Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phát hiện người đàn ông tử vong ở bờ biển Nha Trang

Phùng Quang

TPO - Trong lúc đi dạo, người dân thấy một người đàn ông nằm bất động trên ghế công viên bờ biển Nha Trang, khi lại gần kiểm tra phát hiện người này đã tử vong.

Ngày 15/11, lãnh đạo UBND phường Bắc Nha Trang cho biết, vào tối qua (14/11) người dân phát hiện một người đàn ông tử vong trên ghế công viên bờ biển Phạm Văn Đồng.

Nhận tin báo, công an phường Bắc Nha Trang đã phong tỏa hiện trường, đồng thời báo cáo đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh để phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc.

img-1596.jpg
Khu vực xảy ra vụ việc.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là Dương Văn H. (sinh năm 1990, không có nơi cư trú ổn định), thường sống lang thang quanh khu vực công viên. Qua khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm bên ngoài tử thi, bước đầu lực lượng chức năng nhận định nạn nhân tử vong do bệnh lý.

Xem thêm

#Nha Trang #Tử vong #Tử thi

Cùng chuyên mục

Quy định mới về biên chế công chức

Quy định mới về biên chế công chức

TPO - Chính phủ vừa ban hành nghị định mới, quy định cụ thể thẩm quyền, trình tự và thời hạn giao biên chế công chức hằng năm tại các bộ, ngành và địa phương.

Quan hệ Việt Nam - Campuchia mang ý nghĩa chiến lược

Quan hệ Việt Nam - Campuchia mang ý nghĩa chiến lược

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen nhất trí thúc đẩy gắn kết chặt chẽ hơn giữa hai nền kinh tế, trong đó ưu tiên kết nối hạ tầng giao thông chiến lược, tạo thuận lợi cho thương mại biên giới, đẩy mạnh hợp tác đầu tư, năng lượng, nhất là cao su, lúa gạo.

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 5 tỉnh, thành phố

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 5 tỉnh, thành phố

TPO - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 5 tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Thái Nguyên, Đồng Tháp, Vĩnh Long.

Tiền Phong Golf Championship khép lại mùa thứ 10, mở hành trình mới

Tiền Phong Golf Championship khép lại mùa thứ 10, mở hành trình mới

TPO - Mười mùa giải đã đưa Tiền Phong Golf Championship trở thành điểm hẹn thường niên của cộng đồng golf, đồng thời vun đắp nguồn lực cho các hoạt động cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam. Tại Gala trao giải và kỷ niệm 10 năm, Ban tổ chức tri ân các đơn vị đồng hành và khẳng định mục tiêu tiếp tục nâng chất lượng chuyên môn, mở rộng sức hấp dẫn của giải trong thập kỷ tiếp theo.

Bác sĩ Nguyễn Thị Sim bên bé Gấu trong ngày xuất viện

Ngược dòng sinh tử

TP - Đời người đôi khi phải đi qua những mùa giông bão tột cùng, nơi hi vọng bao lần hóa tro tàn, để rồi ta mới thấu hiểu hết sức nặng của hai chữ “sinh - tử”. Giữa ranh giới mỏng manh ấy, phép màu chưa bao giờ là đặc ân của sự ngẫu nhiên, mà là kết tinh của tình mẫu tử thiêng liêng và tài năng, sự đức độ của những “thiên thần” khoác áo blouse trắng.

Bé trai 8 tuổi ở Quảng Ngãi đuối nước thương tâm

Bé trai 8 tuổi ở Quảng Ngãi đuối nước thương tâm

TPO - Trong lúc vui chơi khu vực cầu Tú Chanh (thôn Hiệp Phổ Bắc, xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) một bé trai 8 tuổi không may rơi xuống nước. Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân sau hơn 2 giờ tìm kiếm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất bốn ưu tiên hạ tầng ASEAN

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất bốn ưu tiên hạ tầng ASEAN

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng để tạo không gian kết nối khu vực thông suốt, đồng bộ, hiện đại, thông minh và bền vững, ASEAN không chỉ cần huy động thêm vốn hay xây dựng thêm công trình, mà quan trọng hơn là xác định đúng ưu tiên, sử dụng hiệu quả nguồn lực và triển khai thành công các dự án hạ tầng khu vực.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe