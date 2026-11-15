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Xe ben bất ngờ lao sang làn ngược chiều, người đi đường hú vía

Nguyễn Tiến

TPO - Từ phản ánh qua ứng dụng VNeTraffic, CSGT TPHCM xác minh, xử lý tài xế xe ben chạy ngược chiều trên đường Tạo Lực, đối diện mức phạt đến 20 triệu đồng.

Ngày 15/11, Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an TPHCM) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế P.X.T. (34 tuổi, ngụ TPHCM) về hành vi điều khiển xe ben chạy ngược chiều trên đường Tạo Lực.

Xe ben lao qua làn đường ngược chiều (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, tiếp nhận phản ánh qua ứng dụng VNeTraffic về việc một xe ben mang biển số TPHCM chạy ngược chiều trên đường Tạo Lực, đoạn qua xã Phú Giáo, Đội CSGT số 1 đã khẩn trương xác minh, truy tìm người điều khiển phương tiện.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định tài xế là anh P.X.T. nên mời đến trụ sở làm việc. Tại đây, sau khi được xem hình ảnh vi phạm, tài xế thừa nhận hành vi và ký vào biên bản.

Với lỗi điều khiển xe tải đi ngược chiều trên đường có biển báo cấm đi ngược chiều, tài xế bị lập biên bản, đối diện mức phạt tiền từ 18-20 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trước đó, ngày 31/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế xe ben lưu thông trên đường Tạo Lực. Khi đến giao lộ, tài xế bất ngờ đánh lái sang làn đường ngược chiều để tránh một xe đầu kéo container đang quay đầu.

Tình huống bất ngờ khiến nhiều người đi xe máy và tài xế lưu thông qua khu vực không khỏi hoảng hốt.

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