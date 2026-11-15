Tổng thống Chile và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

TPO - Chuyến thăm của Tổng thống Chile và Phu nhân diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Chile ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả. Năm nay, hai nước cùng nhau kỷ niệm dấu mốc 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (25/3/1971 - 25/3/2026) với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Sáng 15/11, Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân María Pia Adriasola de Kast đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15-17/11, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đón Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân María Pia Adriasola tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.

Chuyến thăm của Tổng thống Chile và Phu nhân diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Chile ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả. Năm 2026, hai nước cùng nhau kỷ niệm dấu mốc 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (25/3/1971 - 25/3/2026) với nhiều hoạt động ý nghĩa.



Chile là đối tác thương mại thứ tư và thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Việt Nam tại Mỹ Latinh, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Chile tại ASEAN. Việt Nam và Chile đã thiết lập Quan hệ Đối tác toàn diện vào tháng 5/2007.

Kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đạt hơn 2,1 tỷ USD năm 2025, tăng 39% so với năm 2024; 10 tháng năm 2026 đạt 1,6 tỷ USD. Việt Nam xuất khẩu sang Chile các mặt hàng chủ yếu như hàng điện tử, giày dép… và nhập khẩu từ Chile chủ yếu mặt hàng như cá hồi, trái cây…

Hai nước hiện đang tập trung vào các lĩnh vực hợp tác mới như tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, năng lượng sạch, khai thác khoáng sản chiến lược…

Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới, thực chất và hiệu quả hơn trong quan hệ hai nước, đồng thời góp phần làm phong phú thêm quan hệ giữa Việt Nam với khu vực Mỹ Latinh và Caribe.