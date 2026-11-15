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Lạng Sơn: Xuất hiện hố sụt rộng 6 mét trước cửa nhà dân

Quốc Nam

TPO - Một hố sụt lớn với đường kính lên tới 6m, sâu 3m đã bất ngờ xuất hiện tại khuôn viên một hộ dân ở xã Vân Nham (tỉnh Lạng Sơn). Đây là hiện tượng sụt lún đất lần đầu tiên được ghi nhận tại địa phương này.

Sự việc xảy ra vào khoảng 4h sáng ngày 14/11 tại khu vực nhà ông Triệu Minh Đức (trú tại thôn Bến Cát, xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn). Vào thời điểm trên, một phần diện tích đất bất ngờ sụt lún, tạo thành một hố sâu có đường kính khoảng 6m và độ sâu ước tính 3m ngay phần sân trước cửa nhà.

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Hố sụt lún rộng khoảng 6 mét xuất hiện ngay trong khoảng sân nhà ông Đức. Ảnh: Lăng Trường Chinh.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Vân Nham đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý sự cố. Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối, khu vực miệng hố đã được chăng dây, đặt biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm và nghiêm cấm người dân hiếu kỳ tiếp cận.

Ông Lăng Trường Chinh, Trưởng Phòng Kinh tế xã Vân Nham cho biết, chính quyền địa phương đang tích cực phối hợp cùng gia đình ông Đức và các cơ quan chuyên môn triển khai phương án san lấp hố sụt.

Trước mắt, lực lượng chức năng đã hướng dẫn gia đình vận động, xin nguồn đất từ các hộ dân lân cận để tiến hành lấp hố, sớm đảm bảo an toàn cho khu vực xung quanh và ổn định đời sống sinh hoạt.

Theo xác nhận từ chính quyền địa phương, đây là lần đầu tiên trên địa bàn xã Vân Nham ghi nhận hiện tượng địa chất sụt lún đất tạo thành hố với kích thước lớn như vậy. Hiện tại, nguyên nhân chính xác gây ra sự cố đang được các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra và làm rõ.

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