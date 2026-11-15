Xếp hàng ‘check-in nhận quà’ dịp cuối tuần tại TPHCM

TPO - Từ trải nghiệm công nghệ, sáng tạo nội dung đến các hoạt động mua sắm cuối năm, TPHCM đang trở nên sôi động với hàng loạt sự kiện hấp dẫn. Đặc biệt, chương trình còn thu hút người trẻ bởi những trải nghiệm mới lạ cùng cơ hội nhận quà chỉ bằng vài thao tác check-in đơn giản.

Trong hai ngày 14 và 15/11, tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM, chương trình “Trạm Tech - Hế lô ‘xinh’ viên” do Thế Giới Di Động tổ chức thu hút cả nghìn sinh viên tham gia. Không chỉ là dịp để khám phá những sản phẩm công nghệ mới, sự kiện còn mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm, cập nhật kiến thức và xu hướng số từ các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.

Sinh viên đến Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM trải nghiệm sự kiện công nghệ, mỏi tay check-in nhận quà tại chỗ

Ghi nhận tại ngày hội, hàng trăm bạn trẻ kiên nhẫn xếp hàng tại các gian hàng để check-in, nhận quà. Bạn Trà My (sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM) hào hứng: “Hôm nay em đi cùng nhóm bạn đến chương trình này. Quầy hàng nào cũng ngập quà tặng, em chỉ cần quét mã QR là được nhận những phần quà giá trị. Do lượng người rất đông nên em phải chờ đợi khá lâu. Nhưng, em rất vui vì đã có những trải nghiệm thú vị”.

Tại lễ hội, các bạn trẻ có cơ hội trực tiếp trải nghiệm sản phẩm mới của hơn 25 thương hiệu điện thoại, laptop và phụ kiện lớn trên thế giới; chuỗi Tech Workshop với sự tham gia của chuyên gia Google cùng các diễn giả am hiểu những nền tảng như Canva, CapCut… Thông qua các chủ đề về AI, xu hướng công nghệ và cách khai thác công cụ số, sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận kiến thức chuyên sâu, cập nhật xu hướng mới và trang bị những kỹ năng cần thiết trong thời đại số.

Các sản phẩm công nghệ hiện đại, "giá sinh viên" được nhiều bạn trẻ quan tâm

Đặc biệt, bên cạnh các hoạt động trải nghiệm và học hỏi, những phần quà cũng góp phần tạo nên sức hút cho chương trình. Chỉ cần quét mã check-in, tham gia quay số hoặc trải nghiệm dùng thử sản phẩm, các bạn trẻ có cơ hội nhận quạt cầm tay, túi xách, bình nước, gấu bông, voucher trị giá đến 500.000 đồng cùng nhiều phần quà khác.

Theo ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO Công ty CP Đầu tư Điện Máy Xanh, trong bối cảnh công nghệ và AI đang thay đổi mạnh mẽ cách con người học tập, làm việc, việc giúp người trẻ tiếp cận và khai thác hiệu quả công nghệ ngày càng trở nên quan trọng. Sự kiện không chỉ mang đến những sản phẩm phù hợp, mà còn tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận tri thức, trải nghiệm công nghệ và sở hữu thiết bị với chi phí hợp lý.

Dòng người xếp hàng dài tại các gian hàng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ tham gia Tuần lễ Ngày sáng tạo nội dung số thành phố năm 2026

Cũng trong ngày cuối tuần, không khí sôi động cũng diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ với Tuần lễ Ngày sáng tạo nội dung số thành phố năm 2026. Sự kiện gồm chuỗi hoạt động giao lưu, giới thiệu các sản phẩm sáng tạo số, quảng bá di sản, văn hóa, ẩm thực và hướng dẫn kỹ năng livestream, qua đó tạo hiệu ứng tương tác, gia tăng kết nối với cộng đồng mạng.

Chương trình còn góp phần kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) năm 2026.

Tại các trung tâm thương mại, siêu thị ở TPHCM, chương trình Shopping Season 2026 thu hút đông đảo người dân TPHCM mua sắm Tết sớm

Không chỉ có các hoạt động trải nghiệm công nghệ và sáng tạo nội dung, thị trường mua sắm TPHCM cũng bắt đầu nóng lên với chuỗi chương trình kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm.

Sở Công Thương TPHCM đang triển khai chương trình “Vibrant HCMC - Shopping Season 2026”, khởi động chuỗi hoạt động mua sắm, tiêu dùng và trải nghiệm trên toàn địa bàn thành phố trong giai đoạn cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán 2027 với thông điệp “TPHCM - Sống động từng trải nghiệm”.

Trong khuôn khổ chương trình, thương nhân tham gia được áp dụng hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa lên đến 100% theo quy định pháp luật về xúc tiến thương mại.

Các chương trình giảm giá của Sở Công Thương TPHCM, Black Friday... nhộn nhịp trong những ngày cuối tuần

Đáng chú ý, chuỗi sự kiện hấp dẫn sắp diễn ra như Khuyến mại hàng hiệu Sài Gòn Mega Sale tại Khách sạn Rex Sài Gòn; “Vũng Tàu Mega Sale”; Khuyến mại hàng hiệu “City Sale”…

Các sự kiện tập trung vào những nhóm hàng thời trang, mỹ phẩm, nước hoa, phụ kiện, hàng thể thao và hàng tiêu dùng, với mức ưu đãi dự kiến phổ biến từ 30 - 80%. Qua đó, chương trình góp phần mở rộng không gian mua sắm, đồng thời kết nối các thương hiệu trong nước và quốc tế với người tiêu dùng.