biểu hiện choáng váng, hoảng loạn. Gia đình anh D. cho biết đã trình báo cơ quan công an.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, chỉ huy Công an xã Hoài Đức cho biết đơn vị đang xác minh làm rõ.

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#Công an xã Hoài Đức #Đại học Thành Đô #Hành hung #Sân bóng đá #Xác minh vụ việc

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