Choáng ngợp 24 anh trai khuấy động biển người tại Đông Anh

TPO - Concert Tinh hà say hi tại Hà Nội tối 14/11 gây ấn tượng với gần 30 tiết mục, hệ thống âm thanh, ánh sáng được đầu tư công phu cùng nhiều màn dàn dựng bất ngờ.

Sức hút của đêm nhạc không chỉ đến từ 24 nghệ sĩ trên sân khấu mà còn được tạo nên bởi chính người hâm mộ. Những màn đồng ca, tiếng cổ vũ và biển ánh sáng tím đã biến khán đài thành một phần quan trọng của chương trình.

Sau hai đêm tại TPHCM và đêm diễn thứ ba ở Hà Nội, Tinh hà say hi tiếp tục cho thấy khả năng phát triển từ một chương trình truyền hình thực tế âm nhạc thành chuỗi concert có sức hút riêng.

Sân khấu choáng ngợp

Tối 14/11, đêm thứ ba của chuỗi concert Tinh hà say hi - Hẹn giữa Tinh hà diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội. Sau hai đêm diễn tại TPHCM, chương trình tiếp tục quy tụ 24 nghệ sĩ, mang đến những tiết mục từng được yêu thích trong chương trình truyền hình, đồng thời bổ sung nhiều thay đổi về âm nhạc, dàn dựng và tương tác với khán giả.

Điểm đáng chú ý của concert lần này nằm ở cách xây dựng trải nghiệm biểu diễn trực tiếp. Thay vì chỉ tái hiện những sân khấu quen thuộc, ê-kíp làm mới nhiều tiết mục bằng các bản phối, hiệu ứng thị giác và những chi tiết dàn dựng riêng cho đêm diễn tại Hà Nội.

Dàn nghệ sĩ giao lưu với khán giả ở phần đầu chương trình.

Ngay phần mở màn, 24 nghệ sĩ lần lượt xuất hiện trong bản mashup kết hợp 16 ca khúc solo và nhóm. Cách giới thiệu này giúp mỗi nghệ sĩ có khoảnh khắc riêng trước khi cùng hội tụ trong ca khúc chủ đề Together We Shine.

Hàng nghìn chiếc lightstick được giơ cao, nhuộm tím không gian concert, tạo nên hiệu ứng thị giác đồng bộ giữa sân khấu và khán đài.

Xuyên suốt đêm nhạc gần 5 giờ đồng hồ, hàng chục tiết mục được sắp xếp với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau. Những ca khúc như Có gì đâu mà cay, MVP, 50 cuộc gọi nhỡ, IDNAT, Thêu hoa dệt gấm, Trễ giờ cơm, LAVIEM... lần lượt được trình diễn, đưa khán giả trở lại những khoảnh khắc đáng nhớ của chương trình.

Sự đầu tư về âm thanh, ánh sáng và công nghệ sân khấu là một trong những yếu tố được người xem đánh giá cao. Hệ thống màn hình LED lớn, hình ảnh sắc nét, hiệu ứng pháo giấy, pháo hoa và ánh sáng được phối hợp với diễn biến từng tiết mục. Những màn chuyển cảnh và thay đổi hiệu ứng theo nhịp nhạc giúp sân khấu duy trì sức hút thị giác trong suốt chương trình.

Trên mạng xã hội Threads, nhiều khán giả đồng tình đây là concert hoàn thiện nhất về mặt kỹ thuật mà đơn vị sản xuất từng thực hiện. Chất lượng âm thanh, ánh sáng, hình ảnh LED cũng như cách điều khiển hiệu ứng phù hợp với từng phần trình diễn. Các yếu tố kỹ thuật góp phần quan trọng tạo nên trải nghiệm trọn vẹn của đêm nhạc.

Nhiều tiết mục được làm mới để mang đến cảm giác khác biệt so với phiên bản truyền hình và hai đêm concert trước.

Trong MVP, Wren Evans trực tiếp chơi piano ở phần mở đầu, tạo nên không gian âm nhạc giàu cảm xúc trước khi tiết mục chuyển sang những nhịp điệu mạnh mẽ. Phần dance break với trang phục đen đồng bộ mang đến diện mạo mới cho nhóm. Trong khi đó, IDNAT được bổ sung đoạn beat phối lại, tăng thêm năng lượng cho phần trình diễn.

Sân khấu được đầu tư quy mô, kéo gần khoảng cách giữa nghệ sĩ biểu diễn và khán giả.

Một trong những màn dàn dựng gây bất ngờ là tiết mục Bad Night, khi Dương Domic và Pháp Kiều xuất hiện với màn cưỡi ngựa trước khi bước vào phần biểu diễn. Chi tiết này tạo nên điểm nhấn khác biệt cho ca khúc, cho thấy sự đầu tư của ê-kíp trong việc xây dựng những khoảnh khắc đặc biệt dành riêng cho sân khấu concert.

Ở Thêu hoa dệt gấm, không gian sân khấu được biến hóa thành một đám cưới với cách bài trí và trang phục mang màu sắc riêng. Trong khi đó, Xoay vòng có sự xuất hiện của bốn mascot được thiết kế đồng bộ với nghệ sĩ, kết hợp hiệu ứng pháo giấy phủ kín không gian biểu diễn.

Riêng 50 cuộc gọi nhỡ tái hiện căn phòng ngập tràn hoa ở phần kết, gợi lại hình ảnh từng xuất hiện trong chương trình truyền hình.

24 anh trai thăng hoa

Một trong những điểm nhấn lớn nhất của concert tại Hà Nội là lần đầu tiên năm nghệ sĩ thuộc Best 5 gồm Quang Hùng MasterD, Dương Domic, CONGB, CAPTAIN BOY và buitruonglinh có sân khấu solo trong chuỗi concert.

Năm ca khúc TOP 1, Vô tình đánh rơi, Chờ chút, Tell Me Why và Casting lần lượt được trình diễn, tạo nên không gian để mỗi nghệ sĩ thể hiện cá tính âm nhạc riêng.

Việc đưa các tiết mục solo vào setlist có ý nghĩa đáng chú ý đối với cấu trúc chương trình. Nếu những sân khấu nhóm đề cao sự phối hợp và tính giải trí tập thể, phần solo giúp người xem tập trung vào giọng hát, khả năng biểu diễn và sức hút cá nhân của từng nghệ sĩ.

Sự đầu tư về âm thanh, ánh sáng và công nghệ sân khấu là một trong những yếu tố được người xem đánh giá cao.

CAPTAIN BOY là một trong những gương mặt nổi bật với khả năng làm chủ sân khấu. Nam rapper góp mặt trong 6 tiết mục, bao gồm cả phần trình diễn cá nhân. Khả năng hát live, kiểm soát nhịp điệu và duy trì năng lượng giúp anh tạo được dấu ấn trong những phần biểu diễn.

Quang Hùng MasterD tiếp tục phát huy thế mạnh ở những ca khúc có tiết tấu mạnh. Các đoạn beat điện tử kết hợp hệ thống âm thanh công suất lớn tạo nên hiệu ứng sôi động trong không gian rộng lớn.

Xuân Định K.Y cũng là nghệ sĩ nhận được nhiều lời khen về khả năng trình diễn và phong cách thời trang. Nam ca sĩ thể hiện sự tự tin khi đứng trước đông đảo khán giả.

Dương Domic tiếp tục cho thấy khả năng kết hợp giữa âm nhạc và trình diễn. Ngoài phần solo, nam ca sĩ còn góp mặt trong nhiều tiết mục nhóm với những cách dàn dựng khác nhau. Đặc biệt, trong Người Trên Dây, Dương Domic cùng Vương Bình, Thể Thiên và JSOL thực hiện màn trình diễn bungee trên sàn nghiêng, thể hiện ý tưởng về sự chông chênh và những lựa chọn trong tình yêu.

Giữa những màn trình diễn sôi động, CONGB mang đến khoảnh khắc xúc động khi thể hiện ca khúc solo Chờ chút. Đứng trên sân khấu tại Hà Nội, nơi nam nghệ sĩ sinh ra và lớn lên, CONGB không giấu được cảm xúc và bật khóc trước sự cổ vũ của người hâm mộ.

Đáng chú ý, phần solo của Best 5 được bố trí về cuối chương trình. Cách sắp xếp này giúp đêm nhạc có sự phát triển về cảm xúc, từ những màn trình diễn nhóm, các câu chuyện âm nhạc liên kết đến phần thể hiện cá nhân.

Biển người hòa nhịp

Bên cạnh âm nhạc và công nghệ, khả năng kết nối với khán giả là yếu tố góp phần tạo nên sức hút của concert Tinh hà say hi tại Hà Nội.

Ngay trước giờ diễn, các nghệ sĩ xuất hiện tại nhiều khu vực khán đài, trực tiếp chào hỏi, chụp ảnh và tặng sticker cho người hâm mộ.

Sự đan xen giữa những tiết mục sôi động, các hoạt động giao lưu và những khoảnh khắc xúc động giúp chương trình duy trì nhiều cung bậc cảm xúc.

Trong suốt chương trình, các phần giao lưu được lồng ghép giữa những tiết mục âm nhạc, tạo nên nhịp nghỉ tự nhiên và mang đến nhiều tiếng cười.

Nhóm Thêu hoa dệt gấm có những lời luận giải vui nhộn về tình duyên, công danh. Nhóm Trễ giờ cơm mang đến những món quà quê như bánh nậm, bánh bèo, mắm chua Huế, cá bống, tỏi Lý Sơn hay thịt chua, bánh tai Phú Thọ.

Sự hưởng ứng của khán giả cũng là một trong những điểm đáng chú ý. Không chỉ cổ vũ ở những đoạn cao trào, nhiều người thuộc lời và hát theo gần như toàn bộ các ca khúc.

Với Thế giới của anh, hàng nghìn ánh đèn flash điện thoại được bật sáng, tạo nên khung cảnh như bầu trời sao giữa không gian Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Một trong những phần biểu diễn giàu cảm xúc nhất là Trễ giờ cơm. Khi hình ảnh bố mẹ các nghệ sĩ xuất hiện trên màn hình LED cùng những lời động viên, không khí chương trình lắng xuống. Những lời nhắn từ gia đình khiến các nghệ sĩ xúc động, mang đến một khoảng lặng giữa đêm nhạc nhiều năng lượng.